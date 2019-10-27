В чем секрет ваших потрясающих рекордов по заброшенным шайбам?

Я, конечно, тренировался, в какой угол бросать, знал, как играет тот или иной вратарь, его слабые места... А перед этим шлифовал технику катания, технику ведения шайбы, технику броска, силового броска и все остальное. И чтобы клюшка была в руках действительно клюшкой, которой мог и пас отдать, и обыграть соперника, а не держать ее словно лом, как некоторые держат. Однако умение забивать – это врожденное. Когда я только начал играть в хоккей во дворе, то всегда больше всех забивал. И потом в «Трудовых резервах», и в матчах с Канадой. Если игроку суждено забивать, он будет это делать. А если нет, то никакие тренировки не помогут.