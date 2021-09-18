И поменяли имидж – превратились в брутального героя…

Среди актеров есть звезды, а есть просто солдаты кинематографа. Я – солдат, и с годами вместо «солнечных зайчиков» стал играть злодеев. Считаю, что мне этот переход удался, хотя нередко он получается сложным. Актерская профессия ужасна тем, что, кроме амплуа, существует возраст. Вот был красивый мальчик с плаката «Ты записался в комсомольцы?», а потом раз – полысел и никому не нужен. Бывает, что актера режиссеры «замечают» только к 40 годам и на него обрушиваются роли. В этом смысле грустной была история Анд­рея Краско, который приезжал к нам на площадку «Оперов». Он рассказывал, что его вдруг начали приглашать всюду, заманивать ставкой, а ему хотелось спросить: «Где вы были раньше, когда у меня не было денег и приходилось «бомбить» на папиной машине? Сейчас нарасхват, а... задора нет».