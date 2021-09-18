Актер Юрий Тарасов о крышах и «крестных отцах», иррациональной любви к автомобилям, управлении необычным транспортом, «полицейских разворотах» и новом сериале
Нет, в России он стоял на крыше как часть декорации, а ездил во Франции. Кстати, для фильма были построены четыре крыши: на ледовом стадионе СКА в Петербурге, на петербургском доме, в Париже и «в чистом поле», чтобы снять звездное небо. Сейчас его нарисовали бы на компьютере, но тогда работали с пленкой, и в городских условиях кинокамере помешало бы уличное освещение. С этой картины началась моя жизнь киноактера. А вообще у меня три крестных отца-режиссера в кино – Юрий Борисович Мамин, Дмитрий Иосифович Светозаров и Андрей Игоревич Малюков. А вот Citroen из «Окна в Париж» повлиял на мой выбор автомобилей – обратив внимание на его неторопливость, я понял, что хочу ездить только на быстрых машинах.
Она исполнилась, первой самостоятельно купленной машиной стало купе BMW 3-й серии – 318-я в 30-м кузове. Красавица! Другое дело, что я на ней почти не ездил.
С момента получения прав прошло время, и я… позабыл, как ездить на механике! Выезжал всего раз двадцать – гонял белыми ночами по пустынным улицам Петербурга. Машина и ночью привлекала внимание – она была так агрессивно хороша, что, когда встречался сотрудник ДПС, он считал своим долгом меня тормознуть. Хотя бы просто из любопытства. Настоящая «пацанская тачка» – черные тонированные стекла, черный салон, огромные черные диски и черная полоса над лобовым стеклом. В итоге с сожалением, но я ее продал: я любил этот автомобиль, но как-то теоретически, что ли, мне нравилось сидеть в нем, мыть его, но не ездить. А потом в моей жизни случилась новая любовь – MINI Cooper S. Их я попробовал пять, в разных кузовах, и на одной езжу до сих пор.
Это машина-игрушка, картинг – на своем первом MINI я в Питере «убил» резину за 8000 км! Перегазовка, и на мост заезжаешь боком. Автомобиль абсолютно прогнозируемо контролируется, изящно управляется, но с петербургскими рельсами и колдобинами резина уходила очень быстро. Cooper – это дорогой, «мажорный» автомобиль, но мне он понравился. Для меня это такой «спортивный снаряд». Я люблю компактные модели и не хочу возить воздух.
В российской адаптации американского сериала «Побег» я играл злодея, у которого были Lincoln Navigator Long, огромный пистолет Beretta и подружка – выше на голову. И тогда я окончательно понял, что большие машины – не мое!
Среди актеров есть звезды, а есть просто солдаты кинематографа. Я – солдат, и с годами вместо «солнечных зайчиков» стал играть злодеев. Считаю, что мне этот переход удался, хотя нередко он получается сложным. Актерская профессия ужасна тем, что, кроме амплуа, существует возраст. Вот был красивый мальчик с плаката «Ты записался в комсомольцы?», а потом раз – полысел и никому не нужен. Бывает, что актера режиссеры «замечают» только к 40 годам и на него обрушиваются роли. В этом смысле грустной была история Андрея Краско, который приезжал к нам на площадку «Оперов». Он рассказывал, что его вдруг начали приглашать всюду, заманивать ставкой, а ему хотелось спросить: «Где вы были раньше, когда у меня не было денег и приходилось «бомбить» на папиной машине? Сейчас нарасхват, а... задора нет».
Честно признаюсь, не очень люблю играть исторических персонажей. Но это была роль на откуп – из тех, когда тебе говорят: «Мы не знаем как надо, сам придумай». Это подарок для актера. А там еще сценаристы сочинили, что мой герой ездит верхом на свинье, и это, наверное, самое необычное транспортное средство, которым мне довелось управлять. Сложность заключалась в том, что свинью в веревочной упряжи мне надо было заставить двигаться в нужной траектории, по камере. Она до этого людей, кроме хозяина, не видела, а поскольку площадка – маленький сумасшедший дом, очень испугалась. Не удивлюсь, если после такого стресса ее отпаивали молоком.
Мощности, конечно, немного, но привод полный, и это дает о себе знать. А вообще мне показалось, что все произошло очень быстро и 45 минут съемок эпизода пролетели как четыре. Тонкость заключается в актерской особенности, которая у меня есть: когда слышу команду «Начали!», автоматически делаю то, что надо для роли. На петербургском телеканале СТО я вел передачу про бильярд. Одной из «фишек» были бильярдные анекдоты, которые я разыгрывал, переодеваясь в различных персонажей. При этом в жизни в бильярд не играю, но после команды режиссера мне удавалось загонять очень красивые шары! Также в кино неоднократно приходилось совершать «полицейские развороты». Это трюк, когда машина двигается задним ходом и, не прерывая движения, разворачивается и едет вперед. Правда, для его выполнения мне обычно доставались всевозможные «ведра» – давали машины, которые было не жаль.
Да, а также на полноприводный Audi TT. В Audi я тоже «не вожу воздух»: машина компактная, и, когда актеры просят подвезти, я говорю, что третий пассажир будет ехать лежа и по диагонали! В этой машине есть надпись: «Если ваши задние пассажиры ростом выше 150 см, предупреждайте их, что при закрывании багажника надо пригнуться».
Да. Для кого-то автомобиль – это свобода: почувствовал, что душа закисла, прыгнул за руль и поехал куда глаза глядят, для кого-то – средство самовыражения, тогда, к примеру, человек ставит огромные колесные диски или антикрыло размером с гладильную доску. Я же люблю автомобили как произведение искусства, иногда вне логики и условностей, и очень многое могу простить машине за ее красоту. Вот нет в ней подогрева лобового стекла, да и Бог с ним.
Продолжение уже снято и планируется к показу осенью. Сюжет новых серий раскрывать не могу, скажу лишь, что действие происходит в 1980 году, в олимпийской Москве.