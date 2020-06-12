Часто говорят о том, что чемпионат России нужно вернуть к старой формуле – с весны до конца осени. Что думаете об этом?

Спорный вопрос. Плюс возвращения в систему «весна-осень» в том, что, вероятно, больше клубов смогут выживать с финансовой точки зрения. Как правило, бюджет закладывается на календарный год, и тут команды будут понимать, на что рассчитывать. Хотя это в основном относится к клубам низших дивизионов. Если же говорить о Еврокубках, а это показатель уровня футбола в стране, то существующая система даже лучше: команда, завоевав путевку в Лигу чемпионов или Лигу Европы, примерно тем же сильным составом и играет. А раньше получалось, что, завершив внутренний чемпионат в ноябре, клуб лишь почти через год – в августе, а то и в сентябре – вступал в борьбу с зарубежными соперниками.