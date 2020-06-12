Александр Кержаков о спортивных автомобилях, благотворительности, личном решении проблем с парковками, тренерской работе и переносе Евро-2020
Это интервью редакция планировала приурочить к старту чемпионата Европы по футболу, но жизнь внесла коррективы – из-за пандемии турнир перенесли на год...
В моей практике такого не случалось. Когда играл, не было ситуаций, при которых пусть даже теоретически рассматривалась отмена крупных состязаний. И трудно сказать, как пауза может повлиять на футболистов: все по домам, самостоятельно поддерживают форму. Мои ребята из юношеской сборной тоже в режиме самоизоляции и выполняют предписания своих клубов.
Надеюсь, кто-то из моих воспитанников заиграет на высоком уровне, но что-либо конкретно говорить пока рано. Я работаю, если можно так выразиться, с «готовым материалом» – с 17-летними спортсменами. И зачастую не в моих силах изменить в них то, что было заложено еще в детских спортшколах. Тем не менее пытаюсь передать ребятам все, что умею сам. Впрочем, мы помогаем друг другу – это ведь лишь начало моей тренерской жизни.
Спорный вопрос. Плюс возвращения в систему «весна-осень» в том, что, вероятно, больше клубов смогут выживать с финансовой точки зрения. Как правило, бюджет закладывается на календарный год, и тут команды будут понимать, на что рассчитывать. Хотя это в основном относится к клубам низших дивизионов. Если же говорить о Еврокубках, а это показатель уровня футбола в стране, то существующая система даже лучше: команда, завоевав путевку в Лигу чемпионов или Лигу Европы, примерно тем же сильным составом и играет. А раньше получалось, что, завершив внутренний чемпионат в ноябре, клуб лишь почти через год – в августе, а то и в сентябре – вступал в борьбу с зарубежными соперниками.
На мой взгляд, если все будут соблюдать Правила, то любому человеку под силу безаварийное вождение.
Раньше ездил на таких, но с возрастом пришло понимание, что это опасно. Сейчас иногда хочется прибавить скорость, но срабатывает внутренний сигнал «стоп». Знаю, что делать этого не стоит, особенно на обычных дорогах. Все таки скоростные автомобили – для специализированных трасс и в любом случае – только с соблюдением ПДД. Кстати, после того как я лишился прав, езжу с водителем. И обнаружил в этом некоторые преимущества: не надо думать где припарковаться, в дороге можно заняться делами. Хотя управлять автомобилем я люблю.
Несколько лет назад на трассе Москва – Санкт-Петербург превысил скорость: на участке с ограничением 90 км/ч ехал под 140. Сзади в детском кресле был ребенок, он капризничал, поэтому хотелось побыстрее попасть домой. В итоге выписали штраф, и в мое отсутствие прошло судебное заседание, где было определено лишить водительского удостоверения. Однако меня не уведомили и я продолжал водить машину. Когда же остановил инспектор, выяснилось, что езжу без прав, а это еще более серьезное нарушение. Теперь, чтобы вернуть удостоверение, надо сдать экзамен. Пока на это нет времени.
Пожалуй, Audi. Мне очень нравился Q7, ездил на нем много лет. В этой машине все устраивало – функционал, как чувствую дорогу. В Испании, пока играл за «Севилью», приобрел Range Rover, чтобы добираться к морю, – приходилось преодолевать по 250 км. Но из-за проблем с парковкой в городе это оказалось непрактично. А еще был BMW X5, на нем ездил в Петербурге, когда выступал в «Зените».
Я с детства мечтал об Audi TT и в 19 лет купил ее. Сначала было классно, но потом, поездив на «механике» и осознав, что на втором ряду почти нет места, я понял, что это не моя история.
Почему же? Мне до сих пор нравится внешний вид модели, но я спокойно с ней расстался и приобрел крупный внедорожник. Если говорить о разочарованиях, то больше расстроила Audi R8. Снаружи она намного лучше, чем внутри. Когда видишь ее и когда в ней едешь – разные впечатления. Сидишь очень низко, ограниченный обзор и ощущение, будто все на тебя смотрят. Меня это не устраивало, и после тест-драйва я решил не брать такой автомобиль.
Да, мы передали микроавтобус школе-интернату города Повенец в Карелии. Это место детства одного из учредителей фонда. Я родом из Кингисеппа, и мы также помогаем кингисеппскому реабилитационному медицинскому центру и местному детскому дому. Честно говоря, бывает трудно сдерживать эмоции, когда общаешься с ребенком в хосписе и знаешь, что он очень болен и спасти его может только чудо. А пиар… Многие считают, что помогать надо «в тишине», чтобы никто не знал. На мой взгляд, ценна любая помощь, ведь малышу неважно, по какой причине на его лечение перевели деньги – искренне желая помочь или ради лайков в соцсетях. Тем более что это может стать кому-то примером, да и добро уже сделано.