Маркетологи декларируют, что сегмент больших однообъемников в мире переживает ренессанс. В ходе нашего Ресурсного тест-драйва модели JAC RF8 мы попытались выяснить, чем вместительные и комфортабельные минивэны привлекают потребителей и почему в некоторых случаях они удобнее, чем заполонившие всё и вся кроссоверы?

Автомобиля должно быть много — это про минивэны в целом и про JAC RF8 в частности. Длина этой модели составляет сильно за пять метров (5215 мм), ширина почти 1,9 м (1895 мм), а высота — более 1,8 м (1830 мм). Насколько удобно пользоваться авто с такими габаритами, какие плюсы и минусы дает подобная вместительность?

Дверь поехала

Стилистика экстерьера JAC RF8 подчеркивает солидность этого транспортного средства: огромная решетка радиатора с вертикальными хромированными прутьями, стильная светодиодная оптика, широкая лента фонарей сзади проецируют на окружающих ощущение большого корабля-лайнера, когда тот заходит в снующий мелкими лодками порт.

С тихим жужжанием электропривода у минивэна отъезжают в стороны широкие боковые двери с обеих сторон, освобождая для пассажира высокий и широкий проем. Такой удобной посадки и высадки точно нет в традиционных кроссоверах с распашными дверями. И не забываем, что сдвижные двери очень практичны на тесных парковках, когда не нужно извиваться для того, чтобы втиснуться в приоткрытый проем, проявляя сноровку, чтобы одновременно ненароком не повредить кузов соседней машины.

Словно для того, чтобы подчеркнуть это конкурентное преимущество, управлять задними сдвижными дверями в RF8 можно аж пятью способами. Загибаем пальцы: во-первых, это легко сделать с помощью кнопки на внешней дверной ручке. Во-вторых, с ключа. В-третьих, активировать механизм сдвижения можно, слегка дернув изнутри ручку двери или нажав тут же рядом дублирующую эту функцию клавишу. Также водитель (или передний пассажир) может запустить электромоторчик дверей посредством клавиш на напольной консоли.

Михаил Зиничев, главный редактор портала MotorPage.ru

«Локализация — примета времени современного российского авторынка. Вот и JAC RF8 имеет российскую прописку. В свое время по поводу сборки в РФ было много скепсиса, но со временем отечественный потребитель понял, что «приземление» выпуска машин внутри страны одновременно повышает уровень их адаптации к российским дорожным и климатическим условиям. Вот и JAC RF8, в частности, отличается качественной русификацией системы мультимедиа, а помимо трехуровневого обогрева кресел первого и второго рядов, тут предложен подогрев руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя».

Капитанское место

Семиместный JAC RF8 имеет немного непривычную формулу сидений — 2+2+3, когда второй ряд рассчитан на двух человек, а третий — на трех. Такая рассадка делает особенно комфортным второй ряд, и именно ему в минивэне уделяется особенное внимание. Два кресла второго ряда производитель называет «капитанскими», и это не случайно. Так как они расположены на некотором расстоянии друг от друга, пассажир тут ощущает особый простор, который редко можно найти в среднестатистических автомобилях.

Кресла второго ряда удобны и подойдут пассажирам разной комплекции, подушки тут длинные и широкие, а спинка со встроенным ремнем безопасности регулируется с помощью электроприводов в широком диапазоне. Еще тут есть подлокотники, которые легко подстроить по высоте или совсем убрать. Ниже в корпусах кресел аккуратно прикрыты заглушками разъемы Type-C для зарядки телефона, рядом расположена ниша для мелочевки. В спинке передних кресел после нажатия кнопки откидываются удобные столики с приятным на ощупь покрытием, которое не скользит, и поэтому здесь с руки разместить, к примеру, ноутбук, чтобы поработать в дороге.

Но что-то не видно подстаканников… Так вот же они! На торце напольной консоли отжимаем панель, и та трансформируется в подставки для напитков. Рядом находим розетку на 12 V и небольшую нишу для мелочей. Поднимаем взгляд наверх. Тут для пассажиров второго ряда помещен дополнительный блок управления «климатом» и рядом других опций — таких, как смещение шторки заднего люка (панорамных проемов на потолке в автомобиле два — передний и задний). А еще на втором ряду приятно наслаждаться видом: боковые окна здесь почти как телевизоры в гостиной и к тому же могут полностью опускаться электроприводом. Производитель подчеркивает, что стекла здесь сдвоенные, обеспечивающие повышенный акустический комфорт.

Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама»

«Корзина, картина, картонка вместе с собачонкой, кошкой или попугаем — реальность путешествий больших семей, которым нужен по-настоящему просторный автомобиль. Такой минивэн, как JAC RF8, придется по душе тем, кто не хочет расставаться в поездке, скажем, с клеткой любимого детьми хомячка или с доской для вейкборда. Но высокий уровень передвижения создает не только внутренний простор. Приятная отделка салона, удобные кресла, массаж, поддержка ног — из этого пазла складывается атмосфера комфорта, которая особенно важна, например, в многочасовых дачных пробках. И это тот случай, когда радуешься, что кто-то может подменить тебя за рулем. А ты перемещаешься на кресло второго ряда и, откинувшись в полулежачее положение в «капитанском» кресле, в полудреме вслушиваешься в детально передаваемые ноты любимого музыкального произведения…»

Явным признаком шика сидений второго ряда является оттоманка — сдвигаем внизу горизонтальную клавишу вперед, и вверх поднимается подставка для ног. Откинув спинку кресла и подняв ноги, начинаем испытывать то, что маркетологи называют «нулевой гравитацией», — подобие состояния невесомости. Правда, если пассажир высокого роста, то поднятые вверх ступни могут задевать передние сиденья. Чтобы этого не происходило, кресла нужно максимально отодвинуть назад, причем делать это придется вручную. Продольная регулировка кресел на втором ряду механическая, чтобы иметь возможность сдвигать кресла быстро. Ну и вишенка на торте — массаж для кресел второго ряда. Жмем на кнопку круглой «шайбы» в основании кресла — и вот уже тело ощущает мягкие продавливания. Это действительно приятно, к тому же можно выбрать из нескольких режимов массажа нужный.

Места на «галерке»

Ну раз уж мы в центре салона, то попробуем переместиться на задние сиденья. И тут проявляется еще одно удобство вместительного однообъемника: мало того что здесь полно места над головой, так внизу еще и ровный пол. Это дает возможность не только пересаживаться слева направо и наоборот на втором ряду, но и без особого труда проникнуть на третий ряд. И для этого не требуется проделывать кульбиты с откидыванием средних сидений, просто пользуемся проходом по центру салона. Хотя при желании обеспечить доступ к третьему ряду можно и традиционным сдвиганием вперед сидений второго ряда.

Про третий ряд в автомобиле принято говорить, что он только для детей и подростков. В RF8 поспорим с этим стереотипом. Задние боковые кресла вполне подойдут для взрослого человека, причем высокого роста. Если сместить второй ряд вперед хотя бы наполовину, по бокам на третьем ряду было удобно сидеть даже нашим тест-пилотам с ростом под 190 см. К тому же спинки сидений третьего ряда легко откидывать, регулируя угол их наклона, что встречается нечасто. А еще по бокам у окон тут есть просторная ниша с подстаканником, а сами боковые окна довольно большие, так что приступы клаустрофобии никому не грозят. А вот среднее место на третьем ряду, признаем, будет тесновато для рослого и широкого пассажира, так что его лучше ориентировать на подростка или ребенка.

Александр Зотиков, автомобильный журналист

«Кто в машине всех важнее — это всегда нелегкий выбор для автопроизводителя. Нельзя сказать, что в JAC RF8 водитель и передний пассажир обделены вниманием. Но все же создатели минивэна особенно позаботились именно о задних пассажирах. Раздельные кресла второго ряда с их функцией массажа и поддерживающими ноги оттоманками готовы обеспечить комфортную посадку людям любого телосложения. Причудливых опций трансформации салона в минивэне нет — скажем, развернуть кресла того же второго ряда на 180 градусов, чтобы оказаться лицом к лицу с пассажирами третьего ряда, не получится. Но вряд ли можно считать это недостатком: сидеть спиной против движения, в том числе в долгой поездке, любят не все, это психологически некомфортно».

Видно и слышно

Но давайте наконец доберемся до водительского кресла. Массажер ему не положен, но с электрическими регулировками все в полном порядке: сиденье может подстраиваться под седока в шести направлениях и к тому же снабжено функциями вентиляции и подогрева. Пытаемся угнездиться на водительском месте, обнаруживаем 4 позиционную настройку поясничной поддержки. Очень кстати: после манипуляций с клавишами поясница получает комфортный подпор.

В целом место водителя можно назвать продуманным и удобным. Большая площадь фронтального и бокового остекления дает хорошую обзорность, руль регулируется в двух плоскостях. Напольная консоль, как это сейчас принято, имеет двухэтажную конфигурацию: внизу есть разъемы USB и розетка, сверху — горизонтальная площадка беспроводной зарядки, подстаканники, крупный селектор автомата и «физические» клавиши, которыми можно управлять «климатом», громкостью мультимедиа, режимами движения.

Положительной оценки заслуживают сдвоенные экраны с диагональю по 12,3 дюйма — это не больше и не меньше того, что нужно в современном автомобиле. Правда, некоторым тест-пилотам «Автопанорамы» ряд значков на экране — таких, как индикация режимов движения, показались мелковатыми. Но это скорее дело привычки. Также нестандартно выглядят некоторые алгоритмы мультимедийной системы, когда, например, приглушается звук не только при активированной задней передаче, но и когда водитель включает поворотник и начинает маневр, — в этом случае, помимо приглушения звука, для помощи водителю на центральный дисплей выводится изображение с камер.

Отдельно отметим уровень музыкального центра с 12 динамиками и сабвуфером. Производитель не поскупился и оснастил JAC RF8 аудиосистемой с 7,1 канальным объемным звучанием. Настроение поднимает и 64 цветная атмосферная подсветка салона с настройкой цвета и яркости. Ну а как автомобиль ведет себя на дороге, много ли багажа он может увезти, сколько электронных помощников мы насчитали, а главное, высока ли маневренность такого большого минивэна — читайте в нашей следующей публикации.

Технические характеристики JAC RF8 Габариты 5215х1895х1830 мм Колесная база 3100 мм Снаряженная масс 2110 кг Дорожный просвет (при полной загрузке) 180–130 мм Объем багажника 700–2500 л Двигатель бензиновый, турбирован. Объем двигателя 1998 см Мощность 236 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 390 Нм при 1750–4000 об/мин Трансмиссия автоматическая 8-ступенчатая Привод передний Макс. скорость 210 км/ч Время разгона до 100 км/ 9,8 с Средний расход топлива 8,9 л/100 км Объем бака 65 л