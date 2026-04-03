Счастье, по меткому замечанию одного юмориста, «это иметь большую, любящую, дружную, заботливую семью в другом городе». Иметь «семейный» автомобиль — счастье для многих российских автолюбителей. Однако большинство моделей созданы как будто для «других» городов, людей, стран и вообще для другой жизни. Кого осчастливит новый минивэн JAC RF8 — разбирался наш многодетный корреспондент

Живой комплекс

Нет лучшего способа сплотить «ячейку общества» и проверить автомобиль в деле, как отправиться в путешествие. С JAC RF8 (в его официально обозначенной целевой аудитории на первом месте как раз «семьи с детьми», а уж потом «люди с активными увлечениями» и «би ту би») нам выпала пусть и не дальняя, но подходящая для теста дорога от Краснодара к Черному морю у берегов Анапы. Рассуждения про дизайн смело опустим: они становятся пустым эстетством, когда дело касается моделей с доминирующей характеристикой в виде большого размера. Зато вот вам сразу бытовая прагматика: даже на переполненной парковке южного аэропорта нет проблем с посадкой. Сдвижные двери с обеих сторон — нажимай кнопки привода и заходи с любой. И это, конечно, не конец гостеприимства. Все три ряда можно свободно перемещать вперед-назад. У секций заднего дивана к тому же регулируется наклон спинок.

Грузить багаж тоже удобно — задняя дверь с электроприводом поднимается легко и высоко. За третьим рядом сидений — вместительные 700 л, которые после нескольких простых манипуляций превращаются в 2500. Два «но» со знаком минус. Первое: кресла «галерки» раскладываются не в ровный пол, а с заметной ступенькой. Так что увы собиравшимся покататься в Красной Поляне — длинные лыжи возить неудобно. Второе: обивка багажника из ворса смотрится симпатично, но у «активистов» и женатиков, которым в привычку перевозить коляски, велосипеды и прочий инвентарь, быстро потеряет товарный вид. Зато явное конкурентное преимущество JAC RF8 — наличие запаски под днищем в дополнение к набору автомобилиста в подполье.

Развести семейственность

Символ благополучия, как уверяют китайские товарищи, иероглиф «фу». Показатель достойного современного автомобиля в китайском понимании — это кресло с оттоманкой. Описываемый почти во всех рекламных проспектах восторг от этой лежанки, зачастую еще и с «нулевой гравитацией», мгновенно разбивается о быт. Чтобы поднять подножку и принять горизонтальное положение, мне лично пришлось сдвинуть до упора переднее кресло в торпедо, а заднее — в багажник. Очевидно, что не в тестовом, а в реальном путешествии нужно либо вычесть из списка двух туристов, либо выставить за дверь любителя поспать. Кстати, спать на таком ложе все равно неудобно. Не спасает и массаж. А ведь с его кнопками разобраться мудрено, как и с кнопками других настроек. Привычная длинная клавиша электропривода отвечает за оттоманку (двигать кресла вперед-назад следует ручками и отдельным рычажком). Так что проще попросить кого-то включить программу релаксации через центральный экран. А уж если по уму, то этой «опцией» правильнее осчастливить не пассажира, пусть и VIP-категории, а водителя. Но ему почему-то массаж не полагается.

Рациональный семейный пользователь, полагаю, радикально перестроил бы салон в пользу большей гибкости и вариативности. Скорее всего, по примеру VW Multivan с его разворачивающимися и даже полностью демонтируемыми сиденьями. Пуще того, практичный и живущий в жестких рамках бюджета пользователь избавил бы модель от несметного количества «спецификаций», бьющих и по воображению, но и по карману. Без 64 цветной контурной подсветки, например, водитель даже больше выиграет, чем потеряет. Поясню: вот ехал я за рулем RF8 по ночной магистрали, и уже через пару километров глаза мои стали слезиться. И не только потому, что пиктограммки на экране водителя мелкие, — данные спидометра вынесены на периферию, ездовые режимы обозначаются не литерами, а миниатюрными символами: «эко» — листочком, «нормальный» — машинкой, а «спорт» — клетчатым флажком.

К огням фонарей, фар и стоп-сигналов присоединялся отблеск в боковом стекле от яркой передней цифровой панели. Отчего терялись из виду преду­преждения системы мониторинга слепых зон: приближение попутных т/с приходилось отслеживать по мультяшным изображениям авто на экране. Что, понятно, лишь увеличивало зрительную нагрузку. Было бы разумнее и приятнее, если б все это выводилось через проектор на лобовое стекло. Но вот тут как раз сэкономили. И еще одно «фу», то есть «фи» в тему. При включении поворотников центральный дисплей автоматически превращается в яркое светило с картинкой кругового обзора. Мало того что ночью это бьет по уставшим глазам, так еще и отправляет во временный блэкаут навигацию. Особенно критичны подобные игры со светом и тенью на дорожных развязках. Пока разберешься, как дать команду на отбой шоу, запросто пропустишь нужный съезд. Других нареканий к системе кругового обзора 540° с функцией «прозрачное шасси» я не имею. Хотя полезность этой опции не бесспорна. Учитывая, что трансляция картинки происходит не напрямую, а в записи. И значит, не исключена вероятность обнаружения сюрпризов под колесами, которых вроде как нет на экране.

Маткапитал

Хорошая компания, гладкий асфальт и правильный круиз-контроль — что еще нужно, чтобы дальняя дорога казалось приятной? Увы, кнопки адаптивного круиз-контроля на RF8 не подсвечиваются. Да и днем в его мелких обозначениях разобраться непросто. Волей-неволей, пришлось отказаться от этого блага цивилизации. И взяться за бразды правления. «Бразды» эти, по меркам степенного и ответственного драйвера, очень приятные. По автострадам RF8 катит легко и свободно. С учетом пружинной подвески RF8 очень даже «мягок» на ходу, и мелкие неровности ему нипочем. Электроника позволяет настроить чуткость усилителя руля и тормозов. Связка двухлитрового турбомотора и 8 ступенчатого автомата дает возможность добавить при необходимости обгона. При этом не провоцирует на невротические спурты и свойственную тем же водителям «мультиванов» привычку гнать так, будто им сам Ферстаппен не указ.

Между тем на участках без камер, трафика и дорожных изъянов я без проблем доводил стрелку до 180 км/ч. И RF8 сохранял свои ездовые, поведенческие и — внимание — акустические достоинства. Двойные стекла (кроме задних) сухопутного «лайнера» ограждают от дорожных шумов. Можно дискутировать по поводу рыночного позиционирования RF8 и, соответственно, правильности его компоновки и оснащения. По мне, это модель больше для корпоративных клиентов, чем для женатиков. Хотя не секрет, что у JAC RF8 в России есть «родной брат» Sollers SP7, и это родство позволяет легко и быстро выцеливать и менять аудиторию потребителей.

Но высокую безопасность и армию различных электронных ассистентов минивэна я ставлю очень высоко. Особенно после того, как один из 30 штатных «ангелов» ADAS спас меня от ДТП. Со свойственным туристам ротозейством я выворачивал на узких улочках курортного городка и, не разобравшись в знаках, едва не выехал в лоб местному лихачу. Система экстренного торможения сработала столь же мгновенно, сколь и резко, основательно и назидательно встряхнув позвоночник и мозги. Странно, что система обошлась без традиционного напутствия: «Водитель, помни, тебя ждут дома»!

Технические характеристики JAC RF8 Габариты 5215х1895х1830 мм Колесная база 3100 мм Снаряженная масса 2110 кг Дорожный просвет 180 (130 при полной загрузке) Объем багажника 700–2500 л Двигатель бензиновый, турбо L4, 1998 см3 Объем двигателя 236 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 390 Нм при 1750–4000 об/мин Трансмиссия автоматическая 8?ступенчатая Привод передний Макс. скорость 210 км/ч Время разгона до 100 км/ч 9,8 с Средний расход топлива 8,9 л/100 км Объем бака 65 л