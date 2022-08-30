На российском «дворе» очередные экономические и политические перемены. Увеличивается ставка на отечественные производительные силы. Казалось бы, самое время возрасти продажам пикапов, однако оживления их продаж что-то не наблюдается. Хотя в дополнение к единственному отечественному «представителю» данного класса — «Патриоту» — на рынке имеется несколько китайских моделей, и число их намерено возрасти. Пока же напомним об уже известной модели — JAC T6

Он «родом» из 2015-го года, а выглядит намного старше. Во второе десятилетие XXI века автомобильные дизайнеры стали уделять внешности моделей гораздо больше внимания, а Т6 словно сохранил ретро-стилистику оформления кузова. Ну вот совершенно не выглядит он современным. Яркая деталь — единственная: это огромная надпись JAC на радиаторной решётке. Всё. Больше о его внешности сказать нечего.

Элементы красоты

Нет, пожалуй, стоит ещё упомянуть подножки пассажирской части кузова. Они, безусловно, выглядят как украшение, но, пожалуй, только этого названия и заслуживает. Похожие подножки есть у грузовой модели УАЗ «Профи», которая недавно побывала на тесте Motorpage, но насколько же они там на своём месте. Потому что действительно помогают посадке. На Т6 они гораздо больше мешают этому. Для посадки за руль, наступив на подножку, приходится складываться пополам — точно так же, как нужно было бы делать это, если бы подножек не было. Так зачем они в этом случае нужны? Пачкать брюки? О, это у них отлично получится: грязи на этих «плоскостях» скапливается предостаточно. Но в чистом виде они действительно украшают кузов.

А кабина — низкая. В традиции рамных автомобилей. Водительское сиденье имеет регулировку по высоте, однако она практически бессмысленна, потому что от макушки до потолка места немного. Тем не менее, посадка не такая уж низкая. Немного ухудшает её отсутствие регулировки руля по вылету. Но и с этим можно мириться. Скажем так, несколько часов дороги не сказались отрицательно ни на моей спине, ни на других частях тела.

Особенность салона — отсутствие места под подушкой заднего сиденья. Подушка поднимается движением назад (фиксаторов для неё в вертикальном положении не предусмотрено), и мы находим на полу лишь пару маленьких углублений, прикрытых ковролином. Если у вас в поездке есть вещи, которым не место в кузове (а только в салоне), положить их можно лишь на пол перед вторым рядом сидений, либо собственно на этом сиденье. Многие автомобили сегодня предупреждают водителя и пассажиров надписями на панели приборов: «Проверьте заднее сиденье». Здесь таких предупреждений нет, как и тонировки стёкол задних дверей. Нельзя прикрыть вещи и опускаемой спинкой заднего дивана, поскольку она не опускается — плотно приделана к кузову. Владельцам придётся самим искать решение данной проблемы.

А запирается ли кузов? Нет. Действие центрального замка распространяется только на пассажирские двери, борт же кузова можно откинуть даже тогда, когда все двери заперты. К тому же на тестовом экземпляре замок кунга не работал, дверца его только защёлкивалась, но не запиралась. К счастью, мне не пришлось надолго оставлять автомобиль с незащищённым грузом в кузове, да и груз был таков, что легко не похитишь: мешки с комбикормом для сельскохозяйственной живности весили по 25 кг каждый. Но — опять же — проблема налицо. На месте владельца я бы «провёл» центральный замок в откидной борт, а крышку кунга снабдил планками-выступами, которые бы заходили за борт с внутренней стороны, и крышку можно было открыть только тогда, когда открыт и борт. Сложно, но, по-моему, возможно.

Одно из преимуществ пикапа как «грузоперевозчика» — это возможность откинуть задний борт кузова вертикально вниз, чтобы облегчить загрузку или подъехать максимально близко к высокому помосту, с которого погрузка осуществляется. На Т6 предусмотрено отсоединение держателей заднего борта, однако откинуть его вниз не получится: помешает массивный задний бампер. На нём выполнена удобная подножка, только вот при открытом борте на неё не наступишь. Фактически её можно использовать только для того, чтобы залезть в кузов через борт.

Вероятно, снять задний бампер — не такая уж большая проблема, только нужно озаботиться контролем крепежа, что называется, с нова. Иначе он «закиснет», и вы сможете снять бампер, только оборвав часть болтов, а то и все по очереди. Так что лучше профилактически ослаблять и затягивать этот крепёж, заодно нанося на резьбу консистентную смазку.

Тут важно упомянуть, что тестовый вариант пикапа Т6 был оснащён парктроником с датчиками в бампере, а также камерой заднего вида с «глазком» на поверхности откидного борта кузова. Картинка с камеры небольшая (поскольку и экран мультимедиасистемы на торпедо невелик), однако это всё же решительный плюс автомобиля.

Да, экранчик, прямо скажем, компактный, и меню системы небогатое. Что в нём можно найти? Разве что настройки звучания аудио, кстати, особо не добавляющие качества. Конечно, здесь есть радио, мультимедиапроигрыватель и интерфейс для подключения телефона по Bluetooth. Собственно, во время теста я в основном пользовался для прослушивания музыки именно этим подключением, так как порт USB на борту почему-то отсутствовал. То ли его забыли установить, то ли зачем-то удалили. Место под него есть, находится практически на виду, то есть, флэшку можно было бы подключить и в движении.

Приборную панель новомодная цифровизация не затронула совершенно. Приборы — совершенно стандартные, аналоговые. Правда, между шкалами разместился достаточно крупный экран бортового компьютера, но он предлагает минимум информации: средний расход топлива, пробег на остатке бензина в баке, давление и температуру воздуха в шинах — вот, собственно, и всё. Информация не русифицирована, использую английский язык, поскольку китайский мне неведом. Переключение экранов осуществляется кнопками над ним — весьма неудобный способ. Кнопки маленькие, так просто их не нащупаешь, а вдобавок я так и не сумел понять, возможно ли обнулить показатель, например, того же расхода, чтобы замерить «аппетит» автомобиля в разных условиях движения. Это, кстати, было бы очень интересно, да только, как говорится, не судьба.

Бензиновый JAC T6 проявляет почти что дизельный характер. «Полка» оборотов максимального момента (290 Нм) у него простирается с 1800 до 4000 об/мин. Автомобиль способен тянуть даже с 1000 об/мин (но не ниже). Двигатель пускается кнопкой, причём, часто не с первого, а лишь со второго нажатия. И обязательно при выжатой педали сцепления — иначе пуска не произойдёт.

Странным образом бортовой компьютер оказался связан с режимами работы приборов наружного освещения. Кстати, как они работают? Режима Auto здесь нет, но опытным путём выясняю, что ехать можно и при «нулевом» положении переключателя света, поскольку в этом случае горят «противотуманки», играющие роль дневных ходовых огней. А при чём тут бортовой компьютер? Да при том, что, если вы днём включите фары (то есть, ближний свет) индикация на экране БК… исчезнет. Загадочное явление, правда? Пытаюсь выяснить, с чем оно связано, и оказывается, что кто-то просто скрутил на минимум регулятор яркости приборов. Этого человека можно понять: риски на шкалах спидометра и тахометра при максимальной яркости в темноте сияют так, что режут глаза. Но экран борткомпьютера виден. А приглушишь свечение рисок — исчезнет индикация БК.

Сходство бензина и дизеля

Между тем — ещё раз — очень интересно следить за расходом топлива. Итак, у нас на тесте бензиновый вариант машины со 177-сильным двухлитровым турбоагрегатом и шестиступенчатой механической трансмиссией. Казалось бы, от рабочей лошадки» чудес экономичности ждать не приходится. Первые замеры это подтверждают: примерно пятичасовой пробег по трассе обошёлся в 10,8 л на 100 км. Но с какого-то момента расход вдруг начал снижаться, и причины этого я не понял. Сначала показатель снихзился до 10,6 л, а затем и до 10,2 л на сотню. В чём причина? В режиме/манере движения? Но я вроде бы её не менял. Тут бы обнулить расход да удостовериться, что ошибки нет, но как это сделать, я не понял. Кнопки над приборами не помогли, а довольно кустарно изданное руководство по эксплуатации автомобиля по этому поводу не содержало вообще никакой информации.

Оптимальный скоростной режим на сухой летней трассе — 100-120 км/ч. При более высоком темпе автомобиль начинает как-то мучительно гудеть, то ли мотором, то ли трансмиссией, то ли всеми устройствами разом. А при 120 км/ч в плане акустики в салоне всё ещё не плохо.

Примечательно, что оснащённый «механикой» пикап Т6 обладает круиз-контролем. Использовал эту систему при 110 и 120 км/ч. Иногда «круиз» помогает оценить курсовую устойчивость той или иной модели. Если при зафиксированной скорости вы ощущаете неуверенность, как при использовании «круиза» на скользкой дороге, это, разумеется, в минус автомобилю. В данном случае минус пикапу я поставить не могу. По крайней мере, на сухом летнем шоссе он спокойно поддерживает «120», не рыскает на прямой и уверенно стоит на дуге. Предыдущий тест Т6, к слову, показал, что реальная скорость автомобиля (по GPS) на 2-3 км/ч ниже.

Подвеска — жёсткая, но не такая «грузовая», как, например, у Toyota HiLux. Китайский Т6 более «гражданский», более легковой. При том, что подвески у него аналогичные: спереди независимая двухрычажка, сзади — неразрезной мост и рессоры. «Прыгучести» рессорной задней подвески на асфальтовых неровностях отмечено не было, ни на пустом автомобиле, ни на загруженном. Загрузка во время теста составляла 400 кг. С ней плавность хода возросла, но, ещё раз, излишней «прыгучести» моста на рессорах я не отметил.

Чуть хуже обстояли дела на неровной грунтовке. Здесь пикап всё же начинает демонстрировать жёсткость подвески, и с грузом тоже. К тому же на рыхлом песочке он может и попытаться сорвать задний мост в занос. При этом наличествующая на борту система стабилизации вмешаться в процесс не спешит. Так что в таких случаях надо быть готовым к контрприёмам. Или снижать скорость.

«Вы уверены, что заливать надо бензин, а не дизель?» — такой неожиданный вопрос задал мне работник АЗС, когда я подвёл автомобиль к колонке. Странно, правда? Оказалось, что молодого человека смутила величина заливной горловины бака Т6 — она явно грузовая. Да нет, пикап точно бензиновый, хотя дизельная версия у китайской модели тоже имеется. Просто, думаю, производитель решил унифицировать конструкцию узла.

Может быть, то же самое можно сказать и в отношении коробки передач? Мне показалось, что характер у неё больше дизельный, чем бензиновый. Даже при городских разгонах со светофоров я переключался, не доводя обороты мотора до отметки «3000», чаще же обходился двумя тысячами. А первая передача вообще ультра-короткая.

Турбо-мотор позволяет успешно пользоваться «низами». Это очевидно полезно на бездорожье, но лично меня и в городе устраивает такая настройка. В том числе и коробки. С дизельным мотором она, на мой взгляд сочеталась бы ещё гармоничнее.

Но сотрудник российского представительства JAC, сев за руль, повёл автомобиль совершенно по-другому. Он стал именно раскручивать мотор, до 3500-4000 об/мин — и, вроде как, тоже никакого ощущения «перекрута». И, вроде как, автомобиль стал ощущаться — с пассажирского места — как более динамичный…

Внутренние размеры кузова JAC T6 — 157х151х47 см, то есть, около кубометра полезного объема. Примерно столько же добавляет кунг (опция) внутренней высотой 94 см. Погрузочная высота — 94 см, для пикапов это средний показатель, но, например, у кроссоверов она ниже. Пластмассового вкладыша в кузове нет, но дно и борта с внутренней стороны тщательно прокрашены пластизолем.

По словам сотрудника, у дизельной версии пикапа Т6 коробка передач другая. И с ней автомобиль является настоящим «тормозом», что вызывает нарекания пользователей. Как будто китайские инженеры рассчитали этот автомобиль исключительно для передвижения по сложным и очень сложным дорогам. Неужели в Китае только такие и есть? Вроде бы, нет. Даже полтора десятка лет назад, когда я там побывал, уже было построено немало автострад, по качеству и инфраструктуре не уступающих европейским аналогам.

То есть, получается, что, приобретая бензиновый JAC T6 с турбодвигателем, вы фактически получаете наполовину дизельный автомобиль. С хорошей тягой на «низах» и вполне соответствующими ей передаточными числами в коробке. Конечно, в плане расхода топлива бензиновая версия уступит дизельной. С другой стороны, народные «очумельцы» могут и дизель заставить глотать солярку в три горла.

Точки касания

Во время предыдущего теста Motorpage пикапу JAC T6 достались в качестве бездорожья преодоление рельефа местности (в виде небольшого, но крутого овражка) и колеи, залитые водой и затянувшиеся льдом (дело было зимой). В этот раз, летом, для испытания системы полного привода мы выбрали лесные колеи, когда-то проложенные лесовозами. Даже во время сухих жарких дней почва здесь сохраняла влажность, местами было скользко. А кое-где из лесной подстилки лезли молодые грибы.

Полный привод автомобилю понадобился довольно скоро: задние колёса начали подбуксовывать. Здесь режимы движения переключаются кнопками, выстроившимися в ряд на «бороде» торпедо: 2Н, 4Н и 4L. Режим 4Н разрешено активировать в движении, на скорости до 15 км/ч, и использовать до 70 км/ч. Ну, в лесу нам такой темп, конечно, не нужен.

Подключение передней оси происходит бесшумно, а на панели приборов загорается символ отключения ESC. Эту систему можно отключить и вручную, но при выборе режима полного привода (и, соответственно, «понижайки» тоже) она деактивируется сама.

Шины с шоссейным рисунком при полном приводе способны двигать пикап по влажной почве и в подъём. Пробуксовки нет, как-либо исхитряться для движения вперёд не приходится. Останавливаюсь там, где колея зарастает кустами. Можно было бы продвинуться и дальше, но не хочется царапать кузов. К тому же вперёд и прорываться незачем: в этом «чернолесье» нет ни грибов, ни ягод. Поэтому разворачиваюсь в несколько приёмов, радуясь наличию камеры заднего вида и датчиков парковки. Всё работает и очень помогает мне.

На обратном пути вижу на центральном бруствере колеи следы касания грунта защитой картера. Во время предыдущего теста на автомобиле была обнаружена защита из пластика, сильно повреждённая. В этот раз моторный отсек был прикрыт снизу металлической конструкцией, как бы коробом с прорезями для вентиляции. В какой-то момент я наехал этим коробом на прочную кочку, и автомобиль реально встал. Слезть удалось с трудом, но защита не пострадала, как, конечно же, и агрегаты, которые она защищала.

Если разглядывать пикап со стороны днища, то можно увидеть, что защита есть и у раздаточной коробки, и у топливного бака. А на картере заднего моста нанесено передаточное отношение главной передачи. Важное замечание: мост оснащён «самоблоком» дифференциала.

Так что автомобиль оказался рассчитан на более тяжёлые условия, чем я ему предлагал. Хотя в этот раз мне пришлось прибегнуть и к «понижайке», когда пикап в режиме 4Н пропахал колею в особенно влажном грунте поверх участка старой гати. Честно говоря, стало тревожно. До ближайшей помощи — своего пикапа — пришлось бы топать километров семь-восемь по лесу, кишевшему комарами и оводами. К тому же я совершенно не предусмотрительно не захватил с собой на бездорожье ни лопаты, ни топора, ни пилы-ножовки. Но «понижайка» помогла. Царапая грунт защитой моторного отсека, пикап выкатился на земную твердь.

Думаю, будь автомобиль в этот момент загруженным, ему было бы легче преодолевать скользкие грунты. Правда, если бы он застрял, вытащить его было бы сложнее. Тем не менее, смотрите: ничего нового, супер-современного, модернового, модного модель 2015-го года нам не предлагает. Чисто традиционный, стандартный, консервативный пикап, предлагающий при этом значительные возможности владельцу. И в плане дела, то есть, грузоперевозок, и в плане досуга. Вот, и за грибами-ягодами в глухомань можно забраться, а можно — на рыбалку или охоту. Или просто в целях уединения, отдыха на природе.

Так вот вопрос: а так ли нужно нам в автомобилях множество новшеств, часть которых мы практически не используем? Может быть, чаще реализовывать те возможности, которые есть? Их не так уж мало. Вдумаемся: какой кроссовер из популярных сегодня, оснащённый, что называется, «под крышу», может предложить такую вместимость и ту же понижающую передачу? Имитации её встречаются, да, есть такое. Но прямых аналогов нет.

Пикапу Т6 можно было бы пожелать только чуть более современной информационно-развлекательной электроники. У китайских моделей вариантов цифровых «приборок» и мультимедиакимплексов с супер-экранами — навалом. Встречаю их на очень многих моделях, как бюджетного, так и почти премиального плана. Ну и, возможно, стоило бы немного осовременить дизайн кузова Т6. Хотя, скорее всего, этого не последует. Ведь недалёк тот день, когда на российский рынок выйдет наследник модели Т6 — пикап JAC T8. Вот он должен стать — по крайней мере, в плане внешних данных — поистине «бомбой».

На российском рынке две бензиновые версии пикапа JAC T6 предлагаются, соответственно, за 2 299 000 и 2 499 000 рублей. Дизельных вариантов тоже два, их цены — 2 399 000 и 2 510 000 рублей. Дизельный двигатель имеет тот же рабочий объём (2,0 л), мощность 136 л. с. и максимальный крутящий момент 390 Нм. Коробка передач во всех случаях механическая шестиступенчатая, привод — подключаемый полный с понижающей передачей. Опционально для пикапа Т6 можно приобрести кунг с остеклением (98 000 рублей), крышку и мощные хромированные дуги (143 000 рублей) и пластиковый вкладыш в грузовой кузов (около 16 000 рублей).

Технические характеристики JAC T6 ГАБАРИТЫ, ММ 5325 х 1880 х 1830 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3090 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 198 ОБЪЕМ КУЗОВА > 1 куб. м при загрузке по уровень бортов СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1930 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1997 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 177 / 5000 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 290 / 1800 — 4000 ТРАНСМИССИЯ механическая, 6-ст. ПРИВОД полный МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 150 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 7,5 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 76