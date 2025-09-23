В последнее время каждая презентация дизельной версии машины на российском рынке воспринимается как сенсация: китайские автопроизводители не особо жалуют этот тип двигателей. Тем интереснее появление в нашей стране пикапа JAC T9, работающего на солярке

Распознать дизельную модификацию флагманского пикапа от JAC не составит особого труда. Для этого не надо даже вслушиваться в звук работающего мотора (дизельная версия машины «молотит», конечно, с характерным «тракторным» тембром, но ненамного громче бензинового «собрата»). Достаточно просто взглянуть на «морду» автомобиля: если все без исключения пикапы, потребляющие бензин, щеголяют хромированной решеткой радиатора и ярко-красными буквами логотипа на ней, то дизельный T9 гораздо скромнее: и сама решетка, и надпись JAC — матово-черные.

Еще одним внешним отличием дизельной версии являются колеса. На модификацию, работающую на солярке, уже на заводе устанавливают внедорожные 18 дюймовые шины All-Terrain «грязевым» протектором. Тем самым производитель недвусмысленно намекает на истинное предназначение этой версии. Ну и, разумеется, шильдик СTi на заднем борту — куда ж без него…

Появление нового типа мотора на грузовых возможностях пикапа не сказалось: как и бензиновая версия, модификация с турбодизелем рассчитана на перевозку 980 кг. А грузовой отсек позволяет разместить в нем как стандартный «европалет», так и «финский» поддон, который на 20 см шире.

Богатая отделка

Салон автомобиля сразу обескураживает: по обилию мягкого пластика, экокожи, а также по контрастной прострочке этот, по сути, утилитарный пикап может дать фору иным кроссоверам и внедорожникам. Премиальности добавляет и внушительный люк с электроприводом (жаль, что не панорамный) — на пикапах он встречается нечасто. Порадовал и 10 дюймовый «планшет» мультимедиа, на который выводится неплохая по качеству картинка с камер кругового обзора, а при подключении по протоколам CarPlay и Android Auto смартфона — еще и карта с навигацией.

А вот настройки водительского кресла несколько расстроили. Само по себе сиденье с развитой боковой поддержкой удобно. Однако быстро подобрать комфортную посадку затруднительно: сказывается не самый большой «ассортимент» электрорегулировок. Например, невозможно изменить угол наклона подушки, из-за чего нижняя часть бедер оказывается на весу. Кроме того, хотелось бы, чтобы рулевая колонка регулировалась не только по углу наклона, но и по вылету.

Задний ряд сидений удивил не «по-пикаповски» большим запасом свободного пространства для пассажиров. Человеку среднего роста подпирать передние кресла коленками не придется, да и посадка, в отличие от многих других пикапов, «человеческая», без задранных ног. Из «элементов комфорта» к услугам задних пассажиров пара слотов для зарядки смартфона (один из них Type-C) и дефлекторы воздуховодов.

Ударить по бездорожью

Под капотом новой модификации JAC T9 установлен двухлитровый турбодизель мощностью 163 лошадиные силы в сочетании с восьмиступенчатым классическим автоматом. По мощности эта версия пикапа заметно (аж на 61 «лошадь) проигрывает бензиновому «собрату». Однако, как нередко говорят маркетологи, «лошадиные силы продают автомобиль, а крутящий момент его везет». Так вот, по показателям того самого крутящего момента дизель превосходит бензиновую модификацию на 20 Hм (410 против 390). На первый взгляд разница несущественная. Однако она ощущается довольно явственно.

Уже с первых километров становится понятно, что дизельный пикап гораздо лучше тянет на «низах». Стоит стрелке тахометра перевалить за отметку в 1500 оборотов в минуту, как автомобиль начинает весьма бодро ускоряться. На «бензине» такой подхват происходит позже, примерно после 2500 об/ мин. Хотя на дизеле ощущения от разгона смазываются более задемпфированной педалью акселератора: нажимаешь на газ, а мотор начинает раскручиваться с ощутимой задержкой. На бензиновой версии (удалось протестировать оба варианта пикапа) этот эффект тоже присутствует, но проявляется не столь заметно.

Впрочем, на бездорожье такая особенность турбодизеля оказалась только на руку: несмотря на больший крутящий момент, колеса пикапа, работающего на солярке, реже срывались в пробуксовку. Соответственно, меньше риск «закопаться» в рыхлом грунте или потерять устойчивость на скользком глинистом покрытии.

При этом что бензиновый, что дизельный T9 неплохо подготовлены для off-road. 21 сантиметрового клиренса пикапа за глаза хватало для преодоления глубокой колеи и косогоров, а возможность преодоления брода глубиной до 80 см позволяла уверенно форсировать горные реки. Подключаемый полный привод по схеме Part-time — решение, проверенное временем. Жестко подключенный передний мост все же дает больше уверенности на бездорожье, чем «кроссоверные» многодисковые муфты. Тем более что при пробуксовке автоматически активизируется задний самоблокирующийся дифференциал. А при проезде совсем «гиблых» мест здорово выручало наличие понижающей передачи.

Неудивительно, что с таким арсеналом специальных внедорожных режимов вроде «Камни», «Грязь», «Песок», «Колея» на пикапе нет — они просто не нужны. Тем не менее привычные настройки Eco, Normal, Sport и Snow на машине все же есть: они переключаются отдельным рычажком на центральном тоннеле. Однако особой разницы в поведении автомобиля при «жонглировании» ими отмечено не было.

Любителям активного отдыха

Организаторы тест-драйва проложили потрясающий во всех смыслах слова маршрут. С одной стороны, завораживающие виды ущелий и горных рек Карачаево-Черкессии в принципе не могут оставить кого-то равнодушным. С другой — вдрызг разбитая грунтовая дорога с ямами и торчащими из грунта крупными валунами тоже весьма «потрясающая».

Как и любой другой пикап, JAC T9 с пустым кузовом на ухабистой дороге далек от звания комфортного средства передвижения. Рессорная задняя подвеска, расчитанная на работу под приличной нагрузкой, в порожнем состоянии машины работает как вибростенд. На ухабах задняя часть машины ощутимо «козлит», что вполне ожидаемо. Однако по сравнению с некоторыми европейскими и японскими аналогами в «китайце» трясет все же меньше.

Разгруженная задняя подвеска не лучшим образом сказывается и на управляемости машины: на грунтовке JAC T9 отчетливо проявляет склонность к заносу. Но даже минимальные поползновения жестко пресекаются недремлющей системой стабилизации.

По статистике, JAC T9 является самым продаваем пикапом в нашей стране — согласно данным «Автостата», за первое полугодие эта модель разошлась тиражом 2424 шт. Причем это были только бензиновые версии машины. Появление в линейке дизельных модификаций, адресованных прежде всего любителям активного отдыха и поклонникам поездок по бездорожью, судя по всему, укрепит и без того неплохие позиции российского лидера пикапов.

Технические характеристики JAC T9 2.0 TDi Габариты 5330х1965х1880 мм Колесная база 3110 мм Дорожный просвет 210 мм Грузоподъемность 980 л Снаряженная масса 2055 кг Двигатель дизельный турбо Объем двигателя 1999 см3 Мощность 163 л.с. при 3600 об/мин Крутящий момент 410 Нм при 1500–2500 об/мин Трансмиссия автомат. 8?ступ. Привод полный Объем бака 76 л