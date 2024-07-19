Цифра 9 в названии пикапа марки JAC отражает повышение статуса модели. В сравнении с уже знакомыми россиянам JAC T8 и T8 Pro новичок стал мощнее, комфортабельнее и безопаснее настолько, что слово «грузовичок» применительно к нему уже не кажется уместным
Флагманский пикап марки JAC продается в Китае под названием Hunter, однако на российском рынке хватает «охотников». Видимо, чтобы не добавлять к компании Changan Hunter и УАЗ «Хантер» третьего «ловчего», JAC Hunter переименовали для России в Т9. Оно к тому же и логично. «Младший» пикап Т6, от которого Т9 ведет родословную, не так давно перевоплотился в Sollers ST6 и выпал из российской линейки JAC. Теперь легкие грузовички в ней представлены JAC T8 и T8 Pro, которые являются Т6 с некоторыми различиями по дизайну, оснащению и опциям. Но полноправный ли Т9 «коммерсант»? Ведь в его внешности хватает решений, характерных для сегмента кроссоверов, а уровень комфорта заметно вырос. Об этом мы побеседовали с генеральным директором ООО «Джак Автомобиль» Хэ Синьчэном, приехавшим на ездовую презентацию Т9 под Санкт-Петербургом.
Хэ Синьчэн согласен с тем, что имиджевые пикапы сгруппировались в России в неформальный подкласс, и JAC Т9 — из таких стиляг. Чего стоит один только хищный прищур полностью светодиодной оптики или огромная решетка радиатора с шестью хромированными прутьями! А Х-образный росчерк передка ничего вам не напоминает? Хотя заданный в свое время дизайнерами АВТОВАЗа и Mitsubishi тренд уже и не выглядит откровением, ключевая задача решена. Т9 смотрится презентабельным, доминирующим и в то же время по-кроссоверному цивильным. Нотки агрессии умело сбалансированы рисунком 18 дюймовых легкосплавных дисков в виде снежинок или цветков, а хром внешних ручек и серебристые акценты на зеркалах добавили модели лоска — поставь над грузовой платформой симпатичный кунг, и Т9 легко может сойти за кроссовер.
Вот только ни кунгов, ни шторок, ни других вариантов фирменных надстроек для Т9 в России пока не предлагается. «Дилеры работают над этим, такие опции скоро появятся», — обещает директор по продажам марки Сергей Садовенко. Что не менее важно, в ближайшее время предполагается получить сертификат на тягово-сцепное устройство. Пока же фирменного фаркопа для новинки не предусмотрено, как и некоторых важных опций из «зимнего» пакета. А именно, у T9 подогреваются внешние зеркала, заднее стекло и подушки передних сидений. В ближайшие месяцы должен будет появиться как минимум подогрев руля
и зоны покоя стеклоочистителей, говорит Садовенко.
В то же время T9 не неженка, он отлично приспособлен и к езде по пересеченной местности, и к трудовым будням развозной машины. У него неокрашенные бамперы, расширители колесных арок из прочного пластика, металлические подножки, задний откидной борт, выдерживающий 200 кг, и расположившиеся под ним два яруса ступенек. Автомобиль при этом крупный: 5330x1965x1880 мм, с большой (3110 мм) колесной базой, позволившей обеспечить простор в двухрядной кабине и предложить приличную по площади (1520x1590x470 мм) и выносливости (750 кг) грузовую платформу с защитным покрытием Raptor.
В кабину попадаешь, ступив на широкую и прочную подножку, и оказываешься в презентабельном по меркам пикапов антураже. Откровенно грубых элементов оформления не найти. Передняя панель, подлокотники и карты дверей обшиты либо мягкими полимерами, либо экокожей. Хороши и передние кресла. Они дадут фору сиденьям «младших» пикапов JAC по мягкости наполнителя и одновременно — по боковой поддержке. К тому же предусмотрены электронастройки как для водительского (в шести направлениях), так и для пассажирского (в четырех) кресел. Можно посетовать лишь на отсутствие регулировки подушек по наклону. В то же время подкачал функционал настройки модного двухспицевого рулевого колеса. Оно регулируется только по углу наклона в крайне небольшом диапазоне. Как следствие, устроиться в салоне максимально удобно будет непросто, и прежде всего высоким седокам.
Цифровой инструментарий похвалим за быстрый софт и передовой функционал и поругаем за некоторые бюджетные решения. Взять хотя бы доминанту салона — 10,4 дюймовый тачскрин медиацентра. Он неплохо откликается на нажатия и «свайпы», и его меню не запутано. Система поддерживает проводное подключение по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. Камеры системы кругового обзора выводят на экран крупные ракурсы по периметру автомобиля, причем на крутых подъемах и спусках это происходит автоматически. Но увы, в меньшей степени центральный дисплей и в большей степени виртуальная приборка бликуют на солнце. Не обошлось и без огрехов перевода — таких, как надписи «Остаток пробегов» (о запасе хода) и «Перешел на двухскоростной режим» (о включении заднего привода).
Задний ряд гостеприимен. Компоновщики расположили диван таким образом, что сидишь не в позе кузнечика, как в большинстве рамных пикапов, а расслабленно, вытянув ноги вперед, хоть и смотришь на дорогу с высоты — при рамной конструкции по-другому не бывает. К тому же «галерка» в этой машине сдобрена опциями не хуже, чем в массовых кроссоверах. К примеру, из спинки дивана откидывается широкий подлокотник с подстаканниками, в консоли предусмотрены два силовых разъема форматов Type-A и Тype-С и дефлекторы воздуховодов, а в спинках передних кресел обустроен целый органайзер из кармашков.
JAC T9 вышел на российский рынок с безальтернативной агрегатной связкой, которая точно понравится потенциальным клиентам, будь то путешественники, фермеры или охотники. Бензиновый 2 литровый 224 сильный мотор лишь немного дефорсирован в сравнении с версией для КНР (–7 л.с.), зато двигателю официально прописан доступный 92 й бензин, и он отлично ладит с 8 диапазонным гидромеханическим автоматом. Такая связка позволяет ускоряться уверенно и на городских, и на шоссейных скоростях в том числе за счет солидного запаса по тяге — 90% пикового момента доступно уже с 1300 об/мин.
Предусмотрено четыре режима — «Стандарт», «Спорт», «Эко» и «Снег». Можно поменять не только настройки силового агрегата, но и степень усилия на руле с приемлемой информативностью, однако тасовать «комфортный», «стандартный» и «спортивный» алгоритмы можно лишь, когда пикап стоит на месте, что крайне неудобно. На высокой скорости предпочтительны «спортивные» настройки, в городе — «комфортные».
Калибровки подвески (спереди — независимая конструкция на двойных поперечных рычагах, сзади — неразрезной мост с листовыми рессорами) — типичные для «рамников». Машина с пустым грузовым отсеком немного «козлит» на неровной дороге. Но — тут инженерам нужно отдать должное — Т9 не переставляет, если въехать в выбоину на вираже. Важнее всего, что пикап уверенно стоит на скоростной прямой, корректировать курс микроподруливаниями не приходится, тряска на разбитой дороге в пределах приличий, а шумоизоляция выполнена на хорошем уровне. В салон прорываются в большей степени аэродинамические шумы, нежели аккомпанемент от колес или мотора. Наконец, и тормоза здесь цепкие и информативные в расчете на то, что ездить будут с основательно загруженным кузовом.
Ну и, конечно, этот аппарат на многое способен на бездорожье. Принудительно подключаемый привод на переднюю ось (Part-Time), электронная блокировка заднего дифференциала (в последующих партиях обещают механическую блокировку) и понижающий ряд передач делают беспроблемным штурм рыхлых грунтов. Тяговитый же мотор и автомат, способный «переварить» до 500 Нм, обеспечивают легкий старт в крутую гору, что мы неоднократно проверили на off-road-трассе полигона «Игора-Драйв» под Питером. Клиренс 210 мм — это также пропуск на «пересеченку». Правда, геометрическая проходимость не вполне способствует внедорожным подвигам. Ее ограничивают солидное межосевое расстояние, боковые подножки и массивная защита картера.
Иными словами, российский рынок получил в лице JAC T9 добротный универсальный автомобиль, на котором не стыдно подкатить к офису, сподручно перевезти материалы для ремонта или отправиться в дальнее путешествие. Цены на пикап начинаются с 3?249?000 рублей. Комплектация пока единственная, но очень щедрая. Вы получаете по умолчанию ABS, систему стабилизации ESC, бесключевой доступ, датчик дождя, электролюк, беспроводную зарядку смартфона, охлаждаемый бокс-подлокотник, передние и задние датчики парковки, систему кругового обзора, функцию контроля давления в шинах, климат-контроль, круиз-контроль, систему помощи при подъеме и спуске и многое другое.
|
Технические характеристики JAC T9?2.0Т АТ 4WD
|
Габариты
|
5330х1965х1880 мм
|
Колесная база
|
3110 мм
|
Дорожный просвет
|
210 мм
|
Габаритные размеры грузовой платформы
|
1520х1590х470 мм
|
Снаряженная масса
|
2045 кг
|
Двигатель
|
бензиновый L4 с турбонаддувом
|
Объем двигателя
|
1998 см3
|
Мощность
|
224 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
390 Нм при 1900–3000 об/мин
|
Трансмиссия
|
автоматическая 6?ступенчатая
|
Привод
|
полный
|
Макс. скорость
|
150 км/ч
|
Объем бака
|
76 л
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Флагманский пикап JAC T9 официально появился на российском рынке
Модельный ряд китайской марки JAC пополнился новым пикапом T9. На родине данная модель известна под названием Hunter и в 2023 году пережила рестайлинг. Обновленную версию у нас оценили в 3 400 000 рублей