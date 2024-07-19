Цифра 9 в названии пикапа марки JAC отражает повышение статуса модели. В сравнении с уже знакомыми россиянам JAC T8 и T8 Pro новичок стал мощнее, комфортабельнее и безопаснее настолько, что слово «грузовичок» применительно к нему уже не кажется уместным

Флагманский пикап марки JAC продается в Китае под названием Hunter, однако на российском рынке хватает «охотников». Видимо, чтобы не добавлять к компании Changan Hunter и УАЗ «Хантер» третьего «ловчего», JAC Hunter переименовали для России в Т9. Оно к тому же и логично. «Младший» пикап Т6, от которого Т9 ведет родословную, не так давно перевоплотился в Sollers ST6 и выпал из российской линейки JAC. Теперь легкие грузовички в ней представлены JAC T8 и T8 Pro, которые являются Т6 с некоторыми различиями по дизайну, оснащению и опциям. Но полноправный ли Т9 «коммерсант»? Ведь в его внешности хватает решений, характерных для сегмента кроссоверов, а уровень комфорта заметно вырос. Об этом мы побеседовали с генеральным директором ООО «Джак Автомобиль» Хэ Синьчэном, приехавшим на ездовую презентацию Т9 под Санкт-Петербургом.

По лекалам кроссоверов

Хэ Синьчэн согласен с тем, что имиджевые пикапы сгруппировались в России в неформальный подкласс, и JAC Т9 — из таких стиляг. Чего стоит один только хищный прищур полностью светодиодной оптики или огромная решетка радиатора с шестью хромированными прутьями! А Х-образный росчерк передка ничего вам не напоминает? Хотя заданный в свое время дизайнерами АВТОВАЗа и Mitsubishi тренд уже и не выглядит откровением, ключевая задача решена. Т9 смотрится презентабельным, доминирующим и в то же время по-кроссоверному цивильным. Нотки агрессии умело сбалансированы рисунком 18 дюймовых легкосплавных дисков в виде снежинок или цветков, а хром внешних ручек и серебристые акценты на зеркалах добавили модели лоска — поставь над грузовой платформой симпатичный кунг, и Т9 легко может сойти за кроссовер.

Вот только ни кунгов, ни шторок, ни других вариантов фирменных надстроек для Т9 в России пока не предлагается. «Дилеры работают над этим, такие опции скоро появятся», — обещает директор по продажам марки Сергей Садовенко. Что не менее важно, в ближайшее время предполагается получить сертификат на тягово-сцепное устройство. Пока же фирменного фаркопа для новинки не предусмотрено, как и некоторых важных опций из «зимнего» пакета. А именно, у T9 подогреваются внешние зеркала, заднее стекло и подушки передних сидений. В ближайшие месяцы должен будет появиться как минимум подогрев руля

и зоны покоя стеклоочистителей, говорит Садовенко.

В то же время T9 не неженка, он отлично приспособлен и к езде по пересеченной местности, и к трудовым будням развозной машины. У него неокрашенные бамперы, расширители колесных арок из прочного пластика, металлические подножки, задний откидной борт, выдерживающий 200 кг, и расположившиеся под ним два яруса ступенек. Автомобиль при этом крупный: 5330x1965x1880 мм, с большой (3110 мм) колесной базой, позволившей обеспечить простор в двухрядной кабине и предложить приличную по площади (1520x1590x470 мм) и выносливости (750 кг) грузовую платформу с защитным покрытием Raptor.

Готов к труду и путешествиям

В кабину попадаешь, ступив на широкую и прочную подножку, и оказываешься в презентабельном по меркам пикапов антураже. Откровенно грубых элементов оформления не найти. Передняя панель, подлокотники и карты дверей обшиты либо мягкими полимерами, либо экокожей. Хороши и передние кресла. Они дадут фору сиденьям «младших» пикапов JAC по мягкости наполнителя и одновременно — по боковой поддержке. К тому же предус­мотрены электронастройки как для водительского (в шести направлениях), так и для пассажирского (в четырех) кресел. Можно посетовать лишь на отсутствие регулировки подушек по наклону. В то же время подкачал функционал настройки модного двухспицевого рулевого колеса. Оно регулируется только по углу наклона в крайне небольшом диапазоне. Как следствие, устроиться в салоне максимально удобно будет непросто, и прежде всего высоким седокам.

Цифровой инструментарий похвалим за быстрый софт и передовой функционал и поругаем за некоторые бюджетные решения. Взять хотя бы доминанту салона — 10,4 дюймовый тачскрин медиацентра. Он неплохо откликается на нажатия и «свайпы», и его меню не запутано. Система поддерживает проводное подключение по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. Камеры системы кругового обзора выводят на экран крупные ракурсы по периметру автомобиля, причем на крутых подъемах и спусках это происходит автоматически. Но увы, в меньшей степени центральный дисплей и в большей степени виртуальная приборка бликуют на солнце. Не обошлось и без огрехов перевода — таких, как надписи «Остаток пробегов» (о запасе хода) и «Перешел на двухскоростной режим» (о включении заднего привода).

Задний ряд гостеприимен. Компоновщики расположили диван таким образом, что сидишь не в позе кузнечика, как в большинстве рамных пикапов, а расслабленно, вытянув ноги вперед, хоть и смотришь на дорогу с высоты — при рамной конструкции по-другому не бывает. К тому же «галерка» в этой машине сдобрена опциями не хуже, чем в массовых кроссоверах. К примеру, из спинки дивана откидывается широкий подлокотник с подстаканниками, в консоли преду­смотрены два силовых разъема форматов Type-A и Тype-С и дефлекторы воздуховодов, а в спинках передних кресел обустроен целый органайзер из кармашков.

Положено по рангу

JAC T9 вышел на российский рынок с безальтернативной агрегатной связкой, которая точно понравится потенциальным клиентам, будь то путешественники, фермеры или охотники. Бензиновый 2 литровый 224 сильный мотор лишь немного дефорсирован в сравнении с версией для КНР (–7 л.с.), зато двигателю официально прописан доступный 92 й бензин, и он отлично ладит с 8 диапазонным гидромеханическим автоматом. Такая связка позволяет ускоряться уверенно и на городских, и на шоссейных скоростях в том числе за счет солидного запаса по тяге — 90% пикового момента доступно уже с 1300 об/мин.

Предусмотрено четыре режима — «Стандарт», «Спорт», «Эко» и «Снег». Можно поменять не только настройки силового агрегата, но и степень усилия на руле с приемлемой информативностью, однако тасовать «комфортный», «стандартный» и «спортивный» алгоритмы можно лишь, когда пикап стоит на месте, что крайне неудобно. На высокой скорости предпочтительны «спортивные» настройки, в городе — «комфортные».

Калибровки подвески (спереди — независимая конструкция на двойных поперечных рычагах, сзади — неразрезной мост с листовыми рессорами) — типичные для «рамников». Машина с пустым грузовым отсеком немного «козлит» на неровной дороге. Но — тут инженерам нужно отдать должное — Т9 не переставляет, если въехать в выбоину на вираже. Важнее всего, что пикап уверенно стоит на скоростной прямой, корректировать курс микроподруливаниями не приходится, тряска на разбитой дороге в пределах приличий, а шумоизоляция выполнена на хорошем уровне. В салон прорываются в большей степени аэродинамические шумы, нежели аккомпанемент от колес или мотора. Наконец, и тормоза здесь цепкие и информативные в расчете на то, что ездить будут с основательно загруженным кузовом.

Ну и, конечно, этот аппарат на многое способен на бездорожье. Принудительно подключаемый привод на переднюю ось (Part-Time), электронная блокировка заднего дифференциала (в последующих партиях обещают механическую блокировку) и понижающий ряд передач делают беспроблемным штурм рыхлых грунтов. Тяговитый же мотор и автомат, способный «переварить» до 500 Нм, обеспечивают легкий старт в крутую гору, что мы неоднократно проверили на off-road-трассе полигона «Игора-Драйв» под Питером. Клиренс 210 мм — это также пропуск на «пересеченку». Правда, геометрическая проходимость не вполне способствует внедорожным подвигам. Ее ограничивают солидное меж­осевое расстояние, боковые подножки и массивная защита картера.

Иными словами, российский рынок получил в лице JAC T9 добротный универсальный автомобиль, на котором не стыдно подкатить к офису, сподручно перевезти материалы для ремонта или отправиться в дальнее путешествие. Цены на пикап начинаются с 3?249?000 рублей. Комплектация пока единственная, но очень щедрая. Вы получаете по умолчанию ABS, систему стабилизации ESC, бесключевой доступ, датчик дождя, электролюк, беспроводную зарядку смартфона, охлаждаемый бокс-подлокотник, передние и задние датчики парковки, систему кругового обзора, функцию контроля давления в шинах, климат-контроль, круиз-контроль, систему помощи при подъеме и спуске и многое другое.

Технические характеристики JAC T9?2.0Т АТ 4WD Габариты 5330х1965х1880 мм Колесная база 3110 мм Дорожный просвет 210 мм Габаритные размеры грузовой платформы 1520х1590х470 мм Снаряженная масса 2045 кг Двигатель бензиновый L4 с турбонаддувом Объем двигателя 1998 см3 Мощность 224 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 390 Нм при 1900–3000 об/мин Трансмиссия автоматическая 6?ступенчатая Привод полный Макс. скорость 150 км/ч Объем бака 76 л