Флагманский кроссовер марки Kaiyi соблазняет покупателей модным дизайном и просторным салоном, пропиской на заводе «Автотор», комфортной подвеской и надежными моторами. Но достаточно ли этого для завоевания российского рынка?

Словно китайский горный хребет Куньлунь, проходящий от Памира до Сино-Тибетских гор, через «фасад» и «корму» флагманского SUV марки Kaiyi простираются светодиодные линии. По тонкому замыслу шеф-дизайнера Луи Вермеерша, прежде работавшего на ателье Pininfarina, диодные росчерки стилизованы под горные пики. Огромная решетка радиатора — сама как гора, квартет массивных выхлопных патрубков — как кратеры, подоконная линия бортов набегает волной. Одним словом, дизайн X7 Kunlun получился одновременно благородным и колоритным, чем-то неуловимо напоминающим бионический стиль архитектуры Антонио Гауди. При этом большой SUV еще и немного русский — с конца 2023 года его выпускают на калининградском предприятии «Автотор».

Авангардная «ершистость»

Ну как же тебя фотографировать? Стоит мне отойти от машины на пару шагов, как X7 Kunlun складывает зеркала и растопыривает две пары дверных ручек, точно ерш свои колючки. Но, как оказалось, нужно всего лишь подождать пару минут, и ухватистые планки спрячутся в панели дверей.

Так-то лучше! С другой стороны, удобно, когда ты даже не дошел до машины с ключом-транспондером, а она уже «разъершилась», разблокировав замки.

В салон попадаешь через очень широкие двери, которые еще и прикрывают пороги (за чистоту одежды при высадке или посадке можно не беспокоиться). Столь основательные «врата» — следствие внушительной, на 2800 мм, колесной базы и габаритной длины 4710 мм. Кстати, в Kaiyi признают определенные технические параллели своей новинки с продуктами компании Chery. Тем не менее, по словам инженеров, платформа X7 Kunlun разработана едва ли не с нуля.

Как бы то ни было, фирменная «тележка» позволяет фрагманскому кроссоверу балансировать на стыке средне- и полноразмерного сегментов. Судите сами, в сравнении с Chery Tiggo 8 Pro Мах колесная база Kaiyi X7 Kunlun длиннее аж на 9 см (2800 мм), а колея (1652 мм) шире на 7 см спереди и на 4,8 см сзади. В результате наш испытуемый крепче стоит на ногах, точнее, на колесах, которые могут быть 18 дюймовыми в «базе» и 20 дюймовыми в топовой комплектации. Да и в целом кроссовер демонстрирует приметы формата XXL. Так, здесь огромная панорамная крыша, центральный тачскрин аж на 14,6 дюйма и багажный отсек, объем которого варьируется с внушительных 546 л до не менее серьезных 1566 л при сложенном диване.

При этом есть и маркетинговый нюанс: в отличие от китайского рынка, где X7 Kunlun имеет опциональную семиместную компоновку, машины калининградской сборки исключительно пятиместные. Намек на то, что этот SUV в большей степени для активных холостяков, нежели для больших семей с детьми? Или, может, Kaiyi просто медлит с продажами в РФ кроссоверов для семерых? Надеемся, что такие модификации в результате появятся, как и версии с полным приводом, которые китайская марка уже официально анонсировала для России, но пока придерживает.

Достаток, но не богатство

При оформлении интерьера дали разгуляться дизайнерам. Эстетам точно понравятся, к примеру, салонное безрамочное зеркало авангардной формы и селектор 7 ступенчатого преселективного робота с функционалом слайдера. Качнул эту «компьютерную мышь» вперед — включил «Реверс», подал назад — «Драйв». А как вам крупные клавиши пуска мотора и выбора режимов движения, выведенные на спицы рулевого колеса? Еще и оформление кресел и внутренних панелей не подкачало. Комбинация мягких полимеров и экокожи с модными диагональными стяжками выглядит интересно. Тем не менее в отличие от многих «одноклассников», в частности моделей концерна Chery, X7 Kunlun не стремится казаться премиальным. Скажем, здесь нет изысканных отделочных материалов. Отслеживать ситуацию вокруг машины по камерам кругового обзора удобно при том, что мультимедиа снабжена не самой передовой графикой. 7 дюймовый экран приборки мелковат, особенно на фоне крупного центрального тачскрина. Несмотря на то что ключевая информация считывается неплохо, расстраивает отсутствие в списке опций проектора данных на лобовое стекло.

Кто-то посетует на отсутствие возможности интеграции гаджетов по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. Однако это не беда, отзеркалить, к примеру, картинку навигатора с телефона можно через бортовое приложение CarbitLink. В целом меню медиацентра внятное, не запутанное, а для управления «климатом» (доступен в топовой комплектации) предусмотрен ряд клавиш под центральным дисплеем. Хотя эти кнопки и виртуальные, отклик неплох, и задать нужную температуру или интенсивность обдува получается оперативно. Жаль только, что днем пиктограммы теряются на светло-сером глянцевом фоне.

При компоновке передних сидений разработчики попытались совместить комфорт и спортивность, но это удалось не вполне. Подушки выполнены длинными, что замечательно, наполнитель — в меру мягкий, однако валики боковой поддержки излишне сильно сжимают седоков, а настройки подушки по углу наклона не предусмотрено. Обидно и то, что электрорегулировками снабжено только водительское кресло и только у топ-версии. У нее же имеется вентиляция передних сидений, а подогрев доступен для всех без исключения посадочных мест.

Сзади предсказуемо просторно, а панорамная крыша со шторкой заполняет этот полезный объем светом. Но и здесь можно посетовать на то, что спинка дивана не настраивается по наклону, в откидном подлокотнике отсутствуют подстаканники, нет потолочных крючков для одежды, а чтобы включить подогрев дивана, нужно просить водителя. Отдельных кнопок для этого на «галерке» не предус­мотрено. Зато здесь имеются светодиодная подсветка и две USB-зарядки. Словом, лоска, которого невольно ждешь от крупного и модного автомобиля, и здесь немного недодали.

Драйверское удовольствие

И базовый 1,6 литровый бензиновый мотор на 186 л.с., и топовый 2 литровый 238 сильный бензиновый двигатель хорошо знакомы по моделям Chery. Оба зарекомендовали себя как надежные и весьма бойкие агрегаты. Топовый вариант, который мы выбрали для теста, соответствует габаритам и массе этой немаленькой машины в полной мере. Ускорение получается достаточно убедительным во всем диапазоне скоростей, а грамотно настроенная роботизированная коробка не портит впечатления от динамичного ускорения. Оно нарастает мощно и плавно, без рывков и пауз при смене передач. Посетовать можно разве что на отсутствие у «преселектива» ручного режима, однако запас по тяге делает такую опцию по большому счету ненужной.

Подвеска «китайца» настроена с прицелом на комфорт. Ходовая успешно отфильтровывает «мелочевку» и звучно, но не тряско отрабатывает крупный дорожный брак. Платой за комфортную ходовую являются заметные, хотя не чрезмерные крены в крутых виражах. Ну и, если постараться, при беспечной гонке по разбитым грунтовкам подвеску можно пробить — амортизаторы могут замкнуться на ограничители хода. Что же касается управляемости и курсовой устойчивости, они здесь на очень хорошем уровне. Машина уверенно держит траекторию на высоких скоростях, а рулю лишь немного не хватает информативности.

На бездорожье можно рассчитывать на клиренс 210 мм (186 мм при полной загрузке машины) и грамотно настроенную систему стабилизации. Помощник на спуске не даст Kunlun пойти юзом на скользком уклоне, а при пробуксовке тормозные колодки вовремя прикусят переднее колесо, имеющее меньшее сцепление с дорогой, так что X7 Kunlun, скорее всего, не застрянет там, где многие другие «переднеприводники» окажутся в грязевом плену.

Нюансы оснащения

Как это часто бывает, уровень оснащения зависит и от выбранной комплектации, и от использующегося двигателя. Так, если в «базе» за 2?997?900 рублей придется довольствоваться механическими настройками обоих передних кресел, кондиционером и обычным круиз-контролем, то в «старшей» комплектации за 3?475?900 рублей вы получите уже климат-контроль, сервопривод водительского сиденья и расширенный пакет электронных ассистентов, включающий адаптивный «круиз», который, впрочем, работает грубовато, сокращая дистанцию до впередиидущей машины достаточно резко. При этом даже в топовом исполнении в X7 Kunlun не будет подогрева лобового стекла, а климатическая система останется однозонной. Первое обстоятельство автопроизводитель обещает исправить в обозримом будущем. По словам представителей марки, расширение пакета «зимних» опций — приоритетная задача. А там, глядишь, и полный привод подоспеет, что сделает флагман Kaiyi еще привлекательнее.

ЦЕНА

От 2?997?900 рублей за базовую комплектацию до 3?475?900 рублей за максимальную

Технические характеристики Kaiyi X7 Kunlun 2.0 DCT 2WD Габариты 4710х1964х1705 мм Колесная база 2800 мм Дорожный просвет 210 мм Объем багажника 546–1566 л Снаряженная масса 1775 кг Двигатель бензиновый, турбо L4, 1998 см3 Мощность 238 л.с. при 5500 об/мин, 375 Нм при 2000–4000 об/мин; Трансмиссия роботизированная 7?ступенчатая, Привод передний Время разгона 8,2 с до 100 км/ч Средний расход топлива 8,5 л/100 км Объем бака 60 л