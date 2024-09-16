Лет сто назад автомобили выпускали так: отдельно раму с агрегатами и подвеской, плюс-минус стандартными, а отдельно кузов, который заказывали в специальном кузовном ателье. Со среднеразмерным переднеприводным кроссовером Kaiyi X7 Kunlun история похожая
Был у Chery массовый суббренд Cowin. В 2018 году 51% его акций купили вместе правительство городского округа Ибинь в провинции Сычуань и местное подразделение китайского алкогольного гиганта, у Chery остались 49%. Новые владельцы провели ребрендинг и начали выпускать автомобили на агрегатах Chery, но уже марки Kaiyi, произносится «кайи» с ударением на «и».
Флагманский кроссовер Kaiyi X7 Kunlun технически – аналог кроссоверов Chery Tiggo 8: от них у него гамма двигателей, коробка, электроника и так далее. Но для Kaiyi бельгиец и экс-дизайнер Ferrari Луи Вермеерш нарисовал другие экстерьер и интерьер. Ну, может, и не лично – дизайнерское бюро в итальянском Турине, которым он владеет, сегодня работает на Chery. Материнскую платформу Chery в Kaiyi растянули, колесная база выросла на 9 сантиметров. И получился совершенно другой автомобиль. Пресс-релиз поясняет: «X7 отличается дизайном кузова, ширина которого составляет 1968 мм, а отношение ширины к высоте — 1,15. Это превышает характеристики большинства автомобилей того же уровня и делает кроссовер более приземистым и динамичным, подчеркивая спортивный характер и индивидуальность».
Почти как сто с чем-то лет назад: стандартные агрегаты плюс индпошив, работа кузовного ателье. Хотя, конечно, какой там индпошив: Kaiyi X7 Kunlun не только вот уже три года сходит с конвейера в Ибини, но с недавних пор вместе с другими Kaiyi, седаном E5 и компактными SUV X3 и X3 Pro, выпускается методом крупноузловой сборки на калининградском «Автоторе».
На что он похож? Внешность у Kaiyi X7 Kunlun очень эффектная, за дизайн Вершмееру пять с плюсом, автомобиль получился красивый. Общая стилистика, скорее, классическая японская или корейская, чем современная китайская. Х-образные мотивы передка, черненая радиаторная решетка, треугольник-птичка эмблемы, в которой, говорят, просматриваются очертания китайской горной цепи Куньлунь, давшей машине название. Невысокие боковые окна, массивный корпус, автомобиль словно вжал голову в плечи, присел для разгона и напоминает… ну, тут все индивидуально, кому-то – спортивное кросс-купе Infiniti, кому-то – один из купеобразных SUV Audi, кому-то даже кроссоверы Mitsubishi. А такой благородный цвет, темно-синий металлик, помнится, был у Range Rover Velar, который был на тесте четыре года назад… Но наружные ручки, выскакивающие из двери одним концом, ни с кем не спутаешь, они от материнской Chery.
В России продаются две версии Kaiyi X7 Kunlun. Comfort с 1,6-литровым 186-сильным двигателем, стоимостью от 2 997 900 рублей, и такая, как наша, Luxury – от 3 475 900 рублей, с 238-сильной турбочетверкой объемом два литра. Трансмиссия в обоих случаях – семиступенчатый робот, привод только передний.
Есть автомобили, которые словно летят, их надо сдерживать. А Kaiyi X7 Kunlun, наоборот, нужно поддерживать в движении «газом». Он прекрасно едет и 130 км в час , и 150, но это уже, образно говоря, полет не истребителя, а бомбардировщика, в движении Kaiyi X7 Kunlun ощущается автомобилем тяжелым. Дело не в массе – да, снаряженная масса этого кроссовера длиной 4,71 метра вполне ожидаемо составляет без малого 1,8 тонны, и это чувствуется на старте.
Ощущение тяжести добавляют настройки обеих педалей, и газа, и тормоза, – их надо уверенно продавливать, при легком касании мгновенной реакции не будет. А вот если не стесняться с нажимом на «газ», начинается очень мощный, плавный разгон, 8,2 секунды до сотни по паспорту, – без заметных переключений, «без швов». Можно даже подумать, что в трансмиссии Kaiyi X7 Kunlun – классический автомат, причем из хороших: нет никаких пауз, рывков, свойственных «роботу». А есть ощущение мощного, равномерно нарастающего потока энергии, передающегося от двигателя колесам. И сквозь все слои шумоизоляции, которая в Kaiyi X7 Kunlun очень достойная, начинает пробиваться голос двигателя – очень породистый баритон, который приятно слушать, что, похоже, и было учтено создателями машины.
Но и аппетит у двигателя Kaiyi X7 Kunlun довольно хороший. Когда я забирал машину в пресс-парке, на приборной панели значилось 14 литров на 100 километров. После обновления маршрутный компьютер показал 12 литров по городу и 8,8 литров по трассе. Производитель разрешает 92-й бензин, но, как обычно, лучше 95-й.
Разгон Kaiyi X7 Kunlun имеет особенность: крутящий момент двигателя очень солидный, 375 Нм, и если перебрать с газом, ведущие колеса начнут пробуксовывать и пока не начнет срабатывать система стабилизации, автомобиль ощутимо рыскает передком влево-вправо и его приходится ловить рулем, удерживать на прямой. А руль у Kaiyi X7 Kunlun не сказать чтобы очень чуткий, его настройки тоже ближе к внедорожным, даже в самом «жестком» из трех режимов настройки, выставленном на максимум остроты.
И ходы подвески довольно большие, поэтому если на прямой набор скорости проходит очень комфортно, то в поворотах вспоминаешь, что Kaiyi X7 Kunlun – не седан, автомобиль опасно кренится. Там, где на седане едешь по дуге на 110 км/ч, на Kaiyi X7 Kunlun надо притормаживать до 90 км/ч и одновременно ловить машину в повороте подруливанием. Зато с неровностями гравийного просёлка, пусть и приглаженного грейдером, подвеска Kaiyi X7 Kunlun справляется прекрасно, можно спокойно держать 60 км/ч, и даже отдельные ямки машину совершенно не смущают, скорость можно не снижать.
Полный привод бы ему – и тогда машина раскроется во всей своей полноте. И рыскание на разгоне, возможно, уйдет. В Китае Kaiyi X7 Kunlun в исполнении 4х4 уже продается – кстати, с тем же самым двухлитровым двигателем, что и в тестовой машине, и с заводской мощностью в 254 силы. В России, по слухам, полноприводный Kaiyi X7 Kunlun ожидается в конце года.
Несколько слов о мелочах, в которых скрывается известно кто. Иногда кажется, что интерьер Kaiyi X7 Kunlun нарисованный дизайнером, который заботился исключительно о красоте, выдали инженерам как икону, без права вносить изменения. И они наполнили его функционалом иногда успешно, иногда не очень.
Кнопка запуска двигателя в Kaiyi X7 Kunlun расположена необычно – на правой спице руля. На левой спице, зеркально – кнопка смены режимов движения, расположенная удобно, как раз под большим пальцем. Под правой рукой селектор семиступенчатого «робота», этот ползунок венчает выступ центрального тоннеля и включает режимы коробки смещением вперед-назад, как в пазах.
Центральный экран Kaiyi X7 Kunlun – матовый, подслеповатый при ярком свете и не очень отзывчивый. А говоря откровенно, просто тупой: приходится тыкать в него пальцем несколько раз, чтобы он отреагировал на касание. В какой-то момент при проектировке центрального тоннеля специалист по эргономике, видимо, ушел на обед, остался только дизайнер, и вот результат. Чтобы прицелиться пальцем в нужный сегмент экрана при настройке автомобиля, – любой настройки, от климата до подогревов сидений, – опираешься на центральный тоннель локтем для удобства. И тут же невольно попадаешь этим локтем или в кнопку Autohold, отключая его, или слышишь шум за спиной – сервопривод поднимает пятую дверь: кнопка на центральном тоннеле, отпирающая багажную дверь, там же, под локтем. Чтобы уже закончить с темой багажника: его можно открыть также движением ноги под задним бампером, высота подъема двери регулируемая, настраивается все на том же центральном экране, виртуальным ползунком.
Смартфон соединяется с автомобилем кабелем, через Bluetooth или через Wifi – есть точка доступа. Но вместо CarPlay или Android Auto лишь приложение Carbitlink, транслирующее изображение с экрана гаджета на экран автомобиля. Как говорит герой О.Генри, песок – неважная замена овсу.
Да, а инженер по эргономике в какой-то момент при проектировании салона Kaiyi X7 Kunlun, похоже, просто уволился. Доказательство – устройство регулировок климатической системы. Это матовая горизонтальная полоска, под полупрозрачной поверхностью которой, скорее, угадываются, чем видны виртуальные кнопки. Среди них и кнопка аварийной сигнализации. И вот это просто эргономическая катастрофа, потому что боковом свете вообще не видно, куда ты нажимаешь, надо наклоняться, перекашиваться, тянуться с водительского кресла к центру машины всем телом, чтобы что-то увидеть.
Климат-контроль в Kaiyi X7 Kunlun однозонный, при этом есть подогревы всех сидений и вентиляция передних. И даже есть подогрев руля – включается на втором уровне меню, если догадаешься перелистнуть экран.
Автомобиль отказывается трогаться с места с непристегнутым ремнем, ну, это они почти все так сегодня. А вот крикливость машины тоже, как и дизайн наружных дверных ручек, явно унаследована от Chery. Все действия водителя автомобиль сопровождает двойным, тройным, четверным звуковым сигналом, отключить который, как и во всех брендах и суббрендах Chery, невозможно. Автоматическое отпирание и запирание дверей, когда подходишь к машине с ключом в кармане, каждый раз происходит со звуковым сопровождением – что вряд ли радует соседей, что за городом, что в городе. Тоже самое внутри: каждую смену режима движения – их тут три, экономичный, комфортный, спортивный, – каждое включение-выключение автопилота и так далее автомобиль сопровождает мелодичным звукои. Ну и поворотники тоже «озвучены», работают с фирменным «черивским» тик-таканием на два тона.
Быстрый кроссовер с яркой и действительно породистой внешностью. Мощнее, совсем немного быстрее и просторнее, чем близкородственный ему свежий рестайлинговый Chery Tiggo 8 Pro Max. При этом не семиместный, в отличие от него, а пятиместный. Дешевле на несколько сотен тысяч рублей, но не с полным приводом, а с передним. Кого может заинтересовать такое соотношение цены и качеств? Видимо, ценителей дизайна. Kaiyi X7 Kunlun действительно гораздо красивее родственника.
|
Технические характеристики Kaiyi X7 Kunlun
|
ГАБАРИТЫ, ММ
|
4710x1964x1705
|
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ
|
2800
|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ
|
186
|
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ
|
1775
|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
|
Бензиновый R4, с турбонаддувом
|
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ
|
1998
|
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С
|
238 при 5500 об/мин
|
МАКС. МОМЕНТ, НМ
|
375 при 2000-4000 об/мин
|
ПРИВОД
|
Передний
|
ТРАНСМИССИЯ
|
7DCT
|
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч
|
200
|
РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С
|
8,2
|
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ
|
8,5
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