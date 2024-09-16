Лет сто назад автомобили выпускали так: отдельно раму с агрегатами и подвеской, плюс-минус стандартными, а отдельно кузов, который заказывали в специальном кузовном ателье. Со среднеразмерным переднеприводным кроссовером Kaiyi X7 Kunlun история похожая

Был у Chery массовый суббренд Cowin. В 2018 году 51% его акций купили вместе правительство городского округа Ибинь в провинции Сычуань и местное подразделение китайского алкогольного гиганта, у Chery остались 49%. Новые владельцы провели ребрендинг и начали выпускать автомобили на агрегатах Chery, но уже марки Kaiyi, произносится «кайи» с ударением на «и».

«Спортивный характер и индивидуальность»

Флагманский кроссовер Kaiyi X7 Kunlun технически – аналог кроссоверов Chery Tiggo 8: от них у него гамма двигателей, коробка, электроника и так далее. Но для Kaiyi бельгиец и экс-дизайнер Ferrari Луи Вермеерш нарисовал другие экстерьер и интерьер. Ну, может, и не лично – дизайнерское бюро в итальянском Турине, которым он владеет, сегодня работает на Chery. Материнскую платформу Chery в Kaiyi растянули, колесная база выросла на 9 сантиметров. И получился совершенно другой автомобиль. Пресс-релиз поясняет: «X7 отличается дизайном кузова, ширина которого составляет 1968 мм, а отношение ширины к высоте — 1,15. Это превышает характеристики большинства автомобилей того же уровня и делает кроссовер более приземистым и динамичным, подчеркивая спортивный характер и индивидуальность».

Почти как сто с чем-то лет назад: стандартные агрегаты плюс индпошив, работа кузовного ателье. Хотя, конечно, какой там индпошив: Kaiyi X7 Kunlun не только вот уже три года сходит с конвейера в Ибини, но с недавних пор вместе с другими Kaiyi, седаном E5 и компактными SUV X3 и X3 Pro, выпускается методом крупноузловой сборки на калининградском «Автоторе».

На что он похож? Внешность у Kaiyi X7 Kunlun очень эффектная, за дизайн Вершмееру пять с плюсом, автомобиль получился красивый. Общая стилистика, скорее, классическая японская или корейская, чем современная китайская. Х-образные мотивы передка, черненая радиаторная решетка, треугольник-птичка эмблемы, в которой, говорят, просматриваются очертания китайской горной цепи Куньлунь, давшей машине название. Невысокие боковые окна, массивный корпус, автомобиль словно вжал голову в плечи, присел для разгона и напоминает… ну, тут все индивидуально, кому-то – спортивное кросс-купе Infiniti, кому-то – один из купеобразных SUV Audi, кому-то даже кроссоверы Mitsubishi. А такой благородный цвет, темно-синий металлик, помнится, был у Range Rover Velar, который был на тесте четыре года назад… Но наружные ручки, выскакивающие из двери одним концом, ни с кем не спутаешь, они от материнской Chery.

В движении

В России продаются две версии Kaiyi X7 Kunlun. Comfort с 1,6-литровым 186-сильным двигателем, стоимостью от 2 997 900 рублей, и такая, как наша, Luxury – от 3 475 900 рублей, с 238-сильной турбочетверкой объемом два литра. Трансмиссия в обоих случаях – семиступенчатый робот, привод только передний.

Есть автомобили, которые словно летят, их надо сдерживать. А Kaiyi X7 Kunlun, наоборот, нужно поддерживать в движении «газом». Он прекрасно едет и 130 км в час , и 150, но это уже, образно говоря, полет не истребителя, а бомбардировщика, в движении Kaiyi X7 Kunlun ощущается автомобилем тяжелым. Дело не в массе – да, снаряженная масса этого кроссовера длиной 4,71 метра вполне ожидаемо составляет без малого 1,8 тонны, и это чувствуется на старте.

Ощущение тяжести добавляют настройки обеих педалей, и газа, и тормоза, – их надо уверенно продавливать, при легком касании мгновенной реакции не будет. А вот если не стесняться с нажимом на «газ», начинается очень мощный, плавный разгон, 8,2 секунды до сотни по паспорту, – без заметных переключений, «без швов». Можно даже подумать, что в трансмиссии Kaiyi X7 Kunlun – классический автомат, причем из хороших: нет никаких пауз, рывков, свойственных «роботу». А есть ощущение мощного, равномерно нарастающего потока энергии, передающегося от двигателя колесам. И сквозь все слои шумоизоляции, которая в Kaiyi X7 Kunlun очень достойная, начинает пробиваться голос двигателя – очень породистый баритон, который приятно слушать, что, похоже, и было учтено создателями машины.

Но и аппетит у двигателя Kaiyi X7 Kunlun довольно хороший. Когда я забирал машину в пресс-парке, на приборной панели значилось 14 литров на 100 километров. После обновления маршрутный компьютер показал 12 литров по городу и 8,8 литров по трассе. Производитель разрешает 92-й бензин, но, как обычно, лучше 95-й.

Разгон Kaiyi X7 Kunlun имеет особенность: крутящий момент двигателя очень солидный, 375 Нм, и если перебрать с газом, ведущие колеса начнут пробуксовывать и пока не начнет срабатывать система стабилизации, автомобиль ощутимо рыскает передком влево-вправо и его приходится ловить рулем, удерживать на прямой. А руль у Kaiyi X7 Kunlun не сказать чтобы очень чуткий, его настройки тоже ближе к внедорожным, даже в самом «жестком» из трех режимов настройки, выставленном на максимум остроты.

И ходы подвески довольно большие, поэтому если на прямой набор скорости проходит очень комфортно, то в поворотах вспоминаешь, что Kaiyi X7 Kunlun – не седан, автомобиль опасно кренится. Там, где на седане едешь по дуге на 110 км/ч, на Kaiyi X7 Kunlun надо притормаживать до 90 км/ч и одновременно ловить машину в повороте подруливанием. Зато с неровностями гравийного просёлка, пусть и приглаженного грейдером, подвеска Kaiyi X7 Kunlun справляется прекрасно, можно спокойно держать 60 км/ч, и даже отдельные ямки машину совершенно не смущают, скорость можно не снижать.

Полный привод бы ему – и тогда машина раскроется во всей своей полноте. И рыскание на разгоне, возможно, уйдет. В Китае Kaiyi X7 Kunlun в исполнении 4х4 уже продается – кстати, с тем же самым двухлитровым двигателем, что и в тестовой машине, и с заводской мощностью в 254 силы. В России, по слухам, полноприводный Kaiyi X7 Kunlun ожидается в конце года.

Дизайн против эргономики

Несколько слов о мелочах, в которых скрывается известно кто. Иногда кажется, что интерьер Kaiyi X7 Kunlun нарисованный дизайнером, который заботился исключительно о красоте, выдали инженерам как икону, без права вносить изменения. И они наполнили его функционалом иногда успешно, иногда не очень.

Кнопка запуска двигателя в Kaiyi X7 Kunlun расположена необычно – на правой спице руля. На левой спице, зеркально – кнопка смены режимов движения, расположенная удобно, как раз под большим пальцем. Под правой рукой селектор семиступенчатого «робота», этот ползунок венчает выступ центрального тоннеля и включает режимы коробки смещением вперед-назад, как в пазах.

Центральный экран Kaiyi X7 Kunlun – матовый, подслеповатый при ярком свете и не очень отзывчивый. А говоря откровенно, просто тупой: приходится тыкать в него пальцем несколько раз, чтобы он отреагировал на касание. В какой-то момент при проектировке центрального тоннеля специалист по эргономике, видимо, ушел на обед, остался только дизайнер, и вот результат. Чтобы прицелиться пальцем в нужный сегмент экрана при настройке автомобиля, – любой настройки, от климата до подогревов сидений, – опираешься на центральный тоннель локтем для удобства. И тут же невольно попадаешь этим локтем или в кнопку Autohold, отключая его, или слышишь шум за спиной – сервопривод поднимает пятую дверь: кнопка на центральном тоннеле, отпирающая багажную дверь, там же, под локтем. Чтобы уже закончить с темой багажника: его можно открыть также движением ноги под задним бампером, высота подъема двери регулируемая, настраивается все на том же центральном экране, виртуальным ползунком.

Смартфон соединяется с автомобилем кабелем, через Bluetooth или через Wifi – есть точка доступа. Но вместо CarPlay или Android Auto лишь приложение Carbitlink, транслирующее изображение с экрана гаджета на экран автомобиля. Как говорит герой О.Генри, песок – неважная замена овсу.

Да, а инженер по эргономике в какой-то момент при проектировании салона Kaiyi X7 Kunlun, похоже, просто уволился. Доказательство – устройство регулировок климатической системы. Это матовая горизонтальная полоска, под полупрозрачной поверхностью которой, скорее, угадываются, чем видны виртуальные кнопки. Среди них и кнопка аварийной сигнализации. И вот это просто эргономическая катастрофа, потому что боковом свете вообще не видно, куда ты нажимаешь, надо наклоняться, перекашиваться, тянуться с водительского кресла к центру машины всем телом, чтобы что-то увидеть.

Климат-контроль в Kaiyi X7 Kunlun однозонный, при этом есть подогревы всех сидений и вентиляция передних. И даже есть подогрев руля – включается на втором уровне меню, если догадаешься перелистнуть экран.

Автомобиль отказывается трогаться с места с непристегнутым ремнем, ну, это они почти все так сегодня. А вот крикливость машины тоже, как и дизайн наружных дверных ручек, явно унаследована от Chery. Все действия водителя автомобиль сопровождает двойным, тройным, четверным звуковым сигналом, отключить который, как и во всех брендах и суббрендах Chery, невозможно. Автоматическое отпирание и запирание дверей, когда подходишь к машине с ключом в кармане, каждый раз происходит со звуковым сопровождением – что вряд ли радует соседей, что за городом, что в городе. Тоже самое внутри: каждую смену режима движения – их тут три, экономичный, комфортный, спортивный, – каждое включение-выключение автопилота и так далее автомобиль сопровождает мелодичным звукои. Ну и поворотники тоже «озвучены», работают с фирменным «черивским» тик-таканием на два тона.

Быстрый кроссовер с яркой и действительно породистой внешностью. Мощнее, совсем немного быстрее и просторнее, чем близкородственный ему свежий рестайлинговый Chery Tiggo 8 Pro Max. При этом не семиместный, в отличие от него, а пятиместный. Дешевле на несколько сотен тысяч рублей, но не с полным приводом, а с передним. Кого может заинтересовать такое соотношение цены и качеств? Видимо, ценителей дизайна. Kaiyi X7 Kunlun действительно гораздо красивее родственника.

Технические характеристики Kaiyi X7 Kunlun ГАБАРИТЫ, ММ 4710x1964x1705 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2800 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 186 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1775 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый R4, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1998 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 238 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 375 при 2000-4000 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ 7DCT МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 8,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,5