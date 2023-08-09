Автомобили превращаются в машины развлечений

Почему «Идеал»? А так расшифровывается название марки, LI – Leading Ideal. Li L9, конкурент Mercedes-Benz GLS и BMW X7, по утверждениям китайцев, проходит «лосиный тест» на 70 км/ч, тогда как баварский кроссовер проваливает его даже на 65 км/ч. В прошлом году у себя на родине в Китае Li L9 стал «Автомобилем года» и показывает устойчивый рост продаж: 2020-й – 30 тысяч, 2021-й – 90 тысяч, 2022-й – 120 тысяч проданных машин. В Россию Li L9 поставляется неофициальными дилерами, в motorpage.ru, например, автомобиль на тест предоставила компания Rucars.

Судя по количеству обзоров в интернете, снятых владельцами Li L9, автомобиль, несмотря на цену от 8,8 до 10,4 миллиона рублей, популярен и у нас в стране – во всяком случае, по сравнению с другими китайскими электромобилями, ввозимыми неофициально. И успех этого полноразмерного внедорожника ясно показывает, куда движется весь автомобильный премиум.

Сервер на колесах

Если коротко – электротяга, еще больше комфорта и безопасности, еще выше уровень развлекательных систем и подключенности к интернету. А главное – мощный процессор, чтобы обрабатывать выросший в разы поток данных. Это уже даже не гаджет на колесах, как шутили про современные автомобили еще недавно, а сервер на колесах. Вычислительные мощности L9 в.самом деле поражают. Коллеги-автожурналисты уже подсчитали, что мощность одних только контроллеров, отвечающих за автопилот Li L9, в 50 раз больше, чем у игровых консолей последнего поколения.

Пять и две десятых метра в длину, массивный, при этом не грузный, стремительный профиль. Гладкий зализанный корпус, коэффициент аэродинамического сопротивления 0,3. Что-то и правда от Mercedes-Benz GLS, а что-то от Range Rover. Но вообще внешность подчеркнуто космополитическая, недаром в команде дизайнеров, которая над ней трудилась, выходцы чуть ли не из десятка стран.

Выезжающие – куда ж теперь без них? – дверные ручки и подножки, модная диодная светотехника по кругу, сплошными дугами, обнимающими передок и корму. Шестиместный салон с раздельными креслами трех рядов, у всех есть подогревы-вентиляция, а у первых двух – функция десятиточечного массажа. Отделка кожей наппа, пять дисплеев, включая приборную панель, расположенную на рулевой колонке, – кажется такая схема применялась у кого-то из французов в 1960-х?

Акустика no name, но с передовой технологией Dolby ATMOS 7.3.4. Двадцать один динамик в салоне автомобиля рождает удивительный по качеству звук, а каждый из экранов-телевизоров – картинку, которая, кажется более реальной, чем жизнь. У кресел второго ряда есть функция 4D, специальные вибромодули усиливают впечатление от просмотра или прослушивания. Кажется, сегодня это называется иммерсивным кинотеатром.

5G, караоке и гриль

Две площадки для беспроводной зарядки на центральном тоннеле, шесть портов Type C, две розетки на 12 вольт, одна 220-вольтовая, поддержка интернета стандарта 5G. Вообще заметно, что для пассажиров Li L9 остаться без связи – страшный стресс, поэтому создатели машины постарались, чтобы в ней современные пользователи чувствовали себя как дома, ни на секунду не расставаясь с видео, музыкой или интернетом. Функция караоке еще – китайцам без нее как без рук. Li Auto, кстати, так и пишет про свой L9: «умное пространство для жизни». И правда, умное: управляется жестами, распознает человеческую речь, контролирует через внутренние камеры состояние водителя и напоминает об отдыхе, если видит, что водитель устал.

В автомобиль заложены самые разные сценарии использования. Отдельно в мануале прописана возможность подключать к машине электрогриль при выездах на природу. Хотя, по-хорошему, куда более полезная функция Li L9 на этот случай – регулируемая пневмоподвеска, в самом высоком положении увеличивающая клиренс автомобиля до 216 миллиметров. При этом сама подвеска Li L9 – это не только по-королевски вальяжная пневма, это еще и система Li Magic Carpet – радары и лидар скандируют дорогу перед автомобилем и подвеска непрерывно подстраивает жёсткость своих демпфирующих элементов под дорожный рельеф. По ощущениям получается действительно «ковер-самолет». Интересно, что точно такое же название Magic Carpet, носит умная подвеска автомобилей еще одного китайского производителя – Voyah. И работает она по тому же принципу.

А теперь, как в анекдоте про супер-«Боинг» с казино, бассейнами и теннисным кортом – со всей этой фигней на борту мы попытаемся взлететь.

Бензин электричеству не помеха

100 км/ч за 5,3 секунды – это много или мало? В конце 1960-х Ferrari Dino достигал «сотни» за 7,5 секунды и считался спортивным купе. Сегодня шестиместный семейный кроссовер, с салоном, полным детей, игровых приставок и домашним кинотеатром на борту, обгоняет итальянский спорткар прошлого на две секунды, не напрягаясь. 489 сил общей мощности двух электромоторов, по одному на каждый ось, 620 нМ крутящего момента прямо со старта, про плавность хода уже сказали, теперь не забыть бы про тишину, бензиновый двигатель подключается беззвучно… что? нет никакой ошибки. Бензиновый. А вот так. Да, электромоторы, но у Li L9 есть при этом и бензиновая вспомогательная рядная «четверка».

Это главное отличие Li L9 от многочисленных китайских «электричек», пусть даже таких же премиальных, и одновременное конкурентное преимущество перед ними – схема последовательного гибрида. Полуторалитровый турбированный ДВС не связан с колесами, вращает генератор, который подает ток на тяговые электромоторы и подпитывает основную батарею. Li L9 может ехать в трех режимах, на выбор: чисто электрическом, чисто бензиновом, комбинированном. Последний – самый дальнобойный, в нем пробег машины на полностью заряженной батарее и с полным баком достигает, по разным методикам измерения, от 1100 до 1315 километров. Столько же было у обычного дизельного Audi Q7 с шестицилиндровым трехлитровым турбодизелем – но это пример из какой-то прошлой жизни. Расход АИ-95 у 2,5-тонного Li L9 в пробках достигает 7 литров на сотню пробега; у того же Q7 это были 6,3 литра тяжелого топлива при пробеге город/трасса.

Оцифровка реальности

На месте водителя первый вопрос: где приборная панель? Неужели это вот этот небольшой экранчик на ступице руля? Да, но это дублер, основной игрок – HUD-проекция с диагональю 13,35 дюймов прямо перед глазами на изнанке лобового стекла. Причем, с дополненной реальностью – LI L9 в режиме реального времени показывает водителю свое положение в линиях разметки, соседей по потоку, даже пешеходов. Еще более детальная и подробная картинка происходящего выводится на центральный экран. Выглядит очень привлекательно, но практическая ценность сомнительна: все то же самое видишь в лобовое стекло, но только не в дополненной реальности, а в обычной.

Хотя в салоне Li L9, надежно отгороженном от жизни двойными шумопоглощающими стеклами и прекрасной шумоизоляцией всего кузова, весь мир за окнами выглядит немного компьютерной игрой. Внешних раздражителей минимум, повсюду экраны, автомобиль мягко стелет, плавно и мощно разгоняется и так же тормозит, точно рулится. А количество электронных помощников такое – 11 камер, 12 ультразвуковых сенсоров, лидар высокой чёткости на крыше со 128 лазерными лучами, миллиметровый волновой радар, – что уметь водить, кажется, вообще не нужно.

Будущее уже здесь

По Li L9 ясно видно, как сегодня выглядят покупатели премиальных автомобилей в глазах прогрессивных китайских автопроизводителей. Это семья, детей минимум двое. Эта семья много путешествует ну или как минимум часто выезжает на природу. Они требовательны к качеству жизни. Автомобиль для них – место, где смотрят видео и слушают музыку, причем онлайн. Зона комфорта, где есть массажные кресла, места отдыха. Где безопасность возведена в принцип. Где исполняются даже те желания, которые пока еще даже не возникали – та же 3D-симуляция дорожной картинки на экранах. Интересно, многие ли российские покупатели узнали себя в этом портрете?

Понятно, что и воспринимать такой автомобиль уже есть смысл не как транспортное средство, а как место для развлечений и отдыха всей семьей. А то, что это «место» прекрасно едет, управляется, тормозит – пусть и приятный, но не обязательный побочный результат.

Редакция благодарит компанию Rucars за предоставленный на тест автомобиль

Техннические характеристики Li L9 ГАБАРИТЫ, ММ 5218×1998×1800 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 3105 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 176-216 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 242-640 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2520 ТИП ДВИГАТЕЛЯ гибридный, бензиновый турбогенератор + два электромотора БАТАРЕЯ 44,5 кВт*ч МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 449 МАКС. МОМЕНТ, НМ 620 ТРАНСМИССИЯ автоматическая ПРИВОД полный ПОДВЕСКА передняя двухрычажная, задняя многорычажная МАКСИМАЛЬНАЯ CКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 5,3 ЗАПАС ХОДА НАЭЛЕКТРОТЯГЕ, КМ 215 РАСХОД ТОПЛИВА В СМЕШАННОМ ЦИКЛЕ, Л 7,1