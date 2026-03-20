20 мар 2026

Li Xiang готовит апгрейд для кроссовера L9

Китайская марка Li Xiang (Li Auto) готовит обновление своего флагманского гибридного кроссовера L9, и, судя по опубликованным данным, модель получит увеличенный запас хода и некоторые изменения в оснащении

Вместо прежнего аккумулятора на 52,3 кВтч кроссовер получит блок емкостью 72,7 кВтч. За счет этого запас хода на электротяге вырастет до 340 км (было 280 км). При этом архитектура гибридной силовой установки останется прежней. В ее основе лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 л.с., который работает в паре с двумя электромоторами. Суммарная мощность – 449 л.с. и 620 Нм крутящего момента. Привод – полный. L9 также получит полноуправляемое шасси (с возможностью поворота четырьмя колесами) и новую активную подвеску (автоматически регулирует жесткость и демпфирование в режиме реального времени в зависимости от условий движения).

Из других заявленных изменений: появятся два высокопроизводительных чипа суммарной мощностью 2560 TOPS, которые будут отвечать за работу систем помощи водителю и цифровых сервисов. В плане дизайна модель останется прежней.

