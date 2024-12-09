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Не бедный родственник Geely
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Livan S6 Pro (2024) вид спереди
За цвет кузова «голубой металлик» – доплата в 10 тысяч рублей
Livan S6 Pro (2024) вид спереди
Светодиодная линия подсветки на кромке капота соединяет фары
Livan S6 Pro (2024) вид сбоку
4,73 метра в длину: колесная база – 2,702 метра
Livan S6 Pro (2024) вид сзади
Задний бампер в спортивном стиле, но выпускная система неспортивно спрятана под ним
Livan S6 Pro (2024) вид сзади
Задние фонари, как и фары, соединены вставкой
Livan S6 Pro (2024) салон
Салон темно-серый со вставками под алюминий
Livan S6 Pro (2024) передние кресла
Сиденья спортивного вида, с интегрированными в спинки подголовниками
Livan S6 Pro (2024) передние кресла
Но набор регулировок небогатый, в 6 направлениях
Livan S6 Pro (2024) салон
На передней панели – кластер из трех экранов, считая маленький справа, позволяющий пассажиру управлять климатом и медиасистемой
Livan S6 Pro (2024) руль
D-образный руль продолжает тему спорта в интерьере
Livan S6 Pro (2024) приборная панель
Приборная панель читается неплохо, но шрифт мелковат
Livan S6 Pro (2024) приборная панель
В «ночной» версии – чуть лучше
Livan S6 Pro (2024) зеркало заднего вида
Зеркало заднего вида – без рамки
Livan S6 Pro (2024) потолочный плафон
Потолочный плафон реагирует на приближение руки, бесконтактно
Livan S6 Pro (2024) люк
Люк открывается и закрывается через центральный экран
Livan S6 Pro (2024) монитор
Еще недавно все это делалось одной физической клавишей
Livan S6 Pro (2024) 7DCT
Селектор переключения передач производитель называет гоночным
Livan S6 Pro (2024) разъемы
Под центральной консолью – лоток для гаджетов, два USB-разъема и розетка
Livan S6 Pro (2024) монитор
Ни Android Auto Apple, ни CarPlay, лишь QDlink, чтобы «зеркалить» экран смартфона
Livan S6 Pro (2024) монитор
Меню выбора режимов можно задержать на экране, оно само не закроется
Livan S6 Pro (2024) монитор
Раздельный климат-контроль, подогревы передних сидений, система очистки воздуха
Livan S6 Pro (2024) монитор
Бортовая акустика DTS дает широкий выбор настроек звука
Livan S6 Pro (2024) монитор
Сенсорные кнопки обдува переднего и обогрева заднего стекла удобно выведены на рамку, разделяющую экраны
Livan S6 Pro (2024) подстаканник и бокс в подлокотнике
Подстаканник на переднем ряду один, бокс в подлокотнике – с ворсовым полом
Livan S6 Pro (2024) второй ряд
На вид на заднем ряду не слишком просторно
Livan S6 Pro (2024) второй ряд
Но при посадке «сам за собой» колени в переднюю спинку не упираются
Livan S6 Pro (2024) воздуховод
Кроме двух подстаканников в откидном подлокотнике есть еще лодок для мелочей и USB-разъём
Livan S6 Pro (2024) багажное отделение
В багажнике нет ничего для организации пространства и крепления багажа
Livan S6 Pro (2024) багажное отделение
Порог багажного проема довольно высокий, погрузка будет затруднена
Livan S6 Pro (2024) багажное отделение
Кнопкой или с ключа крышка багажника только отпирается, открывать и закрывать ее надо вручную
Livan S6 Pro (2024) докатка
Под фальшполом – докатка, под ней виброизоляция, уложенная экономно
Livan S6 Pro (2024) багажное отделение
Сложив спинку заднего сиденья, ровной грузовой площадки не получаем
Livan S6 Pro (2024) колесо
Китайские шины Atlas A380 205/50 R17 имеют индекс 89V – до 240 км/ч
Livan S6 Pro (2024) моторный отсек
Двигатель – тот же, что в нынешнем Geely Coolray, 147?сильная турбо-«четверка»
Livan S6 Pro (2024) задняя подвеска
Задняя подвеска – полузависимая торсионная балка
Livan S6 Pro (2024) шильдик

Читаешь на сайте производителя: «сверхмощный 1.5TD двигатель с турбонаддувом». Проверяешь характеристики – мощность 147 лошадиных сил… «Сверхмощный»? Серьезно? Но потом говоришь себе: спокойно, на дворе другое время, вокруг новая автомобильная реальность, речь не о премиальном купе «гран-туризмо», а о Livan S6 Pro, сравнительно недорогом китайском седане С-класса

Livan S6 Pro стоит от 1,959 млн., топовая комплектация Flagship со всеми скидками – 2,159 млн. И правда недорого, если вспомнить, что средняя цена нового автомобиля в России сегодня превышает 3 миллиона рублей.

Что касается «сверхмощного» двигателя, то в Livan S6 Pro ставится версия «джилиевской» турбочетверки семейства BHE15, она же, например, в последнем поколении Geely Coolray. Который, помнится, на тесте motorpage.ru ехал очень бодро, вполне подтверждая паспортные 8,1 секунды до сотни – при этом Coolray на 7 кг тяжелее нашего седана. Livan S6 Pro, к слову, обещает те же 100 км/ч через 8,8 секунды разгона. В общем, потенциал у двигателя точно есть. Да и трансмиссия, кстати, в обеих машинах одна и та же – семиступенчатый преселективный «робот» Ningbo 7DCT330.

У нас на тесте автомобиль Livan, почему мы вообще говорим о Geely? Потому что Livan – марка, созданная в 2022 году слиянием уже принадлежавшей Geely компании Maple и только что купленной ею тогда Lifan. Так что тестовый автомобиль, как все Livan, – ближайший родственник Geely. В основе S6 Pro – выпускавшийся с 2016 по 2018 год в Китае тоже переднеприводный седан Geely Emgrand GL I.

На первый взгляд

При этом Livan S6 Pro пусть и родственник Geely, но не бедный. Хотя поначалу так может показаться. По случайному совпадению я пересел в Livan S6 Pro как раз из тестового кроссовера Geely, из машины в машину буквально. И первое ощущение было – словно изгнание из рая. Не самый дорогой пластик в салоне, скромное звучание бортовой акустики, двигатель больше шумит, чем едет. Но буквально за полдня восприятие машины изменилось. Почему?

Внешность Livan S6 Pro – что называется, в поисках стиля, гладкая, но среднестатистическая. Экстерьер приятный, но без лишней индивидуальности. Автомобиль довольно крупный: 4,73 метра в длину, 2,702 м колесная база. По нынешней моде фары и задние фонари соединены светодиодными перемычками. Вместо бампера – ажурная решетка радиатора во всю ширину и высоту передка. Красиво, но каждый раз думаешь: голубая мечта торговца запчастями. Малейший удар – и вся конструкция под замену. Хотя, опять же, такое сегодня почти у всех.

При ближайшем рассмотрении

Внутри – скромно и со вкусом: темно-серая эко-кожа, пластик, вставки под алюминий, черный рояльный лак, лазерная гравировка в отделке передней панели, строчка цвета морской волны на сиденьях спортивного вида, с интегрированными подголовниками и логотипом марки. Так же на энергичный характер машины намекает D-образный руль, за которым расположился тандем двух 12,3-дюймовых экранов – приборная панель и центральный экран. Который, в свою очередь, тоже, как теперь принято. – средоточие всех регулировок, от климата до управления люком в потолке. Если быть точным, экранов даже не два, а три, справа от центрального притулился еще один 4,2-дюймовый экранчик, специально для переднего пассажира, чтобы он мог управлять климатом и мультимедиа, – такое встречаю впервые.

Дизайн приборной панели предсказуемо напоминает о Geely. И примерно та же, что и в Geely, логика настроек на центральном экране. Например, меню выборов режима движения можно точно так же закрепить поверх всего остального, чтобы не лезть глубоко в экран, когда понадобится перейти из «экономичного» в «спорт», например.

В движении

Об экономичности и спорте. В первые минуты за рулем Livan S6 Pro кажется: ну не едет эта 147-сильная машина совсем! Педаль газа настроена так, что почему-то трудно сохранять равномерное движение. Все время или газуешь, или замедляешься, какими-то рывками машина движется, против твоей воли. При энергичном старте с места «робот» сначала тупит, а потом преувеличенно рвет, чтобы наверстать упущенное. Руль немножко пустоватый. В подвеске спереди Макферсон, а сзади – торсионная балка, так что едет Livan S6 Pro немного жестковато и простовато. Отличные тормоза. Но расход 14,4 литра на сотню на приборной панели – это что вообще такое? Ещё машина шумная, конечно. Шумит ветер вокруг наружных зеркал, шумит двигатель, шумят колеса.

Но потом понимаешь: «не едет» Livan S6 Pro только в сравнении с машиной 200-сильной, с которой ты только что пересел. Если включить адаптивный режим, вскоре почувствуешь, как «робот» начнет подстраивается под твою манеру езды. Ну а когда я заполнил бак улучшенным 95-м бензином на заправке известной марки, машина поехала совсем по-другому, чем раньше – и мощнее, и ровнее. Видимо, мой предшественник по тесту оставил в баке 92-й – он для Livan S6 Pro официально разрешен. И вот результат и одновременно урок: не экономить на качестве топлива.

То же и с расходом: видимо, тестовый автомобиль перед тем, как попасть ко мне в руки, по какой-то причине долго проработал на холостых, а я специально не стал обнулять маршрутный компьютер. И вот через четверть часа после начала движения, на МКАД, расход упал до 7,7 литров, а еще через час, на скоростной магистрали при средней скорости 110 км/ч, расходомер показал 6,4 литра, ниже паспортного значения! Забегая вперед: рекорд экономичности был поставлен при движении на круиз-контроле, – он в Livan S6 Pro, увы, не адаптивный, – выставленном на 90 км/ч: 6,2 литра на сотню.

Но вот шум – да, от него никуда не деться. И если на городских скоростях и в коротких поездках это терпимо, то при долгом движении по трассе на 120-130 км/ч от гула, прилетающего из колесных арках и, кажется, из-за моторного щита, устаешь немного больше, чем хотелось бы. Китайские шины Atlas AS380, которыми автомобиль комплектуется с завода, видимо, не только низкопрофильные, но и просто жесткие. Да и контур уплотнения в дверях одинарный, а не двойной, поэтому к шуму колес добавляются дорожные шумы.

Насчет скромного звучания бортовой акустики, не забыть: обнаружив логотип Sound by DTS на дверных динамиках, я полез глубоко в меню центрального экрана (а экраны в автомобилях, не устану повторять, это зло) и обнаружил то, что искал. Digital Theatre System – это возможность скомпенсировать цифровыми инструментами плоский, при стандартных нулевых настройках, звук бортовой аудиосистемы, распределяя его по салону в разных вариантах. Можно сфокусировать его на себе любимом, можно порадовать пассажиров заднего ряда.

Ведь из атрибутов комфорта у них только дефлекторы климатической установки, без возможности регулировки потока и температуры воздуха, и один USB-разъем. Подогревы есть только на переднем ряду. Хотя в целом места сзади достаточно.

Чего не скажешь о скромном объеме багажника, 418 литров, в который к тому же из-за высокого нижнего борта не очень удобно грузить вещи. Которые потом будут на ходу неизбежно метаться по полу, потому что никакого крепежа не предусмотрено. Да, и крышку багажника приходится захлопывать вручную, пачкая руки.

В перспективе

«Они уже неплохие, но пока уж больно какие-то одинаковые», – часто говорят сегодня о китайских автомобилях. И в этом месте стоит остановиться и подумать. Действительно, находить различия между разными марками и моделями китайских машин не всегда легко, но почему? Вырос общий их уровень. Сегодня даже бюджетные машины уже в качестве стандартного набора, по умолчанию, предлагают то, что прежде было только у премиальных. И каждый раз ломаешь голову: писать ли, что у автомобиля есть хорошо работающий AutoHold или система «старт-стоп» (у Livan S6 Pro, к слову, есть и то, и другое) – или это и так понятно? Или камеры кругового обзора, системы помощи водителю, явно с «вольвовскими» корнями, пусть и в усеченном виде, без активного круиз-контроля – это тоже о Livan S6 Pro, список его возможностей длинный, можно продолжать.

Откровенно неудачных автомобилей среди «китайцев» уже нет или почти нет, многие едут плюс-минус одинаково, потому что агрегаты плюс-минус идентичны. И в этом проблема: чем конкурировать-то? Видимо, ресурсностью, но тут лидеры и аутсайдеры определятся только со временем. А пока – более глубокой проработкой деталей.

В случае с Livan S6 Pro минимальный список дел небольшой. Улучшить шумоизоляцию, добавить CarPlay и Android Auto, оборудовать багажник – сетками, петлями и ручкой изнутри крышки. А если к подогревам передних сидений добавить подогревы руля и заднего дивана, выиграть конкуренцию в сегменте седанов С-класса будет еще легче.

      

Технические характеристики LIVAN S6 PRO

ГАБАРИТЫ, ММ

4730x1818x1480

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2702

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

150

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1425

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

бензиновый R4 с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1499

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

147 при 5500 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

290 при 3500 об/мин

ПРИВОД

передний

ТРАНСМИССИЯ

7DCT

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

190

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

8,8

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

6,3

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Новости о Livan S6 Pro

Новость про Livan - Livan X6 Pro

Стартовали продажи Livan S6 Pro и X6 Pro

Китайская компания Livan, являющаяся совместным предприятием Geely и Lifan, объявила о старте продаж в России седана S6 Pro и кроссовера X6 Pro. Автомобили оцениваются от 2 550 000 и от 2 630 000 рублей соответственно 18 октября 2023 0

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