Читаешь на сайте производителя: «сверхмощный 1.5TD двигатель с турбонаддувом». Проверяешь характеристики – мощность 147 лошадиных сил… «Сверхмощный»? Серьезно? Но потом говоришь себе: спокойно, на дворе другое время, вокруг новая автомобильная реальность, речь не о премиальном купе «гран-туризмо», а о Livan S6 Pro, сравнительно недорогом китайском седане С-класса

Livan S6 Pro стоит от 1,959 млн., топовая комплектация Flagship со всеми скидками – 2,159 млн. И правда недорого, если вспомнить, что средняя цена нового автомобиля в России сегодня превышает 3 миллиона рублей.

Что касается «сверхмощного» двигателя, то в Livan S6 Pro ставится версия «джилиевской» турбочетверки семейства BHE15, она же, например, в последнем поколении Geely Coolray. Который, помнится, на тесте motorpage.ru ехал очень бодро, вполне подтверждая паспортные 8,1 секунды до сотни – при этом Coolray на 7 кг тяжелее нашего седана. Livan S6 Pro, к слову, обещает те же 100 км/ч через 8,8 секунды разгона. В общем, потенциал у двигателя точно есть. Да и трансмиссия, кстати, в обеих машинах одна и та же – семиступенчатый преселективный «робот» Ningbo 7DCT330.

У нас на тесте автомобиль Livan, почему мы вообще говорим о Geely? Потому что Livan – марка, созданная в 2022 году слиянием уже принадлежавшей Geely компании Maple и только что купленной ею тогда Lifan. Так что тестовый автомобиль, как все Livan, – ближайший родственник Geely. В основе S6 Pro – выпускавшийся с 2016 по 2018 год в Китае тоже переднеприводный седан Geely Emgrand GL I.

На первый взгляд

При этом Livan S6 Pro пусть и родственник Geely, но не бедный. Хотя поначалу так может показаться. По случайному совпадению я пересел в Livan S6 Pro как раз из тестового кроссовера Geely, из машины в машину буквально. И первое ощущение было – словно изгнание из рая. Не самый дорогой пластик в салоне, скромное звучание бортовой акустики, двигатель больше шумит, чем едет. Но буквально за полдня восприятие машины изменилось. Почему?

Внешность Livan S6 Pro – что называется, в поисках стиля, гладкая, но среднестатистическая. Экстерьер приятный, но без лишней индивидуальности. Автомобиль довольно крупный: 4,73 метра в длину, 2,702 м колесная база. По нынешней моде фары и задние фонари соединены светодиодными перемычками. Вместо бампера – ажурная решетка радиатора во всю ширину и высоту передка. Красиво, но каждый раз думаешь: голубая мечта торговца запчастями. Малейший удар – и вся конструкция под замену. Хотя, опять же, такое сегодня почти у всех.

При ближайшем рассмотрении

Внутри – скромно и со вкусом: темно-серая эко-кожа, пластик, вставки под алюминий, черный рояльный лак, лазерная гравировка в отделке передней панели, строчка цвета морской волны на сиденьях спортивного вида, с интегрированными подголовниками и логотипом марки. Так же на энергичный характер машины намекает D-образный руль, за которым расположился тандем двух 12,3-дюймовых экранов – приборная панель и центральный экран. Который, в свою очередь, тоже, как теперь принято. – средоточие всех регулировок, от климата до управления люком в потолке. Если быть точным, экранов даже не два, а три, справа от центрального притулился еще один 4,2-дюймовый экранчик, специально для переднего пассажира, чтобы он мог управлять климатом и мультимедиа, – такое встречаю впервые.

Дизайн приборной панели предсказуемо напоминает о Geely. И примерно та же, что и в Geely, логика настроек на центральном экране. Например, меню выборов режима движения можно точно так же закрепить поверх всего остального, чтобы не лезть глубоко в экран, когда понадобится перейти из «экономичного» в «спорт», например.

В движении

Об экономичности и спорте. В первые минуты за рулем Livan S6 Pro кажется: ну не едет эта 147-сильная машина совсем! Педаль газа настроена так, что почему-то трудно сохранять равномерное движение. Все время или газуешь, или замедляешься, какими-то рывками машина движется, против твоей воли. При энергичном старте с места «робот» сначала тупит, а потом преувеличенно рвет, чтобы наверстать упущенное. Руль немножко пустоватый. В подвеске спереди Макферсон, а сзади – торсионная балка, так что едет Livan S6 Pro немного жестковато и простовато. Отличные тормоза. Но расход 14,4 литра на сотню на приборной панели – это что вообще такое? Ещё машина шумная, конечно. Шумит ветер вокруг наружных зеркал, шумит двигатель, шумят колеса.

Но потом понимаешь: «не едет» Livan S6 Pro только в сравнении с машиной 200-сильной, с которой ты только что пересел. Если включить адаптивный режим, вскоре почувствуешь, как «робот» начнет подстраивается под твою манеру езды. Ну а когда я заполнил бак улучшенным 95-м бензином на заправке известной марки, машина поехала совсем по-другому, чем раньше – и мощнее, и ровнее. Видимо, мой предшественник по тесту оставил в баке 92-й – он для Livan S6 Pro официально разрешен. И вот результат и одновременно урок: не экономить на качестве топлива.

То же и с расходом: видимо, тестовый автомобиль перед тем, как попасть ко мне в руки, по какой-то причине долго проработал на холостых, а я специально не стал обнулять маршрутный компьютер. И вот через четверть часа после начала движения, на МКАД, расход упал до 7,7 литров, а еще через час, на скоростной магистрали при средней скорости 110 км/ч, расходомер показал 6,4 литра, ниже паспортного значения! Забегая вперед: рекорд экономичности был поставлен при движении на круиз-контроле, – он в Livan S6 Pro, увы, не адаптивный, – выставленном на 90 км/ч: 6,2 литра на сотню.

Но вот шум – да, от него никуда не деться. И если на городских скоростях и в коротких поездках это терпимо, то при долгом движении по трассе на 120-130 км/ч от гула, прилетающего из колесных арках и, кажется, из-за моторного щита, устаешь немного больше, чем хотелось бы. Китайские шины Atlas AS380, которыми автомобиль комплектуется с завода, видимо, не только низкопрофильные, но и просто жесткие. Да и контур уплотнения в дверях одинарный, а не двойной, поэтому к шуму колес добавляются дорожные шумы.

Насчет скромного звучания бортовой акустики, не забыть: обнаружив логотип Sound by DTS на дверных динамиках, я полез глубоко в меню центрального экрана (а экраны в автомобилях, не устану повторять, это зло) и обнаружил то, что искал. Digital Theatre System – это возможность скомпенсировать цифровыми инструментами плоский, при стандартных нулевых настройках, звук бортовой аудиосистемы, распределяя его по салону в разных вариантах. Можно сфокусировать его на себе любимом, можно порадовать пассажиров заднего ряда.

Ведь из атрибутов комфорта у них только дефлекторы климатической установки, без возможности регулировки потока и температуры воздуха, и один USB-разъем. Подогревы есть только на переднем ряду. Хотя в целом места сзади достаточно.

Чего не скажешь о скромном объеме багажника, 418 литров, в который к тому же из-за высокого нижнего борта не очень удобно грузить вещи. Которые потом будут на ходу неизбежно метаться по полу, потому что никакого крепежа не предусмотрено. Да, и крышку багажника приходится захлопывать вручную, пачкая руки.

В перспективе

«Они уже неплохие, но пока уж больно какие-то одинаковые», – часто говорят сегодня о китайских автомобилях. И в этом месте стоит остановиться и подумать. Действительно, находить различия между разными марками и моделями китайских машин не всегда легко, но почему? Вырос общий их уровень. Сегодня даже бюджетные машины уже в качестве стандартного набора, по умолчанию, предлагают то, что прежде было только у премиальных. И каждый раз ломаешь голову: писать ли, что у автомобиля есть хорошо работающий AutoHold или система «старт-стоп» (у Livan S6 Pro, к слову, есть и то, и другое) – или это и так понятно? Или камеры кругового обзора, системы помощи водителю, явно с «вольвовскими» корнями, пусть и в усеченном виде, без активного круиз-контроля – это тоже о Livan S6 Pro, список его возможностей длинный, можно продолжать.

Откровенно неудачных автомобилей среди «китайцев» уже нет или почти нет, многие едут плюс-минус одинаково, потому что агрегаты плюс-минус идентичны. И в этом проблема: чем конкурировать-то? Видимо, ресурсностью, но тут лидеры и аутсайдеры определятся только со временем. А пока – более глубокой проработкой деталей.

В случае с Livan S6 Pro минимальный список дел небольшой. Улучшить шумоизоляцию, добавить CarPlay и Android Auto, оборудовать багажник – сетками, петлями и ручкой изнутри крышки. А если к подогревам передних сидений добавить подогревы руля и заднего дивана, выиграть конкуренцию в сегменте седанов С-класса будет еще легче.

Технические характеристики LIVAN S6 PRO ГАБАРИТЫ, ММ 4730x1818x1480 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2702 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 150 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1425 ТИП ДВИГАТЕЛЯ бензиновый R4 с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1499 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 147 при 5500 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 290 при 3500 об/мин ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ 7DCT МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 8,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,3