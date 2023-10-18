Стартовали продажи Livan S6 Pro и X6 Pro

Китайская компания Livan, являющаяся совместным предприятием Geely и Lifan, объявила о старте продаж в России седана S6 Pro и кроссовера X6 Pro. Автомобили оцениваются от 2 550 000 и от 2 630 000 рублей соответственно

Седан S6 Pro фактически является перелицованным Geely Emgrand L, который дебютировал в Китае в 2021 году. Габариты новинки составят: 4735/1815/1478 мм., а колесная база - 2700 мм. На российском рынке седан предложен в двух модификациях 1,5-литрового бензинового мотора мощностями 147 л.с. и 180 л.с. Разгон до «сотни» - 8,8 и 8,4 с. в зависимости от мотора. Трансмиссия - 7-ступенчатый «робот». Привод - передний.

С кроссовером X6 Pro примерно та же история. Данная модель является перелицованным Vision X6. Габариты автомобиля сопоставимы с Chery Tiggo 7 Pro: 4535/1845/1725 мм., а колесная база - 2683 мм. Силовая установка автомобиля идентичная - бензиновый мотор объемом 1,5 л. Разгон до «сотни» - 9,9 с. с младшим мотором и 9,2 с. с самым мощным. Максимальная скорость - 190 км/ч. Автомобиль также комплектуется «роботом». Привод исключительно передний.