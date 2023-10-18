Автомобильный портал Motorpage
18 окт 2023

Стартовали продажи Livan S6 Pro и X6 Pro

Стартовали продажи Livan S6 Pro и X6 Pro
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Livan, являющаяся совместным предприятием Geely и Lifan, объявила о старте продаж в России седана S6 Pro и кроссовера X6 Pro. Автомобили оцениваются от 2 550 000 и от 2 630 000 рублей соответственно

Седан S6 Pro фактически является перелицованным Geely Emgrand L, который дебютировал в Китае в 2021 году. Габариты новинки составят: 4735/1815/1478 мм., а колесная база - 2700 мм. На российском рынке седан предложен в двух модификациях 1,5-литрового бензинового мотора мощностями 147 л.с. и 180 л.с. Разгон до «сотни» - 8,8 и 8,4 с. в зависимости от мотора. Трансмиссия - 7-ступенчатый «робот». Привод - передний.

С кроссовером X6 Pro примерно та же история. Данная модель является перелицованным Vision X6. Габариты автомобиля сопоставимы с Chery Tiggo 7 Pro: 4535/1845/1725 мм., а колесная база - 2683 мм. Силовая установка автомобиля идентичная - бензиновый мотор объемом 1,5 л. Разгон до «сотни» - 9,9 с. с младшим мотором и 9,2 с. с самым мощным. Максимальная скорость - 190 км/ч. Автомобиль также комплектуется «роботом». Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

Комментарии к новости

Последние новости

...
SAIC Maxus G70

В Китае открыли предзаказ на SAIC Maxus G70

18 октября 2023
Citroen e-C3 (2024)

Представлен новый Citroen C3

18 октября 2023
Toyota Kayoibako

Опубликованы изображения электрического фургона от Toyota

18 октября 2023
Exeed Exlantix ET

Появились подробности о Exeed Exlantix ET

18 октября 2023
Livan X6 Pro

Стартовали продажи Livan S6 Pro и X6 Pro

18 октября 2023

17 октября 1938 года родился Роберт Книвел

17 октября 2023

 Новости Livan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour Dashing - jetour dashing (2023) «догнать кролика» Тест драйв
10 октября 2023

Jetour Dashing
"«Догнать кролика»"
Livan X3 Pro - livan x3 pro (2023) как средство передвижения
Тест драйв
03 октября 2023

Livan X3 Pro
"Livan X3 Pro как средство передвижения"
Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса
Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 9 4 5