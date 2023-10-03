Чем интересен самый доступный в России китайский кроссовер

Пришедший к нам в этом году SUV у себя на родине в Китае известен как Yuanjing X3 Pro, выпускается шесть лет, уже пережил рестайлинг. Этот компактный SUV выпускается совместным предприятием китайских компаний Geely и Lifan. В длину 4,005, в ширину 1,76, в высоту 1,575 метра. Побольше Kia Picanto, но поменьше Mitsubishi ASX.

И это самый дешевый из продающихся сегодня в России китайских кроссоверов, 1 879 900 рублей, без учета скидок и выгод по трейд-ину и кредитам. Уровень ожиданий от автомобиля вроде бы сразу должен быть понятен – а что вы хотите за такие деньги? Ну, как сказать. Двенадцать лет назад именно столько стоил новым мой флагманский полноразмерный внедорожник премиального европейского бренда.

Не говоря о расходе

Первое впечатление от внешности Livan X3 Pro – дело вкуса, конечно, но это не тот случай, когда каждое утро подходишь к машине и радуешься. Среднестатистический приподнятый (185 миллиметров дорожного просвета) переднеприводный хэтчбек. В меру агрессивные бамперы, мускулистые выштамповки колесных арок, спойлер на пятой двери. Галогеновые фары – экзотика, по нынешним временам. Рейлинги на крыше. Кузов тестового Livan X3 Pro окрашен в золотистый металлик, производитель считает его престижным. Похожий цвет был очень популярен когда-то у Daewoo Nexia.

Кнопка на ручке водительской двери отпирает центральный замок, открывая путь в салон. Устроиться на водительском сиденье удается быстро, все регулировки, понятное дело, механические. Но руль регулируется лишь по наклону, не по вылету. И еще коротковата подушка сидений, нога водителя стандартной комплекции и ростом 180 см повисает в воздухе примерно на треть длины бедра. Но на короткой дистанции, в городе, это вполне простительно.

Интерьер выполнен даже с намеком на некий дизайн: на передней панели имитация прострочки, оранжевая вставка на дверной карте изящно переходит в ручку-крючок отпирания двери, жаль только, что пластиковый, хрупкий даже на вид. На приборной панели – два стрелочных колодца с хорошо читаемой разметкой и экранчиком борткомпьютера между ними. Индикация температуры охлаждающей жидкости, уровня бензина в баке, текущего расхода топлива – среднего почему-то нет, как и температуры воздуха за бортом. Мультируль со стандартным набором контроллеров: управление аудиосистемой, телефоном, круиз-контролем (не адаптивным) с возможностью ограничения скорости.

О вреде экрана

В центре передней панели вертикально стоит планшет центрального экрана – куда ж теперь без него, там все регулировки, включая режимы движения и подогревы подушек сидений переднего ряда. Именно подушек, спинки не греются, и нет подогрева руля. К слову, лишний раз о том, почему экраны – это зло: что есть подогрев сидений, я бы так и не узнал, если бы не начал изучать мануал. Потому что функция эта включается через центральный дисплей, в разделе регулировок климатической установки, на втором экране, и чтобы ее увидеть, первый нужно пролистнуть. К счастью, управление климатической установкой, по счастью дублировано клавишами, выстроенными в горизонтальный ряд в низу центральной консоли, там же включаются обдув переднего и обогрев заднего стекол. Еще ниже расположены один разъем USB и 12-вольтовая розетка.

При попытке соединить автомобиль со смартфоном выясняется, что фирменное приложение, на которое ведет QR-код на центральном экране, не активно, и сопряжение не удается. Но можно соединиться через Bluetooth. Навигатора своего нет, вывести на центральный экран Яндекс-Навигатор или Google Maps тоже не получается.

Второй ряд аскетичный – места для ног немного, есть одинокий USB-разъем. Хотя пол почти плоский, как и подушка дивана, так что чисто технически втроем усесться можно, если иметь в виду опять-таки короткую городскую дистанцию. В багажнике обещаны 400 литров объема, но удобству погрузки мешает высокий порог. И, сложив спинку заднего сиденья, ровной площадки не получишь, будет высокая ступенька.

Общее ощущение от функционала – как ни странно, в машине есть все, нужное для жизни. Даже сдвижной люк над головой. Комплектация называется Luxury, она у Livan X3 Pro на нашем рынке единственная.

Оптимальный «комфорт»

Двигатель запускается кнопкой «старт-стоп». В основе этой полуторалитровой атмосферной рядной «четверки» на 103 лошадиных силы, выпускаемой Geely, – японский мотор-долгожитель 4G15, один из самых проверенных и надежных двигателей Mitsubishi. В представленном в России Livan X3 Pro он сопрягается только с вариатором, на рынках других стран были машины и с четырехступенчатым «автоматом» и с пятиступенчатой «механикой».

Вообще-то 103 силы – не так мало, даже на почти 1300 кг снаряженной массы, так что тянет бодро. Шумит? До 2000 оборотов звука почти нет, выше – появляется, но тембр приятный и уровень не раздражает, если только не включать режим «спорт». Всего режимов три. «Эко» – немного «овощной», так что быстро выясняется, что оптимальный – это «комфорт», в нем и разгон приемлемый, и шума поменьше, чем в «спорте». Оценить экономичность двигателя не удается, маршрутный компьютер, как уже было сказано, средний расход не показывает, только текущий. Который может колебаться от 2 до 24 литров на сотню. Так что посчитать средний расход можно только по скорости убывания 92-го бензина в 45-литровом баке. Выходит где-то 12 литров на сто километров.

Может быть, потому, что лишнее топливо уходит на борьбу водителя Livan X3 Pro с вариатором. Этот восьмиступенчатый агрегат очень себя бережет, не помогает даже ручной режим и возможность фиксировать любую из восьми виртуальных передач, поэтому педаль «газа» все время тянет прожимать больше обычного. Но все равно про энергичный разгон можно забыть. Перестраивание с разгонной полосы на основную при выезде на автомагистраль становится небольшим приключением. Выглядит это так: нажимая педаль «газа», ты словно отдаешь приказ, он где-то в недрах автомобиля передается по цепочке, по эстафете. И когда доходит, Livan X3 Pro начинает неспешный разгон. Так что приходится ждать куда большего, чем обычно, разрыва в потоке.

Но это, пожалуй, единственная претензия к машине. Потому что в остальном поведение Livan X3 Pro на дороге радует, шасси настроено очень неплохо. Характерная деталь: на этой машине волей-неволей превышаешь скорость, при разрешенных 110 км/ч, она тебя тянет ехать 130 км/ч и больше, так что за безопасные в смысле штрафов 128 км/ч вылезаешь постоянно. Очень приятные ощущения от руля, тормозов – они внятные, предсказуемые, к ним никаких вопросов. Подвеска, если сравнивать, например, с тем же Kia Picanto, классом выше – не такая жесткая, как у «корейца», но и не «кисель», при прохождении неровностей она акцентирует их, рассказывает о них, но ими не досаждает.

Вот и выходит, что в качестве средства передвижения по городу вдвоем-втроем и спокойных загородных поездок Livan X3 Pro выглядит вполне убедительным решением. Тем более что за эти деньги ничего другого и правда нет.



Технические характеристики Livan X3 Pro ГАБАРИТЫ, ММ 4005x1760x1575 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2480 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 185 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 400 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (С ВОДИТЕЛЕМ), КГ 1290 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, R4 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1498 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 103 при 5600 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 142 при 4700 об/мин ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ CVT МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 160 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С Н/Д СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,9