Автомобильный портал Motorpage
Livan X3 Pro как средство передвижения
Логотип Livan

О Livan X3 Pro

По-русски

Ливан Икс3 Про

Тест-драйвов
1 (все тесты)
Двигателей
1 (открыть)
Комлектаций
1 (открыть)
Последнее поколение
I (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Livan X3 Pro (2023) вид спереди
Принадлежность марки Livan к концерну Geely выдаёт характерная решетка радиатора
Livan X3 Pro (2023) вид сбоку
Рельефные выштамповки на колесных арках, короткие свесы, внушительный дорожный просвет. Кроссовер?
Livan X3 Pro (2023) вид сзади
Этот цвет кузова «золотой металлик» стоит дополнительные 10 тысяч рублей
Livan X3 Pro (2023) вид сзади
Низ порогов и бамперов «облит» практичным некрашеным пластиком
Livan X3 Pro (2023) ручка двери
Центральный замок можно отпереть кнопкой на ручке водительской двери
Livan X3 Pro (2023) дверь
Нижние кромки дверей прикрывают пороги лишь частично
Livan X3 Pro (2023) дверь
Цветовое сочетание выглядит интересно, но оранжевая пластмасса внутренней дверной ручки на вид очень хрупкая
Livan X3 Pro (2023) передние кресла
Подушки сидений первого ряда коротковаты, впрочем, в короткой городской поездке этого можно не заметить
Livan X3 Pro (2023) салон
Автомобиль бюджетный, при этом дизайн интерьера выполнен со вкусом
Livan X3 Pro (2023) руль
Мультируль удобный, но, к сожалению, не имеет подогрева
Livan X3 Pro (2023) приборная панель
Данные аналоговой панели приборов, несмотря блики и отражения, неплохо читаются
Livan X3 Pro (2023) монитор
Графика центрального экрана – подстать бюджетному автомобилю
Livan X3 Pro (2023) монитор
Камера заднего вида – с динамической разметкой
Livan X3 Pro (2023) кнопки
Подогревы и управление климатом – и через экран, и кнопками. Ниже в нише – USB-разъем и 12-вольтовая розетка
Livan X3 Pro (2023) АКПП
Селектор вариатора имеет ручной режим и восемь виртуальных передач
Livan X3 Pro (2023) люк в крыше
В этом недорогом кроссовере есть даже люк
Livan X3 Pro (2023) бокс центрального подлокотника
Бокс центрального подлокотника вместительный и выстлан мягким материалом
Livan X3 Pro (2023) задний диван
Задний диван плоский, но неглубокий, тоннель на полу невысокий, но места для ног пассажиров немного
Livan X3 Pro (2023) задний диван
Посадка «сам за собой»
Livan X3 Pro (2023) USB-разъем
Из удобств на заднем ряду – ниша для мелочей и один USB-разъем
Livan X3 Pro (2023) багажное отделение
Порог у багажного отделения высокий, погрузка затруднена
Livan X3 Pro (2023) запаска
Под фальшполом в нише запаски – голый металл
Livan X3 Pro (2023) ниша в багажнике
По бокам ниши для мелочей, но форма их не самая оптимальная
Livan X3 Pro (2023) багажное отделение
Сложив спинку заднего сиденья, получаешь ступеньку и ямку
Livan X3 Pro (2023) моторный отсек
Характерный рисунок на пластиковой крышке двигателя прямо сообщает: это Geely
Livan X3 Pro (2023) колесо
Моторный отсек хорошо защищен снизу от грязи
Livan X3 Pro (2023) передняя фара
Ну а на фарах о том, что это Geely, написано прямым текстом
Livan X3 Pro (2023) передняя фара
Фары с линзованной оптикой – галогеновые
Livan X3 Pro (2023) боковое зеркало

Чем интересен самый доступный в России китайский кроссовер

Пришедший к нам в этом году SUV у себя на родине в Китае известен как Yuanjing X3 Pro, выпускается шесть лет, уже пережил рестайлинг. Этот компактный SUV выпускается совместным предприятием китайских компаний Geely и Lifan. В длину 4,005, в ширину 1,76, в высоту 1,575 метра. Побольше Kia Picanto, но поменьше Mitsubishi ASX.

И это самый дешевый из продающихся сегодня в России китайских кроссоверов, 1 879 900 рублей, без учета скидок и выгод по трейд-ину и кредитам. Уровень ожиданий от автомобиля вроде бы сразу должен быть понятен – а что вы хотите за такие деньги? Ну, как сказать. Двенадцать лет назад именно столько стоил новым мой флагманский полноразмерный внедорожник премиального европейского бренда.

Не говоря о расходе

Первое впечатление от внешности Livan X3 Pro – дело вкуса, конечно, но это не тот случай, когда каждое утро подходишь к машине и радуешься. Среднестатистический приподнятый (185 миллиметров дорожного просвета) переднеприводный хэтчбек. В меру агрессивные бамперы, мускулистые выштамповки колесных арок, спойлер на пятой двери. Галогеновые фары – экзотика, по нынешним временам. Рейлинги на крыше. Кузов тестового Livan X3 Pro окрашен в золотистый металлик, производитель считает его престижным. Похожий цвет был очень популярен когда-то у Daewoo Nexia.

Кнопка на ручке водительской двери отпирает центральный замок, открывая путь в салон. Устроиться на водительском сиденье удается быстро, все регулировки, понятное дело, механические. Но руль регулируется лишь по наклону, не по вылету. И еще коротковата подушка сидений, нога водителя стандартной комплекции и ростом 180 см повисает в воздухе примерно на треть длины бедра. Но на короткой дистанции, в городе, это вполне простительно.

Интерьер выполнен даже с намеком на некий дизайн: на передней панели имитация прострочки, оранжевая вставка на дверной карте изящно переходит в ручку-крючок отпирания двери, жаль только, что пластиковый, хрупкий даже на вид. На приборной панели – два стрелочных колодца с хорошо читаемой разметкой и экранчиком борткомпьютера между ними. Индикация температуры охлаждающей жидкости, уровня бензина в баке, текущего расхода топлива –  среднего почему-то нет, как и температуры воздуха за бортом. Мультируль со стандартным набором контроллеров: управление аудиосистемой, телефоном, круиз-контролем (не адаптивным) с возможностью ограничения скорости.

О вреде экрана

В центре передней панели вертикально стоит планшет центрального экрана – куда ж теперь без него, там все регулировки, включая режимы движения и подогревы подушек сидений переднего ряда. Именно подушек, спинки не греются, и нет подогрева руля. К слову, лишний раз о том, почему экраны – это зло: что есть подогрев сидений, я бы так и не узнал, если бы не начал изучать мануал. Потому что функция эта включается через центральный дисплей, в разделе регулировок климатической установки, на втором экране, и чтобы ее увидеть, первый нужно пролистнуть. К счастью, управление климатической установкой, по счастью дублировано клавишами, выстроенными в горизонтальный ряд в низу центральной консоли, там же включаются обдув переднего и обогрев заднего стекол. Еще ниже расположены один разъем USB и 12-вольтовая розетка.

При попытке соединить автомобиль со смартфоном выясняется, что фирменное приложение, на которое ведет QR-код на центральном экране, не активно, и сопряжение не удается. Но можно соединиться через Bluetooth. Навигатора своего нет, вывести на центральный экран Яндекс-Навигатор или Google Maps тоже не получается.

Второй ряд аскетичный – места для ног немного, есть одинокий USB-разъем. Хотя пол почти плоский, как и подушка дивана, так что чисто технически втроем усесться можно, если иметь в виду опять-таки короткую городскую дистанцию. В багажнике обещаны 400 литров объема, но удобству погрузки мешает высокий порог. И, сложив спинку заднего сиденья, ровной площадки не получишь, будет высокая ступенька.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Haval Coupe C
(универсал)

Haval Coupe C (универсал)
Поколение
I
Тест-драйвов
0

Fiat 500X
(универсал 5-дв.)

Fiat 500X (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
0

Audi Q2
(универсал 5-дв.)

Audi Q2 (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
0

Общее ощущение от функционала – как ни странно, в машине есть все, нужное для жизни. Даже сдвижной люк над головой. Комплектация называется Luxury, она у Livan X3 Pro на нашем рынке единственная.

Оптимальный «комфорт»

Двигатель запускается кнопкой «старт-стоп». В основе этой полуторалитровой атмосферной рядной «четверки» на 103 лошадиных силы, выпускаемой Geely, – японский мотор-долгожитель 4G15, один из самых проверенных и надежных двигателей Mitsubishi. В представленном в России Livan X3 Pro он сопрягается только с вариатором, на рынках других стран были машины и с четырехступенчатым «автоматом» и с пятиступенчатой «механикой».

Вообще-то 103 силы – не так мало, даже на почти 1300 кг снаряженной массы, так что тянет бодро. Шумит? До 2000 оборотов звука почти нет, выше – появляется, но тембр приятный и уровень не раздражает, если только не включать режим «спорт». Всего режимов три. «Эко» – немного «овощной», так что быстро выясняется, что оптимальный – это «комфорт», в нем и разгон приемлемый, и шума поменьше, чем в «спорте». Оценить экономичность двигателя не удается, маршрутный компьютер, как уже было сказано, средний расход не показывает, только текущий. Который может колебаться от 2 до 24 литров на сотню. Так что посчитать средний расход можно только по скорости убывания 92-го бензина в 45-литровом баке.  Выходит где-то 12 литров на сто километров.

Может быть, потому, что лишнее топливо уходит на борьбу водителя Livan X3 Pro с вариатором. Этот восьмиступенчатый агрегат очень себя бережет, не помогает даже ручной режим и возможность фиксировать любую из восьми виртуальных передач, поэтому педаль «газа» все время тянет прожимать больше обычного. Но все равно про энергичный разгон можно забыть. Перестраивание с разгонной полосы на основную при выезде на автомагистраль становится небольшим приключением. Выглядит это так: нажимая педаль «газа», ты словно отдаешь приказ, он где-то в недрах автомобиля передается по цепочке, по эстафете. И когда доходит, Livan X3 Pro начинает неспешный разгон. Так что приходится ждать куда большего, чем обычно, разрыва в потоке.

Но это, пожалуй, единственная претензия к машине. Потому что в остальном поведение Livan X3 Pro на дороге радует, шасси настроено очень неплохо. Характерная деталь: на этой машине волей-неволей превышаешь скорость, при разрешенных 110 км/ч, она тебя тянет ехать 130 км/ч и больше, так что за безопасные в смысле штрафов 128 км/ч вылезаешь постоянно. Очень приятные ощущения от руля, тормозов – они внятные, предсказуемые, к ним никаких вопросов. Подвеска, если сравнивать, например, с тем же Kia Picanto, классом выше – не такая жесткая, как у «корейца», но и не «кисель», при прохождении неровностей она акцентирует их, рассказывает о них, но ими не досаждает.

Вот и выходит, что в качестве средства передвижения по городу вдвоем-втроем и спокойных загородных поездок Livan X3 Pro выглядит вполне убедительным решением. Тем более что за эти деньги ничего другого и правда нет.
       

Технические характеристики Livan X3 Pro

ГАБАРИТЫ, ММ

4005x1760x1575

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2480

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

185

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

400

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА (С ВОДИТЕЛЕМ), КГ

1290

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый, R4

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1498

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

103 при 5600 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

142 при 4700 об/мин

ПРИВОД

Передний

ТРАНСМИССИЯ

CVT

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

160

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

Н/Д

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

6,9

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Livan X3 Pro:

Haval Coupe C
(универсал)

Haval Coupe C (универсал)
Тест-драйвов
0
Двигателей
3
Комлектаций
1
Поколение
I

Fiat 500X
(универсал 5-дв.)

Fiat 500X (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
0
Двигателей
5
Комлектаций
5
Поколение
I

Audi Q2
(универсал 5-дв.)

Audi Q2 (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
0
Двигателей
6
Комлектаций
6
Поколение
I

Ford Maverick
(универсал 5-дв.)

Ford Maverick (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
2
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
II
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 9 9 9