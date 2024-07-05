Сразу расставим все точки: Livan – это не Ливан. Ничего общего китайский автомобильный бренд с ближневосточной страной не имеет. Livan – это Lifan, только бывший. Некогда нёсшийся к мировому успеху на всех парусах (так переводилось с китайского название концерна) в итоге с рынка ушёл, и не только с нашего, но и с «поднебесного». Впрочем, его поддержала компания Geely – приобрела, переименовала и наладила выпуск модельного ряда. По ранжиру эти автомобили стоят немного ниже собственно Geely, но от прежних «Лифанов» они ушли на чужих парусах далеко и быстро

Lifan имел неплохие позиции на российском рынке. Речь идёт не только об автомобилях. Китайцы на всех парусах поставляли нам моторы для малогабаритной техники: мотокультиваторов, снегоходов-«мотособак». Плюс к тому их двигатели попадали в Ковров и устанавливались на российские мопеды ЗиД «Пилот». А в начале 2000-х на серпуховском автозаводе была выпущена партия микролитражек «Ока» с «лифановским» мотором. Казалось бы, перспективы есть.

Снаружи и внутри

Но китайский производитель постепенно «дорос» от выпуска отдельно взятых двигателей до выпуска собственной линейки автомобилей. И эти автомобили довольно скоро приехали в Россию. У нас продавались и компактный седанчик Celliya, и более крупные Cebrium, Solano и Solano II, а также кроссоверы X50, Х60, Х80 и заднеприводный Myway. Нельзя сказать, что с уходом «Лифана» с нашего рынка эти модели быстренько «вымылись», нет, встречаю их на дорогах, бегают себе, и некоторые — в очень приличном состоянии.

Какую память они о себе оставят? Думаю, не худшую. Прежде всего, данные модели были дешёвыми. Для нас это аргумент, потому что недорогая иномарка — это всяко лучше, чем дорогие «Жигули». Во-вторых, «Лифаны» были простыми по устройству. Иногда чрезмерно простыми. Отделка салонов проста до примитивности, приборы тоже. Микро-кроссовер Х50, например, «расщедривался» лишь на складывание спинки заднего дивана целиком, без разреза. Редчайший случай по современным представлениям.

Х60, кроссовер побольше, имел разрезную спинку заднего дивана. И, кстати, складывалась она очень удачно, в один уровень с фальшполом багажника. Только делала она это крайне туго, для раскладывания и складывания требовались немалые усилия. Также этот автомобиль имел хороший зимний режим автоматической трансмиссии. Во время теста он довольно уверенно ползал по тяжёлому, мокрому снегу, даже имея один лишь передний привод. Судя по тестам, многие, даже очень многие модели обладают зимним режимом трансмиссии в основном для галочки.

Из минусов «Лифанов» я бы назвал низкую антикоррозионную стойкость кузовного металла. Часто вижу эти модели изрядно «трачеными» ржавчиной. Хотя встречаются машины практически в идеальном состоянии. Это говорит о том, что при должном уходе кузов способен дольше сопротивляться коррозии и радовать владельца и окружающих опрятным внешним видом.

Под эгидой Geely модельный ряд прежних «Лифанов» был полностью заменён. «Ливаны» предлагаются пока в виде кроссоверов X3 Pro и X6 Pro. Вторая модель, покрупнее и посолиднее, недавно побывала на тесте Motorpage.

Оглядываю автомобиль — да, от прежних «Лифанов» в нём не осталось и следа. Передо мной — вполне современный кроссовер с интересными дизайнерскими решениями. Немного смущает высота кузова и его «приподнятость» относительно дороги, что для кроссовера, в общем-то, должно быть плюсом. Но этот параметр требует визуального «обыгрывания», чтобы автомобиль не выглядел колоссом на слишком уж длинных «ногах».

В ходе теста автомобиль заправлялся 95-м бензином, однако по паспортным данным для него разрешён и 92-й. Расход топлива на трассе составлял от 7,7 до 8,4 л на сотню. В городе с пробками аппетит «улучшался» до девяти с лишним литров.

От моделей Geely в X6 Pro не нахожу ничего. Кроме одного — самого факта, что над дизайном серьёзно поработали. Восходящая подоконная линия на задних стойках кузова отсылает, скорее, к моделям Chery, нежели к «джилевским» «Атласам» и «Тугеллам». Приятно отметить наличие 18-дюймовых колёс, внутри них размещаются крупные тормозные механизмы с дисками по кругу. Наблюдение не обманывает: тормозит кроссовер достойно.

Салон контрастирует с внешностью. Типичный кроссовер зачем-то наделили спортивными креслами а-ля ковши, с интегрированными подголовниками, да ещё с вырезами под пятиточечные ремни безопасности. Зачем – понятно: чтобы произвести впечатление на покупателя. Неважно, будет ли он «зажигать» на дороге и вообще, способен ли автомобиль «зажечь», важно, что красивый интерьер в спортивном стиле будет греть душу. Опять же, это должно привлечь молодую аудиторию, в том числе при перепродаже подержанного экземпляра.

Что сказать о креслах? Да, красивые, стильные. Но посадка далека от идеала. Электрических регулировок, как видим на фото, немного, не хватает – и активно не хватает – поясничного подпора. Руль регулируется только по высоте, это вынуждает седока придвигаться к нему, излишне сгибая ноги. Это, впрочем, хорошо тем, что освобождает пространство для ног сидящего позади вас. Но в целом о переднем кресле можно сказать, что оно намного лучше выглядит, чем функционирует. Подчас гораздо более скромные на вид сиденья обеспечивают более комфортную посадку.

Панель приборов полностью цифровая. К ней здесь претензий нет, прямоугольный экран выдаёт всю необходимую информацию о параметрах движения. Белым днём изображение немного меркнет, но не критично. Внизу картинки словом указан выбранный режим движения, в данном случае Comfort. При смене режима картинка не меняется, только фон нижней строчки приобретает иной цвет, например, при выборе позиции «Спорт» он краснеет.

Выбираются режимы движения при помощи сенсорного центрального экрана мультимедиа. Он объединён в одну панель с «приборкой», но разделён на три части, что создаёт видимость большого количества информации и настроек. На самом деле, всего этого не так уж и много. И группировка не лучшая. Ищете, где выбрать режим движения? Надо зайти в меню, выбрать подменю, потом выделить одну из трёх настроек. Сложновато на фоне чаще встречающихся кнопок, клавиш и «крутилок» Drive mode. Добавлю, что и других настроек здесь не такая уж куча. Есть спортивный режим ESC, честно говоря, особого эффекта от него не заметил. Есть «помощник» при спуске с холма, есть активация автоматической системы «старт/стоп». Контроля полосы движения нет, камера смотрит только назад и «богата» лишь отключаемыми направляющими линиями. Картинка с камеры среднего качества.

Дополнительный третий экранчик (расположенный на втором справа), как я понял, нужен переднему пассажиру. С него можно управлять климатом в салоне, радио и другой музыкой. «Физических» кнопок для всего этого на торпедо нет, есть только две, отвечающие за подогревы переднего и заднего стёкол кузова. Климат настраивается через экран, подогрев передних сидений тоже. Кстати, климат напоминает двухзонный, но только напоминает: зона одна. Для задних пассажиров предназначен единственный дефлектор воздуховода, единственное же зарядное гнездо USB и небольшой карман для мелочей в торце центрального бокса-подлокотника. Подогрева крайних мест дивана не предусмотрено.

Но сам диван, помимо того, что имеет, как и передние кресла, красивую двухцветную обивку, ещё и подчёркивает главное достоинство этого автомобиля: здесь просторно. И для ног седоков, и в ширину, и над головами есть запас пространства. Механизм складывания частей спинки максимально удобен, и части спинки укладываются на подушку дивана точно вровень с фальшполом багажника. Под складным фальшполом размещена докатка с набором водительского инструмента внутри, и ещё осталось немного места, на фото видно, что сюда поместилась канистра с жидкостью для омывателя.

Хватит и мотора послабее

В общем-то, по всем приметам новый кроссовер от Geely / Livan призван играть в бюджетной «линии». Роскоши, присущей автомобилям под брендом «материнской» компании, здесь нет, наоборот, чувствуется оснащение и исполнение, скажем так, по минимуму. Хотя, конечно, минимум по-«ливански» далёк даже от ммаксимума «по-лифански», ка небо от земли. Автомобилестроение несётся вперёд просто с космическими скоростями. В особенности – китайское.

Что сказать о «Ливане» на ходу? Первое, что бросается в глаза, вернее, в уши – он шумный. В красивом, современном салоне отлично прослушиваются и микрорельеф дорог, и ветер, и мотор, пусть и укрытый декоративным «панцирем». Причём, интересно: если стоять у открытого подкапотного пространства при работе двигателя на холостых, звук-стрекот разных исполнительных механизмов мотора будет меняться. Собственно, это не так уж и важно, наверняка большинство владельцев за всё время владения кроссовером ни разу не снимет с мотора «панцирь». Да и зачем? Чтобы при очередном ТО поменять свечи и проверить катушки зажигания? Пусть это лучше сделают в сервисе. А все остальные операции без специальных знаний тут вообще немыслимы.

Кроссовер может быть оснащён одним из двух двигателей: 147-, либо 174-сильным. Второй вариант действительно «сильный», в городе это не так ощутимо, потенциал мотора в основном реализуется на высоких оборотах. Техническая характеристика заявляет, что максимальный момент в 290 Нм реализуется при 3500 об/мин, и на практике это подтверждается, хотя обычно у турбодвигателей пик момента простирается на довольно длинной «полке».

«Робот» любит переключаться. И делает это заметно, не плавно. Ручного режима не имеется, но летом в нём нет такой необходимости, как зимой. В спортивном режиме переключения трансмиссии становятся ещё более явными, но, честно говоря, этот режим кажется мне избыточным для «гражданского» автомобиля. В бытовых условиях ему вполне хватает динамики в режиме Comfort.

«Расклад» по оборотам примерно такой. При 100 км/ч двигатель работает на 1700 об/мин в режиме ЕСО, на 1800 об/мин в режиме Comfort и на 2100 об/мин в режиме Sport. Но тут надо уточнить, что в режимах ECO и Comfort используется седьмая передача, в режиме же Sport автомобиль выше шестой не переключается. Вот так. При 120 км/ч на шестой передаче в «Спорте» двигатель раскручивается до 2500 об/мин.

Ускорение при обгонах тоже уверенное. С 80 до 120 км/ч в «комфортом» режиме автомобиль разгоняется за неплохие 8 с, в спортивном – за хорошие шесть. Прямо-таки динамика на зависть. Но…

«Лифан»-класс

…но ходовой части она немного не соответствует. Во-первых, на скорости отчётливо чувствуется, что кроссовер высокий, на него в значительной мере влияют встречные и боковые ветры. Дорожный просвет вроде бы не так уж велик, 190 мм, но низкого центра тяжести не ощущается. А подвеска – подвеска жёсткая. Не просто плотная, а скорее, грубоватая, чем-то напоминающая грузовую. Не избирательная к крупным и мелким неровностям, чувствительная к асфальтовым колеям. Примечательно, что рулевой механизм показался сравнительно точным. Хотя, опять же, непонятно, зачем баранке придали спортивные очертания дыни.

Осматривая X6 Pro снизу, с удивлением обнаружил, что подвеска сзади независимая. Почему-то показалось, что здесь должна быть балка. Дорожный просвет кроссовера составляет 190 мм, моторный отсек снизу имеет металлическую защиту.

Удары на неровностях неприятно отдаются в отделке кузова, часть пластиков здесь жёсткая, поэтому слышны «сверчки» и «барабашки». Но шины при 18-м диаметре и высокие, и широкие, так что о возможных пробоях можно особо не беспокоиться. И тормоза цепкие, перед серьёзными ямами успеваю замедляться, вплоть до черепашьей скорости. Правда, при этом всё моё «добро» летит с сидений на пол.

Нет, по большому счёту, автомобиль больше понравился, чем наоборот. Основной его плюс, как мне кажется, в размерах, он просторный и вместительный. Багажник вроде бы не насчитывает и 400 литров, но мне кажется, что это неправда – он кажется больше. Конфигурация удобная, пятая дверь тяжёлая, электропривода не имеет, зато поднимается высоко, при росте 182 см я об неё головой не стукаюсь. Просторен и салон. Просвет в 190 мм позволил без проблем выбраться в непаханое поле и не задевать в нём ни за кочки, ни за колеи. Отмечу при случае, что моторный отсек снизу защищён. Правда, это не мешает ему забрызгиваться на мокрой дороге.

Я бы сказал, что едет «Ливан» на свои деньги, если бы эти деньги не были, мягко говоря, завышенными. Предполагал, что модель всё же будет оценена дешевле. Однако что имеем, то имеем. Так что скажу иначе: Х6 Pro едет в соответствии со своим классом, условно говоря – «Лифан»-классом. То есть, кроссовер оснащён и обкатан, но, так сказать, слегка по остаточному принципу. Экономно. Это не Geely, чьи «родные» модели на фоне «Ливана» и отделаны великолепно, и на дороге показывают себя с лучших сторон. А Х6 Pro – машина для непритязательных дачников. Добрались на нём до фазенды с грузом рассады и старой мебели – и хорошо. К тому же быстро. И по просёлку на нём можно, подвеску не пробьёшь, и вне дороги. Я вот, паче чаяния, съездил на этом кроссовере за грибами. Да-да, полведра сморчков набрал. Правда, пока не ел их, заморозил на зиму.

В заключение сообщу, чем мне не понравился Livan больше всего. Это – звуковое приветствие. С какой стороны ни подойди к нему, вдруг как гуднёт на всю ивановскую. То в тишине ночного московского двора, то среди леса, где хочется послушать птиц. Я уже стал стараться подкрадываться к нему, как лис, чтобы только не разбудить нежелательный гудок. Не помогло.

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174-сильная модификация Livan X6 Pro (Flagship) предлагается на российском рынке за 2 829 900 рублей. 147-сильные версии Luxury и Premium немного дешевле: 2 739 900 и 2 629 900 рублей соответственно. Трансмиссия у всех автомобилей роботизированная, привод – только передний.

Технические характеристики Livan X6 Pro ГАБАРИТЫ, ММ 4535 х 1845 х 1725 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2683 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 359 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1605 ТИП ДВС R4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1499 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. 174 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН 290 / 3500 ТРАНСМИССИЯ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 9,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 6,5 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 55