Два новых игрока отечественного бренда «Москвич» готовы дать бой лидерам сегментов C-SUV и D-SUV. Дело за малым — сделать этих «новых русских» народными любимцами, как было с культовыми «Москвичами» времен СССР

Дебют моделей «Москвич» c двухцифровым названием — событие нерядовое. Отечественный бренд с богатой историей демонстрирует силу. Это сила и глобальных технологий, и компаний, входящих в орбиту столичного предприятия — таких, как «Яндекс» и «Атом». Это также выход в новый пласт рынка. «Старший» кроссовер М90 заступает на место флагмана, теперь это самая крупная, высокотехнологичная, комфортабельная и вместительная модель в линейке, играющая на поле D-SUV. В лице М70 наш рынок получает крупный гольф-кроссовер со стильной внешностью и драйверским характером. А еще с новыми игроками бренд «Москвич» поднимается на ступеньку выше по лестнице престижности. Представители марки позиционируют обе новинки как игроков класса «масс-премиум», и они должны стать первыми ласточками дизайнерской революции бренда. Стиль обеих машин органичен и ярок уже сейчас. А в обозримом будущем, к моменту перехода к полноценной сборке, они получат черты, отсылающие к стилевому наследию марки, ведущей историю от 1947 года.

Игра в гольф

«Москвич М70», без сомнений, украсит дорожный поток российских городов. Дело не только в породистых красном и синем кузовных оттенках, которые можно будет заказать уже на старте продаж. Во внешности «семидесятки» есть изя­щество, энергичность и легкая агрессия. Приветствуем и дань классике в виде привычных, а не выдвижных ручек дверей. И не беда, что в некоторых ракурсах эта машина напоминает соразмерные Porsche и Infiniti. Это намек на ездовой характер и принадлежность к касте респектабельного транспорта. Что же касается технической подноготной, «семидесятка», а также и М90 являются адаптированными вариациями моделей британской марки MG (Morris Garages), а та, в свою очередь, принадлежит китайскому государственному автопроизводителю SAIC. Этот автогигант имеет совместные предприятия с несколькими западными автомобильными брендами, среди которых Volkswagen Group и General Motors, и, соответственно, получает прямой доступ к технологиям компаний, входящих в эти империи.

Важное преимущество M70 — ощущение качества. Двери этой модели широко распахиваются, породисто, без усилий, захлопываются и ведут в просторный, оформленный по премиальным лекалам салон. Сочетания цветов и фактур экокожи в отделке, перфорированная кожаная обивка кресел, мягкий пластик, тактильно приятные и будто точеные тумблеры и кнопки — все создает ощущение добротности. При этом интерьеру свойственен и некоторый консервативный флер. Кластер 12,3 дюймовых дисплеев по нынешней моде, как ни крути, вчерашний день, разрешение дисплеев высокое, но у некоторых «одноклассников» оно выше. Крупные кнопки управления «климатом» и доступа к основному меню — тоже, казалось бы, автовинтаж. Однако по факту такая компоновка удобна, да и в целом эргономика — на высоте.

Понравилось и то, что сразу двумя кнопками на спицах руля можно назначить команды. Логичнее всего вызывать ими систему выбора режимов движения (в противном случае нужны три клика по тачскрину) и ракурсы функции кругового обзора. Что касается интеграции гаджетов, поддерживается подключение по проводам, по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. В перспективе же — появление бортовой «навигации» от «Яндекса».

Ну и, наконец, эта модель хорошо подходит для путешествий благодаря багажному отделению на 507 л и мощным рейлингам для вещевых боксов на крыше. Пятая дверь снабжена клавишей сервопривода, а грузовое отделение имеет удачную конфигурацию без сильных выступов. В подполье нашлось место для «докатки» и инструмента.

Спортивное наследие?

На презентации новых моделей «Москвич» показал несколько слайдов гоночных моделей «Москвич-412», отсылая к спортивному наследию бренда и, возможно, намекая на новые перспективные продукты. О чем именно идет речь, стало понятно после первых километров за рулем «семидесятки». Этот автомобиль сегодня предлагается только с передним приводом. Моторов на выбор — два. «Старший» 2 литровый агрегат выдает налогово-выгодные 200 л.с. и органично сосуществует с имеющим ручной режим 9 диапазонным автоматом, конструктивно близким к трансмиссии ZF. Такая машина ускоряется мощно, линейно и предсказуемо. Коробка при кикдауне лишь на полсекунды задумывается, после чего переключается «вниз» на 2–3 передачи рафинированно плавно. Не меньшим сюрпризом стали настройки руля — одновременно острого и точного, с внятным обратным усилием. Пыл «семидесятки» может охладить лишь «гражданский» режим Eco, в котором реакции на газ немного ослабляются, а руль становится легким и даже аморфным. Так что активировать эконастройки нет нужды, да и желания. Топовая «семидесятка» сильна именно своим напористым характером. Машина с «младшим» 1,5 литровым 150 сильным мотором и 7 ступенчатым преселективным роботом тоже резвая. Однако она не может похвастать столь солидным, как у 200 сильной модели, запасом тяги на «верхах», а при резком нажатии на газ пауза с переключением вниз получается заметно большей, чем у 2 литровой версии. В остальном это типичная машина для водителя — с плотной, но не жесткой подвеской, хорошей курсовой устойчивостью, цепкими тормозами и джентльменским набором электронных ассистентов (система контроля слепых зон, адаптивный «круиз» и так далее).

Крупный размер

С появлением в обойме «Москвича» модели М90 еще один «среднеразмерник» «Москвич 8» вынужден отойти в тень, а точнее говоря, — в более доступный подсегмент. «90 й» крупнее, презентабельнее, щедрее оснащен, но главное, он мощнее и комфортнее едет. Пожалуй, основное, чем подкупает этот самый большой в истории бренда кроссовер, — простор трехрядного салона. Разрезной диван второго ряда здесь смещается продольно для доступа к щедрой на пространство, в том числе и для взрослых, двухместной «галерке». Кроме функционала смещения, для сидений второго ряда предусмотрена регулировка спинки по наклону, USB-слоты и светильники. Подогреваются, правда, только боковые сиденья второго ряда, но в целом пакет «теплых» опций щедрый. Вентиляция предусмотрена лишь для передних сидений. Массажа же нет вовсе, хотя он может появиться с введением в линейку шестиместной версии — с двумя капитанскими креслами второго ряда (она в производственных планах).

Цифровой инструментарий флагмана во многом повторяет таковой у «семидесятки», но «физических» клавиш под горизонтальным тачскрином здесь заметно больше. Подключение мобильных девайсов может быть как проводным, так и беспроводным, а USB-разъемы — формата Type-C, а не менее современные Type A, как в «семидесятке».

На водительском месте сразу обращаешь внимание на отличный обзор, чему способствуют и крупные внешние зеркала. Помогают также информативные ракурсы системы кругового обзора и функция предотвращения столкновений, в том числе перекрестных, при движении задним ходом.

Главный же козырь этой «взрослой» машины — практически перинная плавность хода. Столь комфортно настроенными подвесками нас радовали разве что модели Mercedes-Benz и Renault. Ходовая играючи сглаживает неровности разного калибра, при этом вертикальная раскачка на волнах асфальта и бугристой грунтовке если и присутствует, то в скромном объеме. Крены на виражах тоже не назвать чрезмерными, и, самое главное, — подвеска хорошо держит удар на неровностях, до пробоев не доходит. Курсовая устойчивость на скоростных прямиках — высокая. Одним словом, в лице «90 го» наш покупатель приобрел респектабельный семиместный автомобиль для комфортного передвижения на «дальняк». Корзине, картине, картонке и маленькой собачонке тоже найдется место на борту. Багажник при семиместной рассадке вмещает 332 л, а при сложенных спинках второго и третьего рядов — уже 2093 л.

Что же касается динамического потенциала, его обеспечивает та же агрегатная связка, что и у «семидесятки». С 2 литрового мотора, работающего в тандеме с 9 диапазонным автоматом, здесь сняты те же 200 л.с., но тяга передается на колеса обеих осей. Ускорение с любых скоростей происходит уверенно, однако для максимально оперативного отклика лучше задать режим «Спорт». Расход топлива при его выборе не ползет вверх радикальным образом. В нашем случае аппетит машины не превышал 14 л/100 км даже во время интенсивной езды в горах. Ну а в городе вполне можно жить с предустановкой «нормальный». Реакции на газ будут флегматичнее, а уверенное ускорение никуда не денется.

И, кстати, тасовать режимы движения в «старшей» модели даже удобнее, чем в «семидесятке». Для этого предусмотрена ухватистая поворотная шайба на напольном тоннеле. Жаль только, что ни ручного режима трансмиссии, ни подрулевых «лепестков» переключения передач, как у топового варианта М70, флагману не выделили. Зато, если для «семидесятки» полный привод на основе муфты подключения задних колес лишь обещают в обозримом будущем, для «90 го» он безальтернативен и работает отменно. В ходе теста в горах Карачаево-Черкесии флагман уверенно полз по глубокой снежной колее. Трансмиссия оперативно перераспределяла момент по осям, остальное делал тяговитый мотор и «умный» автомат.

Остается добавить, что за менее и более мощные переднеприводные исполнения «Москвич 70» компания просит от 2?689?000 рублей и 3?209?000 рублей, но это с учетом всех выгод (скидки за трейд-ин, кредит и так далее). Флагман с трансмиссией 4х4 оценен в 3?855?000 рублей также с учетом всех выгод. На первый взгляд цена кажется не самой демократичной, однако мы можем ответственно заявить — новые представители семейства стоят своих денег. Стимулом для фанатов бренда должны стать также перспективные «плюшки», которые обещает сотрудничество «Москвича» с «Атомом» и «Яндексом», локализующими свои новинки на столичном автозаводе марки. В компании прозрачно намекнули, что многие технологии двух брендов могут появиться со временем в моделях «Москвич». На наш взгляд, это очень неплохой бонус.

Технические характеристики «Москвич М70» 1.5 GDI DCT (2.0 GDI AT)* Габариты 4655x1890x1664 мм Колесная база 2765 мм Снаряженная масса 1705 (1750) кг Дорожный просвет 182 мм Объем багажника 507/1484 л Двигатель бензиновый, 1496 (1986) см3 Мощность 150 (200) л.с. Трансмиссия роботизир. 7?ступ. (автоматическая 9-ступ.) Привод передний Макс. скорость 195 (220) км/ч Объем бака 55 (65) л *в скобках указаны данные для версии М70 2.0 GDI AT

Технические характеристики «Москвич М90» 2.0 GDI AT Габариты 4983x1967x1778 мм Колесная база 2765 мм Снаряженная масса 2105 кг Дорожный просвет 190 мм Объем багажника 332/2093 л Двигатель бензиновый, 1986 см3, Мощность 200 л.с. при 4000–5000 об/мин Трансмиссия автоматическая 9-ступ. Привод полный Макс. скорость 200 км/ч Объем бака 65 л