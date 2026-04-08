Два новых игрока отечественного бренда «Москвич» готовы дать бой лидерам сегментов C-SUV и D-SUV. Дело за малым — сделать этих «новых русских» народными любимцами, как было с культовыми «Москвичами» времен СССР
Дебют моделей «Москвич» c двухцифровым названием — событие нерядовое. Отечественный бренд с богатой историей демонстрирует силу. Это сила и глобальных технологий, и компаний, входящих в орбиту столичного предприятия — таких, как «Яндекс» и «Атом». Это также выход в новый пласт рынка. «Старший» кроссовер М90 заступает на место флагмана, теперь это самая крупная, высокотехнологичная, комфортабельная и вместительная модель в линейке, играющая на поле D-SUV. В лице М70 наш рынок получает крупный гольф-кроссовер со стильной внешностью и драйверским характером. А еще с новыми игроками бренд «Москвич» поднимается на ступеньку выше по лестнице престижности. Представители марки позиционируют обе новинки как игроков класса «масс-премиум», и они должны стать первыми ласточками дизайнерской революции бренда. Стиль обеих машин органичен и ярок уже сейчас. А в обозримом будущем, к моменту перехода к полноценной сборке, они получат черты, отсылающие к стилевому наследию марки, ведущей историю от 1947 года.
«Москвич М70», без сомнений, украсит дорожный поток российских городов. Дело не только в породистых красном и синем кузовных оттенках, которые можно будет заказать уже на старте продаж. Во внешности «семидесятки» есть изящество, энергичность и легкая агрессия. Приветствуем и дань классике в виде привычных, а не выдвижных ручек дверей. И не беда, что в некоторых ракурсах эта машина напоминает соразмерные Porsche и Infiniti. Это намек на ездовой характер и принадлежность к касте респектабельного транспорта. Что же касается технической подноготной, «семидесятка», а также и М90 являются адаптированными вариациями моделей британской марки MG (Morris Garages), а та, в свою очередь, принадлежит китайскому государственному автопроизводителю SAIC. Этот автогигант имеет совместные предприятия с несколькими западными автомобильными брендами, среди которых Volkswagen Group и General Motors, и, соответственно, получает прямой доступ к технологиям компаний, входящих в эти империи.
Важное преимущество M70 — ощущение качества. Двери этой модели широко распахиваются, породисто, без усилий, захлопываются и ведут в просторный, оформленный по премиальным лекалам салон. Сочетания цветов и фактур экокожи в отделке, перфорированная кожаная обивка кресел, мягкий пластик, тактильно приятные и будто точеные тумблеры и кнопки — все создает ощущение добротности. При этом интерьеру свойственен и некоторый консервативный флер. Кластер 12,3 дюймовых дисплеев по нынешней моде, как ни крути, вчерашний день, разрешение дисплеев высокое, но у некоторых «одноклассников» оно выше. Крупные кнопки управления «климатом» и доступа к основному меню — тоже, казалось бы, автовинтаж. Однако по факту такая компоновка удобна, да и в целом эргономика — на высоте.
Понравилось и то, что сразу двумя кнопками на спицах руля можно назначить команды. Логичнее всего вызывать ими систему выбора режимов движения (в противном случае нужны три клика по тачскрину) и ракурсы функции кругового обзора. Что касается интеграции гаджетов, поддерживается подключение по проводам, по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. В перспективе же — появление бортовой «навигации» от «Яндекса».
Ну и, наконец, эта модель хорошо подходит для путешествий благодаря багажному отделению на 507 л и мощным рейлингам для вещевых боксов на крыше. Пятая дверь снабжена клавишей сервопривода, а грузовое отделение имеет удачную конфигурацию без сильных выступов. В подполье нашлось место для «докатки» и инструмента.
На презентации новых моделей «Москвич» показал несколько слайдов гоночных моделей «Москвич-412», отсылая к спортивному наследию бренда и, возможно, намекая на новые перспективные продукты. О чем именно идет речь, стало понятно после первых километров за рулем «семидесятки». Этот автомобиль сегодня предлагается только с передним приводом. Моторов на выбор — два. «Старший» 2 литровый агрегат выдает налогово-выгодные 200 л.с. и органично сосуществует с имеющим ручной режим 9 диапазонным автоматом, конструктивно близким к трансмиссии ZF. Такая машина ускоряется мощно, линейно и предсказуемо. Коробка при кикдауне лишь на полсекунды задумывается, после чего переключается «вниз» на 2–3 передачи рафинированно плавно. Не меньшим сюрпризом стали настройки руля — одновременно острого и точного, с внятным обратным усилием. Пыл «семидесятки» может охладить лишь «гражданский» режим Eco, в котором реакции на газ немного ослабляются, а руль становится легким и даже аморфным. Так что активировать эконастройки нет нужды, да и желания. Топовая «семидесятка» сильна именно своим напористым характером. Машина с «младшим» 1,5 литровым 150 сильным мотором и 7 ступенчатым преселективным роботом тоже резвая. Однако она не может похвастать столь солидным, как у 200 сильной модели, запасом тяги на «верхах», а при резком нажатии на газ пауза с переключением вниз получается заметно большей, чем у 2 литровой версии. В остальном это типичная машина для водителя — с плотной, но не жесткой подвеской, хорошей курсовой устойчивостью, цепкими тормозами и джентльменским набором электронных ассистентов (система контроля слепых зон, адаптивный «круиз» и так далее).
С появлением в обойме «Москвича» модели М90 еще один «среднеразмерник» «Москвич 8» вынужден отойти в тень, а точнее говоря, — в более доступный подсегмент. «90 й» крупнее, презентабельнее, щедрее оснащен, но главное, он мощнее и комфортнее едет. Пожалуй, основное, чем подкупает этот самый большой в истории бренда кроссовер, — простор трехрядного салона. Разрезной диван второго ряда здесь смещается продольно для доступа к щедрой на пространство, в том числе и для взрослых, двухместной «галерке». Кроме функционала смещения, для сидений второго ряда предусмотрена регулировка спинки по наклону, USB-слоты и светильники. Подогреваются, правда, только боковые сиденья второго ряда, но в целом пакет «теплых» опций щедрый. Вентиляция предусмотрена лишь для передних сидений. Массажа же нет вовсе, хотя он может появиться с введением в линейку шестиместной версии — с двумя капитанскими креслами второго ряда (она в производственных планах).
Цифровой инструментарий флагмана во многом повторяет таковой у «семидесятки», но «физических» клавиш под горизонтальным тачскрином здесь заметно больше. Подключение мобильных девайсов может быть как проводным, так и беспроводным, а USB-разъемы — формата Type-C, а не менее современные Type A, как в «семидесятке».
На водительском месте сразу обращаешь внимание на отличный обзор, чему способствуют и крупные внешние зеркала. Помогают также информативные ракурсы системы кругового обзора и функция предотвращения столкновений, в том числе перекрестных, при движении задним ходом.
Главный же козырь этой «взрослой» машины — практически перинная плавность хода. Столь комфортно настроенными подвесками нас радовали разве что модели Mercedes-Benz и Renault. Ходовая играючи сглаживает неровности разного калибра, при этом вертикальная раскачка на волнах асфальта и бугристой грунтовке если и присутствует, то в скромном объеме. Крены на виражах тоже не назвать чрезмерными, и, самое главное, — подвеска хорошо держит удар на неровностях, до пробоев не доходит. Курсовая устойчивость на скоростных прямиках — высокая. Одним словом, в лице «90 го» наш покупатель приобрел респектабельный семиместный автомобиль для комфортного передвижения на «дальняк». Корзине, картине, картонке и маленькой собачонке тоже найдется место на борту. Багажник при семиместной рассадке вмещает 332 л, а при сложенных спинках второго и третьего рядов — уже 2093 л.
Что же касается динамического потенциала, его обеспечивает та же агрегатная связка, что и у «семидесятки». С 2 литрового мотора, работающего в тандеме с 9 диапазонным автоматом, здесь сняты те же 200 л.с., но тяга передается на колеса обеих осей. Ускорение с любых скоростей происходит уверенно, однако для максимально оперативного отклика лучше задать режим «Спорт». Расход топлива при его выборе не ползет вверх радикальным образом. В нашем случае аппетит машины не превышал 14 л/100 км даже во время интенсивной езды в горах. Ну а в городе вполне можно жить с предустановкой «нормальный». Реакции на газ будут флегматичнее, а уверенное ускорение никуда не денется.
И, кстати, тасовать режимы движения в «старшей» модели даже удобнее, чем в «семидесятке». Для этого предусмотрена ухватистая поворотная шайба на напольном тоннеле. Жаль только, что ни ручного режима трансмиссии, ни подрулевых «лепестков» переключения передач, как у топового варианта М70, флагману не выделили. Зато, если для «семидесятки» полный привод на основе муфты подключения задних колес лишь обещают в обозримом будущем, для «90 го» он безальтернативен и работает отменно. В ходе теста в горах Карачаево-Черкесии флагман уверенно полз по глубокой снежной колее. Трансмиссия оперативно перераспределяла момент по осям, остальное делал тяговитый мотор и «умный» автомат.
Остается добавить, что за менее и более мощные переднеприводные исполнения «Москвич 70» компания просит от 2?689?000 рублей и 3?209?000 рублей, но это с учетом всех выгод (скидки за трейд-ин, кредит и так далее). Флагман с трансмиссией 4х4 оценен в 3?855?000 рублей также с учетом всех выгод. На первый взгляд цена кажется не самой демократичной, однако мы можем ответственно заявить — новые представители семейства стоят своих денег. Стимулом для фанатов бренда должны стать также перспективные «плюшки», которые обещает сотрудничество «Москвича» с «Атомом» и «Яндексом», локализующими свои новинки на столичном автозаводе марки. В компании прозрачно намекнули, что многие технологии двух брендов могут появиться со временем в моделях «Москвич». На наш взгляд, это очень неплохой бонус.
|
Технические характеристики «Москвич М70» 1.5 GDI DCT (2.0 GDI AT)*
|
Габариты
|
4655x1890x1664 мм
|
Колесная база
|
2765 мм
|
Снаряженная масса
|
1705 (1750) кг
|
Дорожный просвет
|
182 мм
|
Объем багажника
|
507/1484 л
|
Двигатель
|
бензиновый, 1496 (1986) см3
|
Мощность
|
150 (200) л.с.
|
Трансмиссия
|
роботизир. 7?ступ. (автоматическая 9-ступ.)
|
Привод
|
передний
|
Макс. скорость
|
195 (220) км/ч
|
Объем бака
|
55 (65) л
|
*в скобках указаны данные для версии М70 2.0 GDI AT
|
Технические характеристики «Москвич М90» 2.0 GDI AT
|
Габариты
|
4983x1967x1778 мм
|
Колесная база
|
2765 мм
|
Снаряженная масса
|
2105 кг
|
Дорожный просвет
|
190 мм
|
Объем багажника
|
332/2093 л
|
Двигатель
|
бензиновый, 1986 см3,
|
Мощность
|
200 л.с. при 4000–5000 об/мин
|
Трансмиссия
|
автоматическая 9-ступ.
|
Привод
|
полный
|
Макс. скорость
|
200 км/ч
|
Объем бака
|
65 л
