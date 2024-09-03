Kaiyi X7 Kunlun стал гибридом, а X3 Pro - электрокаром

Китайская компания Kaiyi представила гибридную версию X7 Kunlun iHD и электрическую модификацию X3 Pro EV на автосалоне в Чэнду. Оба кроссовера официально продаются на российском рынке

Марка Kaiyi сразу дала понять, что автомобили нацелены на экспорт и вероятно, уже в ближайшем будущем появятся в продаже и у нас. В плане дизайна никаких серьезных изменений не предвидится, единственное, “тройка” лишилась решетки радиатора, вместо которой стоит заглушка в цвет кузова.

Kaiyi X7 Kunlun оснастили 1,5-литровым турбомотором и двумя электромоторами по одному спереди и сзади. Суммарная мощность - 343 л.с. и 523 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода на электротяге - 150 км, в гибридном же режиме автомобиль способен преодолеть до 1200 км (CLTC).

X3 Pro EV получил только один электромотор мощностью 163 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора составляет 53,6 кВт*ч. Запас хода на одном заряде - 401 км (NEDC).

