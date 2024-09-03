Автомобильный портал Motorpage
3 сен 2024

Kaiyi X7 Kunlun стал гибридом, а X3 Pro - электрокаром

Kaiyi X7 Kunlun стал гибридом, а X3 Pro - электрокаром

Китайская компания Kaiyi представила гибридную версию X7 Kunlun iHD и электрическую модификацию X3 Pro EV на автосалоне в Чэнду. Оба кроссовера официально продаются на российском рынке

Марка Kaiyi сразу дала понять, что автомобили нацелены на экспорт и вероятно, уже в ближайшем будущем появятся в продаже и у нас. В плане дизайна никаких серьезных изменений не предвидится, единственное, “тройка” лишилась решетки радиатора, вместо которой стоит заглушка в цвет кузова.

Kaiyi X7 Kunlun оснастили 1,5-литровым турбомотором и двумя электромоторами по одному спереди и сзади. Суммарная мощность - 343 л.с. и 523 Нм крутящего момента. Заявленный запас хода на электротяге - 150 км, в гибридном же режиме автомобиль способен преодолеть до 1200 км (CLTC).

X3 Pro EV получил только один электромотор мощностью 163 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Емкость аккумулятора составляет 53,6 кВт*ч. Запас хода на одном заряде - 401 км (NEDC).
 

При написании новости использовалась информация:
Carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...

Stellantis официально заявил, что не будет продавать свои бренды

03 сентября 2024

Audi Q5 получил новый дизайн и полностью стал гибридом

02 сентября 2024

Changan CS75 Plus получил очередное обновление

02 сентября 2024

Каким стал Volkswagen Passat для китайского рынка?

02 сентября 2024

Geely и Baidu выводят на рынок электрокар Jiyue 07 с запасом хода 880 км

02 сентября 2024
Chery Tiggo 8 Pro Max

В Чэнду представили Chery Tiggo 8 Pro Max

02 сентября 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 6 - москвич 6 (2023) ресурсный тест, часть 2 столичная штучка Тест драйв
29 августа 2024

Москвич 6
"Ресурсный тест, часть 2: Столичная штучка"
FAW Bestune B70 - faw bestune b70 (2023) и снова про любовь
Тест драйв
26 августа 2024

FAW Bestune B70
"И снова про любовь"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"
Hongqi H5 - hongqi h5 (2023) бизнес-класс по-китайски
Тест драйв
19 августа 2024

Hongqi H5
"Бизнес-класс по-китайски"

Написано новостей:

3 5 0 5 0