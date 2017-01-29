Новое поколение Audi A3 - Ингольштадтский авангард

Audi A3 четвертого поколения пришла на смену модели образца 2012 года, совершив огромный скачок в сфере дизайна, технической начинки и электронного оснащения

Audi A3 четвертого поколения пришла на смену модели образца 2012 года, совершив огромный скачок в сфере дизайна, технической начинки и электронного оснащения

Трапеция радиаторной решетки, занимающая две трети «фасада», воздухозаборники, напоминающие поворотные сопла истребителя, острые грани, глубокие выштамповки, расширенные колесные арки, иглоподобная оптика – дизайнерский пируэт от консерватизма к авангарду оказался настолько стремительным, что A3 новой генерации напоминает скорее прорывной концепт, нежели серийный автомобиль. Из семейства, которое будет представлено кузовами хэтчбек и седан, пока выведена только «пятидверка», причем объявлено, что из-за слабого спроса на трехдверную модификацию и кабриолет в обозримом будущем такие исполнения решено не выпускать.

Модель по-прежнему базируется на платформе MQB, однако внешние габариты заметно увеличились. Прибавка в длину составила 27 мм (4340 мм), в ширину – 35 мм (1820 мм). Высота же (1426 мм) и размер колесной базы (2637 мм) остались неизменными. При этом автопроизводитель сообщает, что от предшественника не позаимствовано ни одной кузовной детали, а также – о прогрессе по части аэродинамики и шумоизоляции. Багажник прибавил в объеме 40 л (до 380 л), а при сложенном диване и все 100 л (1200 л). На модификациях с двигателями слабее 150 л.с. сзади установлена торсионная балка, а на тех, что помощнее, – «многорычажка». Альтернатива базовому варианту подвески – спортивное шасси с более жесткими настройками упругих элементов и уменьшенным на 15 мм клиренсом, а также подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами.

В салоне градус экзотики едва ли не зашкаливает. К примеру, линия дефлекторов вентиляции спускается от водительской зоны к пассажирской, будто по ступеньке. Виртуальная «приборка» представлена в двух вариантах – с диагональю 10,25 или 12,3 дюйма. На место выдвижного экрана мультимедиа пришел аналог, вписанный в центральную консоль и повернутый на небольшой угол в сторону водителя (размер сенсорного дисплея составляет 10,1 дюйма уже в базовом оснащении). Управление блоком климат-контро­ля кнопочное. Мультимедийный центр MMI стал работать заметно быстрее, получил расширенные возможности распознавания речи, поддерживает протоколы Android Auto и Apple CarPlay и многочисленные онлайн-сервисы, имеется встроенная точка доступа Wi-Fi. Преду­смотрены также проекционный дисплей, беспроводная зарядка и атмосферная подсветка.

«Зеленая» повестка тоже реализована. В одном из вариантов обшивки сидений впервые в истории модели применен переработанный пластик. Из вторсырья на основе полимеров выполнены и элементы шумоизоляции, напольное покрытие, обивка багажника. Увеличение внешних габаритов ожидаемо добавило пространства в салоне – прежде всего перед коленями, в районе локтей и плеч передних и задних пассажиров.

А3 дебютирует на рынке в переднеприводном исполнении с 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором и 2-литровыми турбо­дизелями (116 и 150 л.с.). В качестве опции предложат умеренный гибрид, где в помощь бензиновому агрегату мощностью 150 л.с. придан 48-вольтовый стартер-генератор на 18 л.с. Коробки передач – 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Позже в гамме появятся полноприводные варианты, а также подключаемые гибриды и «заряженные» версии S3 и RS3. Не исключен и выпуск версии повышенной проходимости Allroad.

В списке доступного оборудования новинки значатся матричные фары, адаптивный круиз-контроль, работающий в диапазоне скоростей до 210 км/ч, системы удержания в полосе, мониторинга слепых зон, помощи при выезде задним ходом и автоматической парковки. Продажи автомобиля в Европе начнутся в мае. За базовую версию с 1,5-литровым 150-сильным бензиновым мотором в Германии просят 28 900 евро.