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Zontes ZT 350 GK мониторZontes ZT 350 GK двигательZontes ZT 350 GK вид сзади

Если перспектива пересесть на два колеса вас одновременно манит и пугает, неоклассик Zontes ZT 350 GK как раз такой — ласковый к новичкам и далеко не «беззубый» байк для опытных мегаполисов

В нашем стремительно меняющемся мире Zontes ZT350 GK можно считать настоящим ветераном — на отечественном рынке он продается уже около трех лет и пользуется неизменной популярностью. Причем, если у магазина или бензоколонки кто-нибудь подходил ко мне с вопросами о мотоцикле, практически всегда это оказывался либо недавний выпускник мотошколы, либо человек с «категорией», но без опыта. Даже удивительно, как дизайнерам удалось настолько угадать с внешностью, — похоже, этот байк излучает сильнейшую ауру, которая буквально притягивает целевую аудиторию.

Zontes ZT350 GK получился очень гармоничным. Стильная диодная фара, красивые сдвоенные трубы выхлопа, спицевые колеса, небольшой прямоугольник цифровой приборки — здесь все на своих местах, нет ни одного наружного элемента, выбивающегося из общей концепции или хоть как-то намекающего на некачественную сборку.

К тому же байк умеет расположить к себе с первого знакомства: по небольшому брелку с меткой ZT350 GK узнает вас за полтора метра, останется просто сесть в седло, нажать красную кнопку, чтобы включить приборы, и завести двигатель. Расставание еще проще. Достаточно поставить мотоцикл на боковую подножку — и можно уходить, электроника сама погасит свет, заблокирует руль и встанет на охрану. Даже лючок бензобака и седло у Zontes открываются кнопками на руле, так что брелок можно вообще не доставать из кармана, а замка зажигания и «физического» ключа у мотоцикла просто нет.

Высота по седлу — 795 мм. С моим ростом 183 см я всегда могу поставить обе ноги на землю, не отрывая пяток и даже не вытягивая ноги. А значит, райдерам ростом примерно от 165 см тоже не составит труда выстоять светофор. При этом седло заужено в передней части, и топливный бак такой формы, что его удобно обнимать коленями. Ноги не приходится расставлять широко, подножки удобны, а лапки переключения передач и ножного тормоза можно отрегулировать, хотя мне они подошли и с «заводскими настройками». Посадка классическая, прямая, ничто не вынуждает вас сильно нагибаться или сгибать колени. В общем, нигде не жмет, не тянет, да и место для пассажира — не фикция, ваша «двойка» сумеет устроиться довольно удобно, к тому же задняя часть седла приподнята ступенькой — не придется выглядывать из-за спины.

Zontes ZT350 GK почти идеально вписывается в городской поток по габаритам. Длина байка — 2070 мм, колесная база — 1390 мм. Рама стальная, но мотоцикл не тяжелый — 169 кг. К тому же центр тяжести расположен низко, а вес правильно распределен по осям, поэтому практически не ощущается — мотоцикл очень верткий, отлично рулится, да и, закатывая его в гараж, не придется напрягаться.

Словом, управляемость в городе вас точно не разочарует. Единственное, к чему можно придраться, — слишком широко расставленные зеркала и грузики. Они вместе с защитными гардами, которые не так уж нужны в городе, добавляют рулю несколько лишних миллиметров. Впрочем, это совсем не мешает протискиваться между автомобилями в плотных пробках, а при желании скобы легко отвинтить, да и зеркала в основном оказываются выше зеркал попутных легковушек.

Zontes ZT350 GK приводит в движение четырехтактный одноцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения объемом 348 см3 с маркировкой ZT184MP. Мотор вполне современный — четыре клапана на цилиндр, два верхних распредвала, впрыск от Bosch. К тому же этот движок лежит в основе целого семейства соплатформенных «трехстопятидесяток» Zontes, так что он не уникален и проблем с запчастями не будет.

Мощность двигателя 39,43 л.с. Почти сорока «лошадей» хватает, чтобы бодро уйти со светофора, легко оторваться от потока и не отказывать себе в быстрых обгонах, если открылся просвет в соседней полосе. Диаметр цилиндра 84,5 мм, ход поршня — 62 мм. Мотор не длинноходный и любит обороты — максимум мощности приходится на 9500 об/мин, ну а весь крутящий момент в 32,8 Нм доступен при 7500 об/мин. Кстати, степень сжатия здесь аж 12,3, соответственно, и бензин нужно лить 95 й.

Мне понравилась не слишком длинноходная и хорошо настроенная ручка газа — никаких лагов в начале хода: насколько повернул, столько и получил, при этом пугающей новичков резкости нет ни в «экологичном», ни в «спортивном» режиме. Да-да, у Zontes ZT350 GK есть два режима вождения, правда, я почти сразу перешел в «спортивный», хотя, если вы предпочитаете размеренное движение, экорежим вас тоже не разочарует.

Четырехтактная «одностволка» Zontes работает в паре с шестиступенчатой коробкой передач с «проскальзывающим» сцеплением, которое не позволяет заблокировать заднее колесо при резком переключении с высшей на низшую передачу. Передаточные числа подобраны хорошо, нейтралка легко ищется, переключения четкие. Это важно, поскольку щелкать лапкой придется довольно часто, даже в городе легко дойти до пятой передачи, ведь первая кончается примерно на 53 км/ч, вторая на 73 км/ч, третья на 98 км/ч, четвертая на 112 км/ч, а кто из нас не грешен… Впрочем, ничто не мешает трогаться на «второй» и лавировать в пробках на «третьей». В общем, Zontes ZT350 GK — это хорошо сделанный, современный байк от гигантской компании, которая не один десяток лет производит огромное количество самых разных мотоциклов и давно вышла на европейский уровень качества.

На сайте компании Rolling Moto, занимающейся дистрибуцией марки в России, Zontes ZT350 GK продается за 499?990 рублей, и на осень 2024 года этот ценник, как говорится, «в рынке», так что в качестве мотоцикла на первый сезон или «просто ездить» по городу, выбираясь по выходным за его пределы, его более чем достаточно. Ну а если вам чего-то не хватает именно в ZT350 GK, например, багажника или ветрового стекла, не забывайте, что линейка ZT350 — это целое семейство, в котором найдется байк на любой вкус, от неоклассика и нейкеда до туриста и круизера.

    

Технические характеристики Zontes ZT350-GK

Габариты

2070x845x1120 мм

Колесная база

1390 мм

Высота по седлу

795 мм

Дорожный просвет

170 мм

Вес

169 кг

Объем топливного бака

17 л

Двигатель

одноцилиндровый 4?тактный, 4 клапана на цилиндр, охлаждение жидкостное, 348 см3

Мощность

39,43 л.с. при 9500 об/мин

Крутящий момент

32,8 Нм при 7500 об/мин

Передняя подвеска

вилка перевернутого типа

Задняя подвеска

моноамортизатор

Тормоза

дисковые, гидравлические, с ABS

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