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15 дек 2020

Amazon представил свой беспилотник

Amazon представил свой беспилотник

Amazon, а точнее его дочерняя структура Zoox, представила свой образец полностью автономного транспортного средства. Продукт – полностью серийный

Да, читатели Motorpage, педалей и руля здесь нет – полная автономия и водитель не нужен.  Машина ориентируется вокруг при помощи целого комплекса датчиков, лидаров и камер, которые обеспечивают обзор на полные 360 градусов. Основным предназначением таких беспилотников станут сервисы такси.

Что касается техники, то на транспортном средстве установлены два электромотора, мощность которых не озвучивается. Также не озвучивается и емкость аккумуляторов, но указано, что по времени их хватит на восемнадцать часов. Интересно, что новинка способна работать в режиме «тяни-толкай», то есть  автомобиль может двигаться любой стороной.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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