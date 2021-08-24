BMW M5 станет гораздо мощнее

BMW начнёт выводить на рынок новое поколение 5 серии в 2023 году, однако с семейством произойдут серьезные метаморфозы.

Сегодня мы поговорим про конкретную версию «пятерки» - зараженную, которая носит индекс «М». Как сообщает журнал Autocar, флагман семейства станет гибридом! Бензиновый силовой агрегат дополнят электрическим двигателем. По предварительным данным мощность силовой установки превысит отметку в 750 лошадиных сил. В то же время поговаривают о том, что будут версии и куда мощнее – есть мнение, что таким образом в BMW хотят составить конкуренцию супергибридам Mercedes AMG.

В глобальном же плане новое поколение BMW 5 серии построят на основе модернизированной «тележки» CLAR, на которой базируется большинство нынешних моделей бренда. Она допускает использование как ДВС, так и гибридов разных типов, а также создание моделей на электротяге.