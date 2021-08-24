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24 авг 2021

BMW M5 станет гораздо мощнее

BMW M5 станет гораздо мощнее
Автор фото: фирма-производитель

BMW начнёт выводить на рынок новое поколение 5 серии в 2023 году, однако с семейством произойдут серьезные метаморфозы.

Сегодня мы поговорим про конкретную версию «пятерки» - зараженную, которая носит индекс «М». Как сообщает журнал Autocar, флагман семейства станет  гибридом! Бензиновый силовой агрегат дополнят электрическим двигателем.  По предварительным данным мощность силовой установки превысит отметку в 750 лошадиных сил.  В то же время поговаривают о том, что будут версии и куда мощнее – есть мнение, что таким образом в BMW хотят составить конкуренцию супергибридам  Mercedes AMG.

В глобальном же плане новое поколение BMW 5 серии построят на основе модернизированной «тележки» CLAR, на которой базируется большинство нынешних моделей бренда. Она допускает использование как ДВС, так и гибридов разных типов, а также создание моделей на электротяге. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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