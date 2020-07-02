ЦКАД собираются сделать очень быстрым

Скоростной режим на ЦКАД предложили увеличить до 150 км/ч. Ожидается, что большая часть новой дороги будет открыта уже в этом году

Скоростной лимит на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье могут увеличить до 150 км в час. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минтранса России Евгения Дитриха. По его словам, изначально была согласована скорость движения 130 км в час. «То, что сегодня уже предварительно согласовано, наверное, это скорость движения 130 км/ч. Сейчас мы обсуждаем потенциальную возможность увеличения скорости до 150 км/ч. Думаю, что в течение года такое решение мы примем».

Восьмиполосная автомагистраль протяженностью более 500 км пройдет на расстоянии от 20 до 86 км от МКАД, по территории городского округа Домодедово, Подольского и Наро-Фоминского районов Московской области и Троицкого административного округа Москвы. Ожидается, что дорогу оснастят автоматической системой управления дорожным движением, станциями метеорологического наблюдения, вертолетными площадками, средствами экстренной связи, а также стоянками для отдыха водителей.