Движение по трассе М-12 запустят уже в декабре

Движение на участке М-12 от Москвы до Владимира будет запущено уже во второй половине декабря. К сожалению, по полноценного ввода трассы в эксплуатацию еще далеко

На сегодняшний день, уже запущен участок протяженностью 23 километра от Электростали до Орехово-Зуево, соединяющий Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) и Московское большое кольцо (А-108). Целиком же трасса пройдет до Казани. Полностью дорогу откроют лишь в 2024 году, зато после этого до столицы Татарстана, по расчетам, можно будет доехать за 6 -7 часов, вместо нынешних 12.

Оплата проезда реализована через систему «Свободный поток», с которой автомобилисты уже знакомы – она запущена на ЦКАД. Принцип прост – класс автомобиля определяется после проезда мимо специального радара. Именно от класса и зависит тариф. Поездку необходимо оплатить через приложение или сайт Автодора в течение ближайших трех дней.