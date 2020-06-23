ГИБДД аннулировала регистрацию почти полумиллиона автомобилей

Госавтоинспекция прекратила регистрацию более 460 тысяч автомобилей, числящихся за умершими владельцами. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России по итогам мониторинга применения региональными подразделениями законодательства по регистрации транспортных средств

Как сообщает портал Drom, ГАИ решила более строго подойти к отмене регистрации автомобилей, собственники которых умерли, в марте 2020 года. Это стало возможным благодаря взаимодействию Госавтоинспекции и Федеральной налоговой службы (ФНС), предоставившей данные о скончавшихся автовладельцах.

Поводом к ужесточению стала авария в Москве на Бутырской улице, в которой погиб человек. Как выяснилось, за собственником машины числилось более 650 штрафов. Оказалось, что автовладелец, на которого выписывались все эти штрафы, давно умер. При этом реальный водитель их не оплачивал и ездил как вздумается. Теперь в ситуациях, когда собственника уже нет в живых, регистрация автомобиля будет аннулирована, водителя оштрафуют, номера снимут, а саму машину отправят на штрафстоянку. Отмена регистрации будет сделана без предупреждения наследников.