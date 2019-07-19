Гигантисссимо: Ателье Hennessey представили свой вариант пикапа Chevrolet Silverado

Известное на весь мир тюнинг-ателье Hennessey, как правило, занимается наддувом и модернизацией маслкаров и суперкаров, однако в последнее время его специалисты берутся и за другие интересные проекты, например, за пикапы.

Новый проект получил название Hennessey Goliath 6x6. Автомобиль построен на базе стандартного Silverado Trail Boss Z71, однако ходовую часть пикапа полностью переработали: на 20 сантиметров был увеличен клиренс, установлены новые стабилизаторы поперечной устойчивости, пружины, полноприводная трансмиссия от грузового автомобиля, а обута машина в диски R20 с 37-дюймовыми внедорожными шинами.