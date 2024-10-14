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14 окт 2024

Honda построила завод по выпуску электрокаров в Китае

Honda построила завод по выпуску электрокаров в Китае

Японская компания Honda открыла в китайском городе Ухань завод по производству электромобилей и гибридов. Данное предприятие было организованно совместно с Dongfeng, и выпускать там будут модели марки Lingxi и семейство Honda Ye

Производственные мощности данного предприятия составляют 120 000 автомобилей в год. Первыми на конвейер встанут седан Lingxi L и кроссовер Ye S7. Пока обе модели предложены только с электрическими силовыми установками. У седана - это один мотор на 218 л.с., а у кроссовера - два суммарной мощностью 476 л.с. Заявленный запас хода - 520 и 620 км соответственно.

Позже к ним присоединится ещё ряд моделей. Согласно планам компании, до 2027 г. на китайском рынке будет представлено 10 «зелёных» автомобилей бренда, включая новую серию e:N. Руководство Honda полагает, что новый завод позволит увеличить продажи на китайском рынке.

При написании новости использовалась информация:
cnevpost

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