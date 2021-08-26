Iran Khodro возвращается в Россию!

Помните этого иранского производителя, который продавал на нашем рынке лицензионные копии 405 Peugeot? Так вот, он возвращается снова!

На одной из крупных промышленных выставок, иранцы показали аж три модели, которые могут появиться на нашем рынке. Все три – седаны. Первый - модель Runa, которая является ни чем иным как копией седана Peugeot 2006. Оставшиеся Dena и Tara идентифицировать сложно, однако, все автомобили базируются на агрегатах Peugeot.

Tara и Runna+ оснащаются 1,6-литровым атмосферным мотором с отдачей в 112 лошадиных сил. В качестве трансмиссии будет использоваться 5-ступенчатая механика или аналогичный (по числу диапазонов) автомат. Что касается Dena, то он уже оснащен турбо-движком 1.6 на 150 лошадиных сил. Он сочетается с 6-ступенчатым автоматом.