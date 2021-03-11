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11 мар 2021

Как Волги в Штатах продавали

Как Волги в Штатах продавали

Порой история подкидывает нам интересные факты, например, автомобили ГАЗ продавились в США, и не в советские годы, а во вполне осязаемом прошлом.

Да, двадцать лет назад наши машины были замечены прессой в Техасе. Как сообщает издание The Drive,  тогда там стоял один шоурум, в котором находилось ровно шесть машин – пара ГАЗелей, пара Соболей и пара Волг. Любопытно, что одна из Волг, была перспективной моделью 3111, которая сейчас очень ценится отечественными коллекционерами.

Правда, в продажу американцам машины не шли – у них не было сертификации. Предполагалось, что через этот центр машины будут закупать дистрибьюторы из Мексики и Южной Америки. Любопытно, но проектом руководил некто Холт Хикман. Имя его вряд ли о чем-то говорит, однако, его компания SCS/Frigette, долгое время была поставщиком кондиционеров для автомобилей ГАЗ и Lada. К сожалению, дело не выгорело -  у ГАЗ начались реформы после поглощения олигархической, и многие проекты такого рода были попросту закрыты.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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