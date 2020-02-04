Канадцы представили очень мощный суперкар

Канадская компания Felino представила модель под названием CB7R с 700-сильным атмосферным двигателем. Создатели новинки отметили, что он была «разработана для опытных водителей»

Экстремальный суперкар сертифицирован для езды по дорогам общего пользования, о чем говорит буква R в названии — Road. Купе оснастили 6,2-литровым безнаддувным двигателем V8, выдающим 525 л. с. и 660 Н•м крутящего момента.

Кроме того, для автомобиля предусмотрен 7-литровый восьмицилиндровый агрегат, развивающий 700 сил и 785 ньютон-метров. Такой суперкар способен ускоряться с места до первой «сотни» за 2,9 секунды. Felino CB7R получил кузов из композитных материалов, благодаря чему масса автомобиля составила всего 1135 килограммов. Felino CB7R выпустят ограниченным тиражом.