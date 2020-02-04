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4 фев 2020

Канадцы представили очень мощный суперкар

Канадцы представили очень мощный суперкар

Канадская компания Felino представила модель под названием CB7R с 700-сильным атмосферным двигателем. Создатели новинки отметили, что он была «разработана для опытных водителей»

Экстремальный суперкар сертифицирован для езды по дорогам общего пользования, о чем говорит буква R в названии — Road. Купе оснастили 6,2-литровым безнаддувным двигателем V8, выдающим 525 л. с. и 660 Н•м крутящего момента.

Кроме того, для автомобиля предусмотрен 7-литровый восьмицилиндровый агрегат, развивающий 700 сил и 785 ньютон-метров. Такой суперкар способен ускоряться с места до первой «сотни» за 2,9 секунды. Felino CB7R получил кузов из композитных материалов, благодаря чему масса автомобиля составила всего 1135 килограммов. Felino CB7R выпустят ограниченным тиражом.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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