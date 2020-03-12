Минюст отказался повышать штрафы водителям

В новом КоАП сохранятся прежние размеры штрафов за нарушения ПДД, сообщили в Минюсте

Размеры штрафов за нарушения ПДД в новом проекте КоАП оставят на текущем уровне и менять не будут. Об этом заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак на заседании рабочей группы при Общероссийском народном фронте (ОНФ), сообщает портал Autonews. Финансовую ответственность нарушителей не будут корректировать ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения. При этом ранее в Минюсте заявляли, что глава КоАП, посвященная нарушениям ПДД, «запросам общества не соответствует и будет изменена».

Напомним, изначально предполагалось существенно увеличить суммы штрафов. Согласно опубликованному в январе проекту нового КоАП, денежное наказание за некоторые нарушения должны были возрасти весьма существенно — в два-шесть раз. В частности, минимальный штраф за превышение скорости (то есть за превышение на 20-40 км/ч) предполагалось увеличить с 500 рублей сразу до 3 тысяч.