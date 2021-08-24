МВД отрицает использование комплекса "Дорожный пристав"

На днях несколько региональных подразделений ГИБДД заявили о том, что начали использовать новый комплекс фото-видеофиксации, который носит неофициальное название "Мобильный пристав"

В чем принцип его работы? Отслеживая поток движения в реальном времени, комплекс в режиме онлайн сверяет номера машин с базами данных ГИБДД, судебных приставов и налоговой инспекции. В случае выявления должника передается сигнал на ближайший пост, где за дело берутся инспекторы ДПС.

Вся соль заключается в том, что в МВД стали официально отрицать использование данных комплексов. Ведомство утверждает, что данный программно-аппаратный комплекс на вооружении МВД не состоит. Интересно, что создатели комплекса заявляют лишь о совместном использовании данного оборудования в совместных рейдах ГИБДД и ФССП.