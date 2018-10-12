На московских светофорах появятся новые "глаза"

Новые светофоры получили дополнительные секции с изображением пешехода и стрелкой бело-лунного цвета. На данный момент подобные светофоры установлены в качестве эксперимента. В случае успеха подобное решение будет реализовано и в регионах

Новые светофоры служат лишь для напоминания действующего пункта ПДД: он касается требования пропустить пешеходов при сигнале светофора, разрешающем автомобилям поворачивать направо. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) считают, что такие светофоры «с совмещёнными пешеходно-автомобильными фазами», позволят экономить время ожидания зеленого сигнала для всех участников дорожного движения.

Новые светофоры установлены на трех перекрестках: пересечение Старой Басманной улицы с Токмаковым переулком, Шмитовского проезда с улицей 1905 года, а также Волкова переулка с улицей Красная Пресня. Предполагается, что в пиковые часы новая схема движения позволит сократить время ожидания для пешеходов на этих перекрестках в несколько раз.