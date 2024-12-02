На российский рынок выходит новый автомобильный бренд Rox

В этом месяце на российском рынке появится новый автомобильный бренд Rox (в Китае - Jishi), дистрибьютором которого у нас станет “дочка” китайского концерна Sinomach. Продажи автомобилей будут осуществляться через дилерскую сеть марки Oting

Первенцем новой линейки в России станет модель Rox Motor 01. Это последовательный гибрид, оснащенный двумя электромоторами и 1,5-литровым ДВС. Суммарная мощность системы - 476 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 5,5 с. Максимальный запас хода в гибридном режиме составит 1338 км.

Rox Motor 01 в длину - 5295 мм. (без “запаски” - 5050 мм), а колесная база - 3010 мм. Дорожный просвет - 205 мм. По дизайну и форме кузова новинка очень напоминает Land Rover Defender, но со своим “передком”. Внутри 7 посадочных мест вне зависимости от комплектации. В Китае такой автомобиль стоит от 350 000 юаней (5 150 000 рублей). У нас пока цены не объявлены.