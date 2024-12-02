Автомобильный портал Motorpage
2 дек 2024

На российский рынок выходит новый автомобильный бренд Rox

На российский рынок выходит новый автомобильный бренд Rox
Автор фото: фирма-производитель

В этом месяце на российском рынке появится новый автомобильный бренд Rox (в Китае - Jishi), дистрибьютором которого у нас станет “дочка” китайского концерна Sinomach. Продажи автомобилей будут осуществляться через дилерскую сеть марки Oting

Первенцем новой линейки в России станет модель Rox Motor 01. Это последовательный гибрид, оснащенный двумя электромоторами и 1,5-литровым ДВС. Суммарная мощность системы - 476 л.с. Заявленный разгон до “сотни” - 5,5 с. Максимальный запас хода в гибридном режиме составит 1338 км.

Rox Motor 01 в длину - 5295 мм. (без “запаски” - 5050 мм), а колесная база - 3010 мм. Дорожный просвет - 205 мм. По дизайну и форме кузова новинка очень напоминает Land Rover Defender, но со своим “передком”. Внутри 7 посадочных мест вне зависимости от комплектации. В Китае такой автомобиль стоит от 350 000 юаней (5 150 000 рублей). У нас пока цены не объявлены.

При написании новости использовалась информация:
Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...
Scoperta

Итальянский стиль для британской классики: Camal Scoperta на базе Caterham Seven

02 декабря 2024
Belgee S50

Белорусская марка Belgee пополнила свой модельный ряд седаном S50

02 декабря 2024

GAC и Huawei создадут новый бренд “зеленых” автомобилей премиум класса

02 декабря 2024
Mercedes-Benz S900

Mercedes-Benz готовится к расширению линейки S-Class: зарегистрированы индексы S700, S800 и S900

29 ноября 2024

На бывшем заводе Hyundai будут собирать китайские кроссоверы

29 ноября 2024

В России повысят штрафы и уменьшат скидку за их своевременную оплату

29 ноября 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BAIC BJ40 - baic bj40 (2023) cила внедорожника Тест драйв
02 декабря 2024

BAIC BJ40
"Cила внедорожника"
Tank 500 - tank 500 blacktrail (2024) черное на черном
Тест драйв
29 ноября 2024

Tank 500
"Черное на черном"
BAIC BJ40 - baic bj40 (2023) мама мыла раму
Тест драйв
26 ноября 2024

BAIC BJ40
"Мама мыла раму"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 3 7 7