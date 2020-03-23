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23 мар 2020

Началось тестирование системы «Свободный поток» на платных трассах

Началось тестирование системы «Свободный поток» на платных трассах

В России началось тестирование системы «Свободный поток», которая позволит оплачивать проезд по трассам без остановки автомобиля. Об этом сообщила  ГК «Автодор»

Для обеспечения безбарьерного проезда «Автодору» пришлось разработать и установить новые технические комплексы. Над каждой полосой и даже над обочиной монтируются антенны для распознавания транспондеров. Также компьютер следит за трафиком с помощью видеокамер. В частности, он распознает номера и ведет подсчет количества осей для правильной классификации транспортного средства. Соответственно, оплата будет списана даже в том случае, если машина не оборудована транспондером. В дополнение к этому осуществляется лазерное сканирование для определения габаритов автомобиля.

В случае неоплаты проезда будет предусмотрен штраф в размере от 2,5 до 5,5 тысячи рублей: законопроект о его введении в КоАП внесен в Госдуму.Новая система уже установлена на 64-м километре трассы М-4 «Дон». До конца 2020 года планируется запустить ее в эксплуатацию на третьем пусковом комплексе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. В общей сложности на ней установят 12 таких пунктов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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