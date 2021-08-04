Названы самые эвакуируемые марки автомобилей в Москве

С начала 2021 года в Москве за нарушение правил парковки эвакуировали более ста тысяч машин. Своеобразной улицей нарушителей стал проспект Мира

Пресс-служба столичного департамента транспорта дает нам точные цифры. Общее число эвакуированных автомобилей – 116 тысяч. С проспекта Мира было эвакуировано 2192 автомобиля. Своеобразное серебро завоевало Варшавское шоссе с 1738 эвакуированными машинами. Бронза отошла к Ленинградскому проспекту -1518 случаев эвакуации.

Теперь перейдем к самому интересному – к маркам. Итак, самой эвакуируемой маркой стал Hyundai. Второе место - у Kia, а третье - у Volkswagen. Мы призываем читателей Motorpage не нарушать правила, а также напоминаем, что с апреля повысились тарифы эвакуации. Водители, чьи машины заберут на штрафстоянку, теперь вынуждены платить на 15% больше, чем раньше.