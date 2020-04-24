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24 апр 2020

Pininfarina планирует выпустить 1000-сильный электрический кроссовер

Pininfarina планирует выпустить 1000-сильный электрический кроссовер

Pininfarina собирается открыть новый сегмент, который можно описать как «не причиняющие вреда окружающей среде роскошные транспортные средства» (Sustainable luxury vehicle — SLUV). Пионером должна стать модель под названием Pura Vision

C идейной точки зрения ателье хочет создать нечто среднее между кроссовером Lamborghini Urus и спорт-универсалом Porsche Panamera Sport Turismo. Главный дизайнер Pininfarina Лука Боргоньо говорит, что при разработке дизайна новой машины он вдохновлялся прошлыми шедеврами ателье: в частности, в линиях капота можно будет прочитать мотивы купе Cisitalia 202 1947 года, а в стеклянной крыше — отсылку к Alfa Romeo 6C 3000 Superflow 1953-го.

Автомобиль оснастят двумя электромоторами с суммарной мощностью 1000 л.с., запас хода оценивается в 550 километров. До 100 км/ч Pura Vision сможет разгоняться за 3 секунды, максимальная скорость составит 300 км/ч. Pura Vision планировали публично представить на автофестивале Concours d'Elegance в Пеббл Бич (США), который был запланирован на 16 августа. Но 23 апреля объявлено, что фестиваль отменен из-за угрозы распространения коронавируса.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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