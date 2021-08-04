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4 авг 2021

Покупка отечественных машин будет сопровождаться скидками

Покупка отечественных машин будет сопровождаться скидками

В федеральном правительстве прошло обсуждение условий предоставления скидки на собранные в РФ электромобили. После всех согласований был утвержден ее максимальный размер- 25 процентов от общей суммы.

Сообщается, что при расчетах за основу взяли среднюю сумму в два с половиной миллиона рублей.  Соответственно, если оперировать данными цифрами, то мы получим скидку в 625 тысяч рублей.  Саму скидку собираются предоставлять на те машины, которые собираются в нашей стране крупноузловым методом. При этом допускается использование батарей иностранного производства.

Но уже с 2024 году условия будут ужесточены – скидка будет распространяться лишь на машины, которые собираются в нашей стране по полному циклу. 2026 год станет датой внедрения еще одного препятствия – аккумуляторы, которые используются в электромобиле, должны быть отечественного производства.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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