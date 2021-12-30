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30 дек 2021

Polestar выпустит конкурента Porsche Macan

Polestar выпустит конкурента Porsche Macan

Марка Polestar объявила о намерении выпустить еще один электрический кроссовер. Новинка должна стать конкурентом электрической версии Porsche Macan.

Что мы в данный момент знаем об автомобиле? Официальные источники в лице главы Polestar, Томаса Ингенлата, рассказывают лишь то, что новинка будет выполнена в форм-факторе кросс-купе. Кроме того, кроссовер окажется компактнее модели Polestar 3. Впрочем, Ингелат пообещал, что на просторе в салоне уменьшение размеров не скажется. Кроме того, вседорожнику обещан эффектный и аэро­динамичный дизайн.

Информации о моторной гамме нет. Известно лишь что б азироваться Polestar 4 будет, как и прочие модели компании, на собственной версии архитектуры SEA, разработанной инженерами Geely и Volvo.  Дебют автомобиля назначен на 2023 год.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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