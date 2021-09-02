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2 сен 2021

Представлена новая Niva Bronto

Представлена новая Niva Bronto
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ выводит на рынок обновленную версию оффроудного исполнения Lada Niva с приставкой Bronto. Стоимость на автомобиль стартует с отметки в 919 тысяч рублей.

По большому счету новая Niva Bronto отличается от старой лишь тем, что получила новый салон, который на обычной «Ниве» стоит уже целый год как. Впрочем, как раз от обычной нивы автомобиль отличается существенно. Во-первых, у машины увеличен дорожный просвет, во вторых, установлены новые колеса с шипованной резиной.

Что до агрегатной составляющей, то здесь полный стандарт – мотор 1.7, механическая трансмиссия и постоянный полный привод.

При написании новости использовалась информация:
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