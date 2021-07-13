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13 июл 2021

Представлена самая быстрая Audi RS7

Представлена самая быстрая Audi RS7

Ютуб-блогеры показали Audi RS7 из Польши, которую назвали самой мощной модификацией данной модели в истории!

Конечно же, ни о каком стоке здесь речи не идет! Машину существенно доработали - штатный 4,0-литровый V8 довели по отдаче до уровня гиперкаров вроде Lamborghini. Модификации были существенны: новый блок управления, новая система турбонаддува, альтернативный выхлоп… и так далее. Перечислить все просто невозможно – новшеств так много, что, открыв капот, машину просто нельзя узнать.

В итоге лифтбек не только набирает 100 км?/?ч быстрее чем за 2,5 секунды, но и способен ускориться со 100 до 200 км?/?ч за 4,63 секунды. И ещё 3,95 секунды понадобится ему, чтобы набрать максимальные 250 км?/?ч.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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