Представлена самая быстрая Audi RS7

Ютуб-блогеры показали Audi RS7 из Польши, которую назвали самой мощной модификацией данной модели в истории!

Конечно же, ни о каком стоке здесь речи не идет! Машину существенно доработали - штатный 4,0-литровый V8 довели по отдаче до уровня гиперкаров вроде Lamborghini. Модификации были существенны: новый блок управления, новая система турбонаддува, альтернативный выхлоп… и так далее. Перечислить все просто невозможно – новшеств так много, что, открыв капот, машину просто нельзя узнать.

В итоге лифтбек не только набирает 100 км?/?ч быстрее чем за 2,5 секунды, но и способен ускориться со 100 до 200 км?/?ч за 4,63 секунды. И ещё 3,95 секунды понадобится ему, чтобы набрать максимальные 250 км?/?ч.