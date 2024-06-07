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7 июн 2024

Представлены обновленные внедорожник Rivian и пикап R1T

Представлены обновленные внедорожник Rivian и пикап R1T
Автор фото: фирма-производитель

Американская компания Rivian представила новые поколения электрических моделей R1S и R1T. Внедорожник и пикап получили более мощные силовые установки и новые батареи

Внешний облик автомобилей остался прежним, за исключением новых цветов кузова и доработанной светодиодной оптики. Внутри добавили аудиосистему с Dolby Atmos, электрохромную панорамную крышу и расширили цветовую гамму атмосферной подсветки и самого интерьера.

Rivian R1S и R1T предложены в двух, трех или четырех моторных версиях. В первом случае суммарная мощность составит 533 л.с. или 665 л.с. в зависимости от комплектации. Во втором - 850 л.с. и 1495 Нм крутящего момента. А модификация с четырьмя электродвигателями имеет суммарную мощность в 1025 л.с. и 1624 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 2,5 с. Самая доступная батарея обладает запасом хода до 435 км. С более дорогими блоками Large и Max внедорожник и пикап смогут проехать не более 676 км.

При написании новости использовалась информация:
Rivian

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