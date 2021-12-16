Автомобильный портал Motorpage
16 дек 2021

Программу обучения в автошколах пересмотрят.

Программу обучения в автошколах пересмотрят.

В России представили первый вариант новых учебных программ для кандидатов в водители. Его разработал экспертный центр «Движение без опасности», который является подведомственным учреждением Министерства просвещения РФ

Если говорить кратко, то новая программа предполагает сокращение учебных часов - со 190 до 146 для изучения теоретической базы и со 188 до 144 для практических упражнений. Экспертная группа считает, что абитуриенты должны усиленно заниматься и самообразованием, дополнительно изучая те или иные аспекты ПДД под кураторством преподавателей.

Пересмотрели и теоретическую базу. Теперь в нее добавили предметы по изучению процедуры оформления ДТП при помощи европротокола и правил перевозки детей. Несколько часов будет посвящено правилам передвижения на СИМ (электросамокаты) и теме культуры вождения. Также будущие водители будут глубже изучать устройство автомобиля.

Что касается практики, то новая программа подразумевает включение восьми новых упражнений, например, движение по габаритному коридору передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево). При этом все старые упражнения вроде параллельной парковки или эстакады сохраняются.

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