Один из ведущих производителей колёсных дисков BBS подал иск о банкротстве из-за резкого падения спроса и остановке производства вследствие пандемии

Последствия пандемии коронавирусной инфекции продолжают сотрясать автомобильную индустрию: на сей раз производитель колёсных дисков BBS объявил о банкротстве. Как сообщает издание Autoevolution, компания подала иск в окружной суд Германии, в котором указано об отсутствии возможности обслуживания счетов и продолжения операционной деятельности. Сумма задолженности не называется. По мнению финансовых аналитиков, BBS не перестанет существовать, но подвергнется масштабной реструктуризации, чтобы остаться на плаву. Компания насчитывает 1200 сотрудников.

BBS объявляет о банкротстве уже в третий раз с момента своего основания в 1970 году. В феврале 2007 года резкий рост цен на алюминий впервые привёл компанию к банкротству и продаже бельгийскому холдингу Punch International. Ещё одно банкротство произошло несколько лет спустя: с 2015 года основным акционером BBS стала южнокорейская корпорация NICE.