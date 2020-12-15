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15 дек 2020

Просроченные права хотят снова продлить

Просроченные права хотят снова продлить

От партии «Единая Россия» поступила интересная инициатива – продлить срок действия просроченных прав, который истекает в этом году

Для понимания нововведений  - немного истории.  Из-за пандемии многие водители, удостоверения которых «сгорали» с февраля по июль, не смогли вовремя продлить их.  Правительство пошло на уступки и автоматически продлило срок действия просроченных документов до конца этого года.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил, в свою очередь, провести процедуру продления еще раз. Причина все та же – пандемия, точнее, вторая ее волна, из-за которой люди зачастую не имеют возможности лично присутствовать в МФЦ и собирать различные справки и документы.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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