Просроченные права хотят снова продлить

От партии «Единая Россия» поступила интересная инициатива – продлить срок действия просроченных прав, который истекает в этом году

Для понимания нововведений - немного истории. Из-за пандемии многие водители, удостоверения которых «сгорали» с февраля по июль, не смогли вовремя продлить их. Правительство пошло на уступки и автоматически продлило срок действия просроченных документов до конца этого года.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил, в свою очередь, провести процедуру продления еще раз. Причина все та же – пандемия, точнее, вторая ее волна, из-за которой люди зачастую не имеют возможности лично присутствовать в МФЦ и собирать различные справки и документы.