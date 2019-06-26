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26 июн 2019

Путин потребовал перестать прятать камеры на опасных участках дорог

Путин потребовал перестать прятать камеры на опасных участках дорог

Владимир Путин потребовал перестать специально прятать комплексы фиксации нарушений ПДД на опасных участках дорог, так как камеры устанавливаются в первую очередь ради снижения аварийности. Об этом президент России заявил на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог

«В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий. Вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок», — приводит слова президентства агентство ТАСС.

Напомним, что ранее вице-премьер Максим Акимов дал Генпрокуратуре поручение проверить законность установки частными компаниями камер видеофиксации нарушений на дорогах. По мнению Акимова, существующая ныне схема работы частных камер, когда с каждого штрафа владелец комплекса получает фиксированную премию, должна быть пересмотрена. Он заявил, что на данный момент видеокамеры на дорогах превратились в средство коммерциализации, а не фиксации нарушений.

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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