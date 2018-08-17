В России всегда любили дорогие иномарки. Даже во время кризиса они продавались лучше, чем массовые автомобили, чего уж говорить о нынешнем годе, когда авторынок растет как в целом так и по сегментам

За первые шесть месяцев 2018 года в России было продано чуть более 70 тыс. новых легковых автомобилей премиум-марок. На их покупку жители нашей страны потратили 281 млрд рублей – на 7% больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Лидирует в данном рейтинге Mercedes-Benz – продукция этой немецкой марки за отчетный период обошлась россиянам в 77 млрд рублей. На втором месте находится еще один премиум-бренд из Германии – BMW (63 млрд руб.), а замыкает тройку лидеров японский Lexus с показателем 47 млрд рублей.

Кроме этого, жители России потратили 26 и 25 млрд рублей на покупку новых машин марок Land Rover и Audi соответственно. Еще более чем на 10 млрд рублей они приобрели автомобили Porsche (12 млрд руб.) и Volvo (11 млрд руб.). На продукцию других премиум-брендов было потрачено меньше денежных средств.

Эксперты агентства «Автостат» отмечают, что на долю премиум-сегмента в России приходится около 9% продаж новых легковых автомобилей. Но за счет более высокой средней цены он занимает четверть всей емкости российского рынка.

