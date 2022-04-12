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12 апр 2022

Страховой регресс при отсутствии диагностической карты будет отменен

Страховой регресс при отсутствии диагностической карты будет отменен

В декабре прошлого года техосмотр автомобилей был переведен на добровольную основу, однако, со страховыми компаниями  до сегодняшнего дня возникали сложности

Поясним, оформлять страховой полис компании могли и без диагностической карты, однако, в случае ДТП, если клиент компании являлся виновником и не имел упомянутого документа, к нему применялся страховой регресс. Под этим термином подразумевается требование страховой компании о возмещении выплаченного ущерба к виновнику происшествия или станции техобслуживания. То есть, проще говоря,  страховщики выплатили денег пострадавшему, а после стребовали их с вас!

С сегодняшнего дня это требование утрачивает свою силу. В РСА заявляют, что автовладельцы достаточно сознательны: многие из них проходят техосмотр и без дополнительного принуждения.  Впрочем, есть и исключения. Регресс может применяться в отношении автомобилей юридических лиц,  автомобилей, работающих в такси и в сфере грузопассажирских перевозок.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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