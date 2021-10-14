Tesla откладывает выпуск моделей Roadster Semi и Cybertruck

Все три автомобиля были анонсированы еще в 2017 году. Производство машин планировалось наладить уже в 2019 году, но вскоре сроки стали сдвигаться – сперва на нынешний год, а теперь на 2023 год!

С чем связана такая смена производственных планов? По заявлению главы Tesla, Илона Маска, вся проблема связана с дефицитом электронных комплектующих. При этом топ-менеджер опасается, что сроки придется снова подвинуть, так что дата дебюта может быть перенесена и на 2025 год!

А что на данный момент нам известно о машинах? Начнем с тягача Semi. Производитель заявляет, что модель будет оснащена четырехмоторной силовой установкой . Мощность двигателей, к сожалению, не раскрывается, но запас хода будет находиться на отметке в 900 километров. По Tesla Roadster информации еще меньше. Маск объявил, что спорткар будет очень мощным и сможет разогнаться до сотни за полторы секунды.

О пикапе Cybertruck, пожалуй, мы знаем больше всего. Автомобиль уже даже появлялся на публике. Базовый пикап предлагается в следующей конфигурации - задний привод с одним электромотором, разгон до 60 миль в час (97 км/ч) менее чем за 6,5 с, максимальная скорость 177 км/ч, пробег на одной зарядке более 400 км. Модификация Dual Motor имеет полный привод с двумя электромоторами. Она может разогнаться до 97 км/ч за 4,5 с, имеет максимальную скорость 193 км/ч и дальность хода более 480 километров.