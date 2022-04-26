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26 апр 2022

Toyota и Suzuki разработают новый кроссовер

Toyota и Suzuki разработают новый кроссовер

Toyota Motor и Suzuki Motor в середине лета текущего года представят недорогие компактные кроссоверы совместной разработки

Фактически, нам покажут одну модель, но продавать ее будут как под обоими марками. Плюсом ко всему автомобили будут слегка отличаться друг от друга. Ключевой рынок для данных японских машин - Индия, там машины должна стать конкурентом корейским Hyundai Creta и Kia Seltos.

На данный момент известно, что машины создают на модульной платформе TNGA-B, она же DNGA. Оснащать их планируют гибридными силовыми установками: в базовой конфигурации ожидается вариант со стартер-генератором. Любопытно, что в плане производства большую часть комплектующих изготовят на заводах Suzuki, однако, основные агрегаты (двигатель, коробка передач) будет производить Toyota.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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